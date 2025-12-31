Milli piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? 2026 yılbaşı son saat açıklandı

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca kişinin büyük ikramiye hayaliyle yakından takip ettiği organizasyonlardan biri oldu. Çekiliş tarihinin yaklaşmasıyla birlikte bilet satışlarında gözle görülür bir artış yaşanırken, bayilerde ve online platformlarda yoğunluk sürüyor. Vatandaşlar ise biletlerin son satış zamanı ve çekiliş saatlerine ilişkin detayları merak ediyor.