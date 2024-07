DÜN sene-i devriyesi idi… O gece Cumhurbaşkanı/ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milleti meydanlara davet ettiği tarihi çağrısı ile müthiş bir liderlik gösterdi, tarihimizin en büyük saldırılarından biri esnasında gidişatı değiştirdi. Hatta onun bu çağrısı, yıllar sonra benzer darbe girişimlerinde başka ülkelerdeki liderlere bile örnek oldu… 15 Temmuz'da aziz milletimizin şerefli mensupları, Türkiye'yi korumak, kollamak için canlarını verirlerken;

FETÖ kahpesi ile beraber, evlerinin önünden geçen tankları alkışlayanları, Demokrasi Nöbetleri'ne katılmayanları, katılanlarla sinsice dalga geçenleri de unutmayacağız… Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dediği gibi; "15 Temmuz'a oyun diyenleri, tiyatro diyenleri, danışıklı dövüş diyenleri de kıyamete kadar affetmeyeceğiz…." 15 Temmuz şehitlerimiz başta olmak üzere; bütün şehitlerimiz için, vefat etmiş gazilerimiz için yüce ALLAH'a dua ediyorum. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünü, bu darbe teşebbüsüne kalkışan hain FETÖ terör örgütünü ve onun devletimiz içindeki teröristlerini, bu darbe teşebbüsüne destek veren devletleri, karanlık güçleri, herkesi ve her kesimi bir kez daha lanetliyorum.

ALLAH hepsini kahretsin… 15 Temmuz gazilerimiz başta olmak üzere; tüm gazilerimize sıhhat ve afiyet içinde uzun ömürler diliyorum. Rabbim, aziz milletimizi ve ülkemizi her türlü kaza, bela, felaketlerden, şeytan ve taraftarlarından korusun.

Amin… O GECE

FETÖ'CÜLER

YALNIZ DEĞİLDİ

Her sene ve her vesile ile tekrar ediyorum. O gece, FETÖ mensupları yalnız değillerdi... O gece, kimler akıl ve gönül beraberliği içindeydiler…?

CHP'liler içinde darbe olsun, FETÖ'cüler başarsın isteyenler kesinlikle vardı. Şimdi bile oyun, tiyatro falan demiyorlar mı…?

CHP Genel Başkan Yardımcısı bir kadın, resmen KHK'lı FETÖ mensuplarına af vaat etmedi mi…? CHP idarecileri, sanki hapishanelerdekilerin hepsi masummuş/ mağdurmuş gibi konuşmuyorlar mı…?

Bazı mezhepçi ordu, emniyet, yargı, mülki idare mensupları da bu ihanetin içindeydiler...

DHKP/C mensubu katiller ve onlara sevgi ve sempati besleyenler de o gece FETÖ'cüler ile birlikte idiler.

PKK/

PYD/YPG ve sevicileri de bu kepazeliğin içindeydiler... Çok tuhaf ama; yukarıda saydıklarıma tamamen ters, milliyetçi ve hatta ülkücü kimliğiyle bilinen fakat MHP'den dışlanmış, kovulmuş olanların bazıları da darbe olsun istediler...

FETÖ, PKK,

DHPK-C, KOYUN

KOYUNA

Kendilerine Atatürkçü diyen ama Atatürk ile zerre ilgisi olmayan bazıları da bu iğrençliğin içindeydiler...

Çeşitli sebeplerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret eden ve bunu artık bir saplantı haline getirmiş, sağduyuyu artık tamamen kaybetmiş, sapkınlar da bu rezilliğin içindeydiler...

Bu arada geçtiğimiz süreç içerisinde; FETÖ ve PKK mensuplarının, aynı evlerde ve hatta yurt dışına kaçmaya çalışırlarken aynı araçlarda beraber yakalandıklarını da hatırlatalım...

FETÖ; ABD

VE İSRAİL

DEMEKTİR

FETÖ ile mücadeleyi;

Amerika'nın bir bölümü, CIA, FBI ve MOSSAD ile mücadele olarak algılamazsanız, bütün değerlendirmelerinizde yanılırsınız. Ülkemizde hepimizin kabul etmek zorunda olduğu yalın gerçek budur.

Fetullah Gülen ve namussuz adamları, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşamıyor mu? 15 Temmuz ihanetinin içinde gırtlağına kadar ABD, CIA, FBI, NATO, AVRUPA

BİRLİĞİ yer almadılar mı…? Kahpe Fetullah Gülen ve namussuz sevenleri, sadece birer maşa idiler...

FETÖ,

KAFİRLER

KAVMİ'NİN

KÖPEĞİDİR

Fetullah Gülen kahpe bir Müslüman katilidir, 15 Temmuz'da milletimizin kanını akıttılar. Fethullah Gülen kahpesi ile lanetlenmiş adamları ve sevenleri;

ALLAH'a, Kur'an- Kerim'e hizmet ediyoruz diye hepimizi kandırdılar, gerçekte Siyonist Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin yani KAFİRLER KAVMİ'nin hizmetkarı oldular, şu anda da hep beraber, Kafirler Kavminin kucağındalar… FETÖ; asla bir tarikat, bir cemaat, bir dini topluluk olmamış, başından beri aramızda bir istihbarat ve suç örgütü olarak yaşamışlar ve aynı halde yaşamaya devam ediyorlar…