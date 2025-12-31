Viral Galeri Viral Liste Milli piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? 2026 yılbaşı son saat açıklandı

Milli piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? 2026 yılbaşı son saat açıklandı

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi yaklaşırken heyecan giderek artıyor. Bu yıl büyük ikramiyenin 800 milyon TL olarak belirlendiği çekilişte, tam bilet 800 TL, yarım bilet 400 TL, çeyrek bilet ise 200 TL'den satışta. Toplam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL'nin dağıtılacağı çekiliş için 9 Kasım'da başlayan bilet satışları sürerken, vatandaşlar biletlerin son satış saati ve satışların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Artan talep üzerine yetkililer, biletlerin sınırlı sayıda olduğunu hatırlatıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 16:23
Milli piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? 2026 yılbaşı son saat açıklandı

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişinin büyük ikramiye hayaliyle yakından takip ettiği organizasyonlardan biri oldu. Çekiliş tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bilet satışlarında gözle görülür bir artış yaşanırken, bayilerde ve online platformlarda yoğunluk sürüyor. Vatandaşlar ise biletlerin son satış zamanı ve çekiliş saatlerine ilişkin detayları merak ediyor.

Milli piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? 2026 yılbaşı son saat açıklandı

BİLET SATIŞLARINDA YOĞUN İLGİ

Yılbaşı özel çekilişi için sunulan tam, yarım ve çeyrek bilet seçenekleri, her kesimden şans oyunları tutkununa hitap ediyor. Özellikle büyük ikramiye beklentisi, satışların son günlerinde talebi daha da artırıyor. Çekiliş günü yaklaştıkça "Biletler ne zamana kadar alınabiliyor?" sorusu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor.

Milli piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? 2026 yılbaşı son saat açıklandı

MİLLİ PİYANGO BİLET SATIŞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Milli Piyango yılbaşı bilet satışları, 31 Aralık günü saat 18.00'e kadar bayilerde ve online platformlarda devam edecek. Bu yıl tam bilet 800 TL, yarım bilet 400 TL, çeyrek bilet ise 200 TL'den satışa sunuluyor. Yetkililer, her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğunluk nedeniyle bilet alımının son saatlere bırakılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Milli piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? 2026 yılbaşı son saat açıklandı

ÇEKİLİŞ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yılbaşı Özel Çekilişi, 31 Aralık akşamı saat 18.30'da başlayacak. Çekilişin ilk bölümünde farklı tutarlardaki ikramiyeler için numaralar belirlenecek ve bu süreç gece saatlerine kadar sürecek. Büyük ikramiye ve amorti çekilişi ise saat 23.15'te yapılacak. Büyük ikramiyenin satılan bir bilete isabet etmemesi halinde çekilişin tekrarlanacağı belirtiliyor.

Milli piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? 2026 yılbaşı son saat açıklandı

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NEREDEN ALINIR?

Yılbaşı çekilişi biletleri; Milli Piyango Online internet sitesi, mobil uygulama ve yetkili Milli Piyango bayileri üzerinden temin edilebiliyor. Online satış kanalları, özellikle son günlerde yoğun talep görüyor.

SON DAKİKA