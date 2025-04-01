KENDİ ikballeri için insanları sokaklara çağırıyorlar. Çünkü işledikleri suçları biliyorlar.



İstanbul'da Büyükşehir, Beşiktaş, Şişli, Beykoz, Esenyurt Belediye Başkanları rüşvet, yolsuzluk, terör suçlamaları iddiaları ile mahkemelerde, Kurultayları ile ilgili iğrenç suçlamalar da yine mahkemede.



İstanbul il delegelerinin ayaklarına gidip kişi başı 500 BİN TL'ye anlaşarak İl Seçiminde Özgür Çelik adına delege satın aldıklarının ses kayıtlarına kadar her şey mevcut. Hepsini gündeme getirenler CHP'liler... Yolun sonu göründüğü için insanları sokaklara çıkarıp polisle çatıştırıp kaos ortamı yaratmak istiyorlar.



Sadece EKREM İMAMOĞLU değil mesele, KENDİLERİNİ DE KURTARMAK istiyorlar...

BABASININ BEDDUASI

Peki oğlu ile ilgili suçlamalar gerçek ise o beddualar kendine dönmeyecek mi...?! Başlarına gelenlerin tamamı kendi yaptıkları yüzünden, şikayet ve ihbar edenler de yine kendilerinden...



Hal böyle iken; Ekrem'in babası rezil bir beddua ile ortaya geldi. CHP'lilerin içinden kelimenin tam anlamıyla bir canavar çıktı. Halbuki hepsi birer sevgi pıtırcığıydı. Elbette tamamı değil ama bunların çoğu ruh hastası. Bunlara devlet ve millet teslim edilir mi...? ALLAH göstermesin iktidara geldiklerinde kendilerinden olmayan herkese korkunç bir beddua layık görecekler...



İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2024 yılında 59 AK Parti, 58 CHP, 21 MHP, 7 İYİ Parti, 10 HDP/DEM partili belediye başkanlığı için soruşturma açılma izni verildi... Bu soruşturmalar neticesinde hukuki süreçler ilerledi ve davalar açıldı, cezalar verildi... Yani hukuki takibat CHP'lilerin iddia ettikleri gibi sadece kendilerine yönelik değil...



Süleyman SOYLU bu konu ile ilgili çok önemli tespitler yapmış: "Bütün kavgaları rant kavgasıdır, baht kavgasıdır, taht kavgasıdır. Hiç çamurlarını üzerimize sıçratmasınlar. Siyaseti kirlettiler.



Birbirlerini şikayet ettiler. Adrese teslim ihaleler, naylon faturalar, kongrelere özel açtırılan döviz büroları... Müfettiş gönderdik, şu şu kurumlarınızda yolsuzluk var, ihale yanlışlıkları var diye.



Aldırmadılar bile. Herkes için işleyen bu kanunlar, bu hukuk kendilerine işlemez, devlet, milletin parasını çarçur etmelerini öylece seyreder sandılar.



Yanıldılar. Yolsuzlukla mücadelede kimse dokunulmaz değildir. Alışmışlar naylon faturalara, şimdide naylon on seçim yapıyorlar. Siyasi tarihimizde bir benzeri yok. Seçim tarihinden üç yıl önceden on seçim nedir Allah aşkına? Hangi siyasi partiler kanununda var? Hangi seçim kanununda var? Partililerini, gönül vermişlerini de bu tiyatroya alet ettiler.



Gençler; yolsuzluklarını, yozlaşmışlıklarını örtbas etmek maksatlı sizi tahrik edip sokağa salanlara kanmayın. Bu ülkede sokakta şiddet hiç kazanmadı..."

BATI FRANSA'YA KÖR VE SAĞIR

Türkiye'yi Avrupa, Amerika, Fransız basınına şikayet eden siyasetçilerin peşinden gidenlere bu haberi mutlaka okutun... 2027'de Fransa Cumhurbaşkanı olmak isteyen Marine Le Pen suçlu bulundu. Suçu yolsuzluk... Marine Le Pen'in diploması sahte değildi. İngilizce biliyordu.



Taraftarlarına sokağa inin Fransa'yı yakın yıkın demedi. Tek bir partili, Fransız markalarına boykot çağrısı yapmadı. Ayrıca 2027 başkanlık hayalleri de suya düşürüldü çünkü siyasi yasak getirildi. Bu arada; Fransa'da, ülkenin eski Cumhurbaşkanı Sarkozy de dahil olmak üzere, Dominique Strauss Kahn, François Fillon, Le Pen, Claude Guéant, Patrick Balkany gibi ismi yolsuzluk veya farklı suçlara karışıp hapse girmiş veya hakkında davalar süren başka siyasetçiler de var. CHP ile ilgili cart curt eden Batı kurumları, Fransa'daki bu durumlar ile hiç ilgilenmiyorlar...



Erdoğan'ı hedef alan İsrailli Bakan, iğrenç bir katildir. İsrail, işgalcidir, katildir, teröristtir. Siyonist Yahudiler ve onların peşine takılan dünyadaki diğer Yahudiler, soykırım failleridirler ve kıyamete kadar lanetlenecekler. "Antisemitizm" artık sizin silahınız değil. Siz Siyonist Yahudiler, yıllarca eleştirilmeyi bile bu yalanın arkasına saklanarak engellediniz.



Ama dünya artık görüyor: Siz, Siyonist Yahudiler; işgalin, sömürünün, soykırımın suçlularısınız. Başkan Erdoğan; size ayna tutan, maskenizi indiren, zulmü alkışlamayı değil, yüzünüze vurmaktan çekinmeyen bir lider. Bu yüzden çıldırdınız.