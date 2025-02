BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Asya ziyaretinin ilk durağı Malezya'da görkemli bir samimiyet ve coşku ile karşılandı.

Orada Malezya Başbakanı'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hayranlık dolu tespitler ve övgüler müthiş idi… Bakın neler söyledi…

Cesareti dillere destandır. Filistin ile İsrail arasındaki savaşta soykırım, felaket ve katliam kelimelerini kullanmaktan çekinmemiştir.

Bizim çağımızın çok az sayıda devlet adamı ancak bu kadar büyük bir kararlılığı ve böyle bir iradeyi ortaya koymuştur.

20 yıldan fazla bir süredir Türkiye'yi olağanüstü bi dönüşüm sürecinden geçirdi.

Kendisinin adanmışlığı hepimizin özenmesi, ders çıkarması gereken bir gerçek.



CHP'LİLER FİLM FIRILDAKLARI BİLİYORLAR

Recep Tayyip Erdoğan başta konu ile ilgilenmiştir fakat; mitinglerde dalgasını geçti, bazı komik laflar çaktı işte o kadar… Kılıçdaroğlu zaten sürekli "hançerlendim" deyip durmuyor muydu…?

CHP Kurultayında şaibe iddialarının, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de Hükümet ile de Kemal Kılıçdaroğlu ile de Akif Hamzaçebi ile de ilgisi yok… Bir kere bu iddia yeni değil… CHP Muş eski Gençlik Kolları İl Başkanı Erkan Çakır, kurultayda para, menfaat, işe adam sokma v.s. karşılığı oy satın alındığı iddialarını, 2023'teki kurultayın hemen ardından bugüne kadar dile getiriyor… CHP'li herkes, aslında içerde ne fırıldaklar döndüğünü biliyor. Yani iddiaların sahibi bizzat CHP'lilerdir. CHP'liler bunun kanıtlanmasını istiyorlar. Delegeleri satın almak için verilen paranın kanıtı mı olur?

Önceki akşam Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu masada gülen yüzler ile fotoğraf çektirdiler fakat arkadan birbirlerinin kuyularını kazdıklarını başta CHP'liler olmak üzere herkes biliyordu… CHP ön seçim kararını aldı. Mansur Yavaş, aday belirlemek için ön seçime katılmayacağını dün ilan etti. Mansur Yavaş'ın CHP'den başka bir parti ile Cumhurbaşkanlığı seçimine katılmak için bütün hazırlıkları tamamlamış olduğu da gelen bilgiler arasında… Böyle bir yapı bu milletin dertlerini çözebilir mi…? Dünyanın yakıcı sorunları karşısında Türkiye'yi yönetebilir mi…?



İSRAİL BAYRAĞI SUÇ DELİLİDİR

Siyonist Yahudiler; kutsal metinleri tahrif ettiler, eğip/büktüler ve hüküm uydurdular, uydurdukları bu hükme göre; Nil ve Fırat arasındaki topraklarda hak iddia ediyorlar. Uzun yıllardır, Siyonistleri ve Masonları deşifre eden yazar Yüce Katırcıoğlu; "Gerçek Hayat" dergisinin Aralık 2023 sayısında, "İsrail Bayrağı, Suç Delilidir" başlıklı bir yazı yazmıştı. Yüce Katırcıoğlu'nun yazısının tamamını internetten okumanızı tavsiye ediyorum, ilgili bölümünü de buraya alıyorum... "İsrail'in bayrağı da İsrail parlamentosundaki 'İsrail'in sınırları Nil'den Fırat'a kadardır' yazısı da İsrail'in çevresindeki, Birleşmiş Milletler üyesi meşru devletlerin, meşru sınırları içerisindeki topraklarının İsrail'e ait olduğunu ifade ediyor/ iddia ediyor...! Bu durum, var olan bütün hukuk yasalarına göre suçtur.

Yani; İsrail Bayrağı da İsrail Parlamentosundaki yazı da İsrail devletinin suçunun delilidir…! Dahası; hem bu bayrak hem bu yazı, Siyonist İdeolojinin gasp ideolojisi, suç ideolojisi olduğunun delilidir. Şimdi yapılması gereken: Hem bayrağının oluşturduğu delil üzerinden hem de halen sürmekte olan olağanüstü katliamın suçlusu olarak iki ayrı dava açılarak, İsrail'i Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne götürmektir..." Yazar Yüce Katırcıoğlu'nun ilk önerisi olan soykırım suçlaması ile yargılama zaten gerçekleşmiştir, ikinci önerisi de ciddiyetle ele alınmaya muhtaç değil midir...?



ANCAK SAVAŞIRSAK BARIŞ OLUR

Mescid-i Aksa, Kudüs, Filistin'in özgür olması ve bu korkunç soykırımın durması ancak biz Müslümanların savaşması ile mümkün olacak. Siyonist Yahudi bu kahpelerle mücadelenin tek yolu savaştır, cihaddır... Filistinlilerin arasında da ayrılık gayrılık var. Derhal Filistinli kardeşlerimiz siyasi birlik sağlamak zorundadırlar. İslam coğrafyası da mezhep, ırk, liderlik ayrışmalarından bir an önce kurtulup acilen birlik olmalıdır. Aksi taktirde bütün Müslümanların bu katiller sürüsüne köle olması ya da külliyen yok olması mümkündür. Her fırsatta İsrail isimli terör örgütünün nihai hedefinin Türkiye olduğunu milletimize anlatan Başkan Erdoğan ne demişti…? "Giderek şımaran, giderek azgınlaşan İsrail durdurulmadığı takdirde bu yayılmacılığın nereye uzanacağını tahmin edebiliyoruz.

Ülkemize yaklaşan tehlikeyi göremeyen idrak yoksunu, kimi şahsiyetler varsa da, biz riski görüyor ve her türlü tedbiri alıyoruz."