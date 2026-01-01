Viral
Galeri
Viral Liste
CHP'li Görkem Duman'dan sevgilisi Sevcan Orhan'a skandal kıyak! Sit alanına inşaat izni vermiş
CHP'li Görkem Duman'dan sevgilisi Sevcan Orhan'a skandal kıyak! Sit alanına inşaat izni vermiş
CHP'li belediyelerdeki hizmet skandalları devam ederken Buca Belediyesi'ndeki maaş krizi de patlak verdi. Buca Belediyesi işçileri yeni yıla parasız girerken Başkan Görkem Duman'ın, sevgilisi Sevcan Orhan'la Tayland'da tatil yaptığı tepki çekmişti. Ayrıca Duman'ın sevgilisine 2. derece sit alanında inşaat izni verdiği de gün yüzüne çıktı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.01.2026 08:44
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 09:10