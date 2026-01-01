Viral Galeri Viral Liste CHP'li Görkem Duman'dan sevgilisi Sevcan Orhan'a skandal kıyak! Sit alanına inşaat izni vermiş

CHP'li belediyelerdeki hizmet skandalları devam ederken Buca Belediyesi'ndeki maaş krizi de patlak verdi. Buca Belediyesi işçileri yeni yıla parasız girerken Başkan Görkem Duman'ın, sevgilisi Sevcan Orhan'la Tayland'da tatil yaptığı tepki çekmişti. Ayrıca Duman'ın sevgilisine 2. derece sit alanında inşaat izni verdiği de gün yüzüne çıktı.

CHP'li Buca Belediyesi'nde maaşlarını alamayan işçiler grevlerini sürdürürken belediye başkanı Görkem Duman'ın ses sanatçısı sevgilisi Sevcan Orhan'la Phuket'te yılbaşı tatil keyfi tepkiye neden oldu.

Duman'ın sevgilisi Sevcan Orhan'a sit alanına inşaat kıyağı yaptığı da öne sürüldü. Sevcan Orhan'ın 31 Ocak 2025'te Buca'da Dumlupınar Mahallesi'nde Gürya İnşaat ile birlikte ortak satın aldığı 2. derece sit alanındaki 3.5 dönümlük araziye villa yapmak istediği öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, konut yapımının yasak olduğu araziye temel atıldığı ve villa yapmak için belediyeye proje sunulduğu belirlendi. Araziyi görüntülenirken etrafı çevrili arazide inşaat temeli atıldığı ancak herhangi bir inşaat tabelası olmadığı görüldü.

AK Partili Meclis Üyesi Veli Balyemez geçen ayki Buca Belediye Meclis Toplantısı'nda Sevcan Orhan'ın Buca'da aldığı araziyi gündeme getirmiş, "Buca kenti marka bir kent haline geldiği için ünlüler de artık buradan yer almaya başladı.

Dumlupınar Mahallesi 78 A 1 parselde 3.5 dönümlük bir yer, Sevcan Orhan tarafından yüzde 50 ortaklıkla alınmış. Burası ikinci derece sit alanı ancak burada yapılaşma başlamış. Bu alan ikinci etap koruma amaçlı imar planı içinde yer alıyor.

