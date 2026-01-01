01 Ocak 2026, Perşembe
Galata'dan Gazze'ye uzanan dayanışma! Bakan Tunç'tan A Haber'de net mesaj: İsrail'e Batı cesaret verdi
Gazze'deki zulmü haykırmak için 500 bini aşkın vatandaş, sabahın ilk ışıklarıyla Galata Köprüsü'ne akın etti. İstanbul'un tarihi camilerinde sabah namazını kılan yüz binler, 'Susmuyoruz, Sinmiyoruz, Filistin'i Unutmuyoruz' sloganıyla mazlumlara ses olurken Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, A Haber canlı yayınında net mesajlar verdi. Türkiye'nin Filistin'in yanında olduğunu belirten Tunç, 'Batılı yönetimler İsrail'in yanında oldular, adeta İsrail'e bu suçu işlerken cesaret verdiler.' dedi.
Giriş Tarihi: 01.01.2026 11:39 Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 11:47