Milli piyango bilet satışları ne zaman bitiyor? 2026 yılbaşı son saat açıklandı
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi yaklaşırken heyecan giderek artıyor. Bu yıl büyük ikramiyenin 800 milyon TL olarak belirlendiği çekilişte, tam bilet 800 TL, yarım bilet 400 TL, çeyrek bilet ise 200 TL'den satışta. Toplam 4 milyar 644 milyon 700 bin TL'nin dağıtılacağı çekiliş için 9 Kasım'da başlayan bilet satışları sürerken, vatandaşlar biletlerin son satış saati ve satışların ne zaman sona ereceğini merak ediyor. Artan talep üzerine yetkililer, biletlerin sınırlı sayıda olduğunu hatırlatıyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 31.12.2025 16:23