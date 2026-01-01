CHP'li Görkem Duman'dan sevgilisi Sevcan Orhan'a skandal kıyak! Sit alanına inşaat izni vermiş

Sabah'ta yer alan habere göre, konut yapımının yasak olduğu araziye temel atıldığı ve villa yapmak için belediyeye proje sunulduğu belirlendi. Araziyi görüntülenirken etrafı çevrili arazide inşaat temeli atıldığı ancak herhangi bir inşaat tabelası olmadığı görüldü.