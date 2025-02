DENKLİĞİ olmayan bir okuldan babasının parasını ve nüfuzunu kullanarak, asla hakkı olmayan şekilde, film fırıldaklar ile dolayısıyla diğer insanların hakkını yiyerek Türkiye'deki üstelik en yüksek puanlar ile kabul edilen bir üniversiteye kayıt olmuş ve oradan diploma almış. Yani diploma ve altındaki imzalar, damga, mühür gerçek fakat eylem ve işlemlerde film fırıldaklar var. Bu nedenle; ilgili üniversitenin o dönemde yatay geçiş ile alakalı yetkili ve görevliler de bu sahtecilik ve şaibeli iş ve işlemler hakkında hukuki sorumluluk sahibidirler. Hukuk onların da eğer hala hayatta iseler ayrıca yakalarına yapışmak zorundadır. Ortada organize bir hal var.



ZAMAN AŞIMINA KADAR GİZLE İSTERSEN CİNAYET BİLE İŞLE.

Bu arada; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İmamoğlu'nun diploması ile ilgili sorulara, "31 yıl önce biri cinayet işlemiş olsa zaman aşımından o cinayet ortadan kalkar'' diye cevap verdi. Özürleri kabahatlerinden büyük.

Ekrem'i savunacağız diye zaman aşımına girmiş cinayetleri bile makul mu görüyorlar...?! YÖK'ün konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdiği rapor, şu tespitlerle bitiyor: "Araştırma konusu İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanlığı tarafından tanınırlık, yatay geçiş, yatay geçiş kontenjanları, ilan süreleri ve yatay geçiş kabulüne dair işlemlerin Yükseköğretim Kurulu kararlarına ve usulüne uygun yürütülmediği kanaatine varılmıştır." Savcılık soruşturmayı genişletirken, İstanbul Üniversitesi'ne, Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptali için yazı yollamış.



SURİYE'DE YENİ YÖNETİM İSRAİL'DEN, PKK'DAN HABERSİZ Mİ...?

Çatışma çözümü, din, tarih ve Ortadoğu konularında çalışan önemli bir akademisyen Dr.

Abdulkadir ŞEN tarafından kaleme alınan tespitleri sizlerle paylaşıyorum...

"Bazıları Suriye yönetiminin İsrail tehditlerinden habersiz olduğunu, tehlikeyi yeni fark ettiklerini vs. söylüyor. Ayrıca PKK tehdidinin neden hala bertaraf edilmediğini soruyor.

1-İsrail, devrimden hemen sonra 500 üzerinde hedefe saldırdı ve böylece onları hazır olmadıkları bir savaşa çekmek istedi. Bir tek füze atsalardı dünya Suriye yönetimini -Arap ülkeler de dahil- terörist ilan edecek ve PKK başta olmak üzere muhaliflerini destekleyeceklerdi ve devrimi boğacaklardı.

2-Devrimciler ani ve beklemedikleri bir zafer kazandılar. Bu zaferin pahalı bir zafere yani bir pirus zaferine dönüşmemesi için yumuşak davranmalı, Hristiyanlar, Dürziler ve SDG konusunda zaman kazanmalıydılar.

3-Düşünsenize bir ülkede aniden kontrolü az bir savaşçıyla elde etmişsiniz.

Onlarca farklı grup var. Her yerde silah depoları var ve bazıları yağmalanıyor ve bazıları İsrail tarafından vuruluyor. Rejimin tankları topları ülkenin her yerine dağılmış, yollarda. Siz olsanız hemen yeni savaşlar mı ilan edersiniz yoksa içeride aykırı başları kesip, orduyu düzenleyip, düzen ve intizamı sağlayıp, valileri atayıp, polis, trafik polisi ve jandarmayı kurup, silahların envanterini çıkarıp, halkın refahını belirli derecede sağlayıp ardından mı diğer sorunlara yönelirsiniz? Suriye'nin bir savaşta savaşı yürütecek petrolü bile hala yok.



HAZIR OLDUKLARI ZAMANA ERTELİYORLAR.

4-Birçok ülke hala Suriye'yi tanımadı. Sizce PKK sorunu ve İsrail meselesi birçok ülke ile güvene dayalı ilişkiler kurulduktan, ticaret canlanıp halkın 14 yıllık savaş ve 60 yıllık diktatörlük zorluğunu üzerinden atıp barınaklarını inşa etmesinden sonra mı kolay çözülür yoksa hemen mi?

5-Yeni Suriye yönetimi, bu süreçte İsrail'e karşı ne yaptılar size söyleyeyim.

Yollardaki 2 bin üzerinde tankı ve birkaç bin obüs, top, doçka ve diğer silahlar monte edilmiş askeri araçları topladı, bazısını tamir etti ve dağıttı. Envanter çıkardı.

Bazı stratejik silahları çeşitli illerde mağaralara ve yeraltı sığınaklarına taşıdı ki İsrail vurmasın. Zira Mahir Esed tüm askeri mekanların koordinatlarını İsrail'e veriyordu. 6-Suriye yönetimi devrimden bu yana 40 bin üzerinde yeni savaşçı yetiştirdi. Onlara dini ve askeri eğitim hızlandırılmış şekilde verildi ve onlar polis görevi üstlenecekler. Böylece diğer tecrübeli askerler hem İsrail hem de PKK tehdidiyle ilgilenmeye fırsat bulacak.

7-Daha ülkenin gelir-gider hesabını yapamamış-yapmaya zaman bulamamış bir devrimden İsrail'e savaş ilan etmesini mi istiyorsunuz? 40 yıllık İran devleti ilan etsin. Zaten 40 yıldır yok edeceğiz demiyor mu? Devrimciler başından beri İsrail'in fırsattan istifade bir kazanım peşinde olduğunu gayet iyi biliyorlar.

Ama bir karşılaşmayı elbette hazır oldukları zamana erteliyorlar.