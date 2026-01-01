Galata'dan Gazze'ye uzanan dayanışma! Bakan Tunç'tan A Haber'de net mesaj: İsrail'e Batı cesaret verdi

01 Ocak 2026, Perşembe

Gazze'deki zulmü haykırmak için 500 bini aşkın vatandaş, sabahın ilk ışıklarıyla Galata Köprüsü'ne akın etti. İstanbul'un tarihi camilerinde sabah namazını kılan yüz binler, 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla mazlumlara ses olurken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında net mesajlar verdi. Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunu belirten Tunç, 'Batılı yönetimler İsrail'in yanında oldular, adeta İsrail'e bu suçu işlerken cesaret verdiler.' dedi.

İstanbul'da "Sinmiyoruz, susmuyoruz Filistin'i unutmuyoruz" sloganıyla yeni yılın ilk sabahında Galata Köprüsü'nde düzenlenen mitinge binlerce vatandaş akın etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'da mitinge katılanlar arasında yerini aldı. Konuya ilişkin A Haber canlı yayınında konuşan Bakan Tunç, "Bugün İstanbul'dan tarihi bir çağrıda bulundu İstanbullular. Her birine teşekkür ediyoruz. Yarım milyondan fazla insan dünyaya çok büyük ve tarihi bir çağrıda bulundu. Adalet çağrısında bulundu; çocuk katliamları sona ersin, soykırım suçu işlenmesin çağrısında bulundu ve Filistin davasının savunuculuğunu milletimiz bugün İstanbul'da tüm dünyaya bir kez daha gösterdi." dedi.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden vahşete dikkat çeken Bakan Tunç, dünyanın bu sınavda sınıfta kaldığını belirterek,
"7 Ekim'den bu yana Gazze'de bir insanlık suçu, bir soykırım suçu işleniyor. Ateşkes anlaşmasına rağmen hala bu suç işlenmeye devam ediyor maalesef. 70 binden fazla insan orada katledildi ve bunun yarıdan fazlası kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bu süreçte çocuk ve kadın haklarını savunan uluslararası kuruluşlardan maalesef ses çıkmadı. Batılı yönetimler İsrail'in yanında oldular, adeta İsrail'e bu suçu işlerken cesaret verdiler." ifadelerine yer verdi.

Birleşmiş Milletler ve uluslararası hukuk kurumlarının işlevsizliğini eleştiren Tunç, Başkan Erdoğan'ın "dünya 5'ten büyüktür" mesajını hatırlatarak, "Uluslararası ceza mahkemesinde devam eden bir soruşturma var ancak soruşturmayı başlatan başsavcı görevden alındı, yaptırıma tabi tutuldu. Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail yargılanıyor ama alınan tedbir kararları uygulanmıyor. Çünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde o beşli yapıdan bir üye veto ettiğinde karar çıkmıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür, uluslararası sistem bir revizyona tabi tutulmalıdır' derken tam da buna işaret ediyor." şeklinde konuştu.

Tarihsel bir kıyaslama yaparak adaletin er ya da geç tecelli edeceğini savunan Bakan Tunç, "Bu mesele bir asrı aşan bir mesele. Osmanlı döneminde orada insanlar huzur içindeydi. 1897'den sonra sorunlar başladı. Ama insanlık vicdanı bu noktaya gelecektir. Bu soykırım suçunu işleyenler mutlaka ama mutlaka uluslararası hukuk önünde bir yaptırıma tabi tutulacaklardır. Nasıl Bosna'da yıllar sonra o soykırımcılar kurulan uluslararası mahkemede hesap verdiler ve zindanlara atıldılar; bir gün gelecek Netanyahu ve arkadaşları da soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle mahkum olacaklardır." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin dış politikadaki dik duruşunun altını çizen Yılmaz Tunç,"Kalıcı çözüm, 1967 sınırlarında, başkenti Doğu Kudüs olan, özgür ve toprak bütünlüğüne sahip bir Filistin devletinin kurulmasından geçer. Türkiye olarak her platformda, BM kürsüleri de dahil olmak üzere bunu savunduk ve savunmaya devam edeceğiz. Bugün İstanbul'da her yaştan, her kesimden insanımızın omuz omuza durması, bu davanın asla yalnız kalmayacağının en büyük kanıtıdır." dedi.