Galata'dan Gazze'ye uzanan dayanışma! Bakan Tunç'tan A Haber'de net mesaj: İsrail'e Batı cesaret verdi

"NETANYAHU TIPKI BOSNA'DAKİ KATİLLER GİBİ MAHKUM OLACAK"

Tarihsel bir kıyaslama yaparak adaletin er ya da geç tecelli edeceğini savunan Bakan Tunç, "Bu mesele bir asrı aşan bir mesele. Osmanlı döneminde orada insanlar huzur içindeydi. 1897'den sonra sorunlar başladı. Ama insanlık vicdanı bu noktaya gelecektir. Bu soykırım suçunu işleyenler mutlaka ama mutlaka uluslararası hukuk önünde bir yaptırıma tabi tutulacaklardır. Nasıl Bosna'da yıllar sonra o soykırımcılar kurulan uluslararası mahkemede hesap verdiler ve zindanlara atıldılar; bir gün gelecek Netanyahu ve arkadaşları da soykırım suçu işledikleri gerekçesiyle mahkum olacaklardır." ifadelerine yer verdi.