"Tam yol ileri" Ekrem'in seçim sloganıydı. Halkımız başlıkta gördüğünüz cümle ile değiştirmiş, bu fakir'e de taksi şoförü Salih ALTUNIŞIK göndermiş… Ekrem lağımı patladı…! Herkes görüyor, biliyor, kokusunu alıyordu. Cumhuriyet Başsavcısının başlattığı süreç ile herkesin bildiği sırlar ortaya saçıldı… Bu işlerin ortaya çıkmasına vesile olanlar CHP'liler… Tanıklar onlar, itirafçılar onlar, anlatanlar onlar.



Rüşveti alan CHP'li, para kulelerini dizen CHP'li, görüntüleri servis eden CHP'li, kurultayı iptal etmek isteyen CHP'li, açık tanıklar CHP'li… Hangi birisi yalan…? Farkında mısınız…?



Zaten partililerden neredeyse hiç kimse "çalmadı" demiyor, diyemiyor…Sadece kılıf bulmaya çalışıyorlar. Milyarları iç etmişler, para kuleleri dizmişler, malikâneler devşirmişler, kamu malını parti ve şahsi çıkarlarına kullanmışlar.



Hırsızlıklarını örtmek için gençleri ve partilerine gönül vermiş zavallı insanları kullanıyorlar. Utanmıyorlar, adeta profesyonel dolandırıcı ve hırsız gibiler. Sahte evrak, sahte diploma, rüşvet, ihaleye fesat karıştırmak her şey var… Mustafa Kemal Atatürk de hırsızlık yaparken kullandıkları maskeleri olmuş…!



CHP'LİLER HIRSIZA SAHİP ÇIKTILAR

Hafta sonu CHP'liler; resmen bu kadar rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk varken ve bunlar partilerinin Kurultayına bile bulaşmışken, hırsızlarına sahip çıktılar. Ekrem, Trabzon'da, tutuklanmadan günler önce, hakkında hazırlanan iddianamenin kapsamını, nelerle suçlanacağını anlatıyor. Kendi partilerinden Sezgin Tanrıkulu'nun deyimiyle, başına gelecekleri bildiğinden, parti kitlesini arkasına almak için, sadece Ekrem'in aday olduğu tek kişilik seçim tiyatrosu düzenlediler. Bu arada; milletin parası ile delege satın alanlara da sıra ayrıca gelecektir, ilgili kurumlara, ihbar, belge ve ses kayıtları yağıyor. Aslında vicdan sahibi bazı CHP'liler Ekrem'in içi boş bir balon olduğunu ve o balonun çoktan patladığını biliyorlardı ama bir kere denize düşmüşler ve yılana sarılmışlardı…

DÜŞMANLARA BİLGİ SATILDI MI…?

Vatandaşın kullandığı AKBİL'den, bağlandığı Wi-Fi'ye, onbinlerce kameranın anlık kayıtlarına, yürüdüğü yola, baktığı reklam panosuna, beyaz masa aramalarına, evimizin/işimizin adresine kadar aklınıza gelecek her şey… ABD'li USTDA'ya 5 milyon dolar "hibe" karşılığı açılıyor. İşbirliği haberi, çıkan ses kayıtları sonrası İBB'nin resmi web sitesinden apar topar kaldırılıyor. Bu vatana ihanet gibi bir şey. Tüm bu bilgiler, düşmanlarımızın elinde mi acaba…? Örneğin İsrail'in katil Natenyahu'su, bu bilgilere sahip mi…? Ya bunun aynısını iktidara geldiklerinde 85 milyona da yaparlarsa…? Sonra düşmanı dışarıda arıyoruz..!



SORUNLU, ÇARPIK CHP ZİHNİYETİ

Hak, hukuk, adalet ve demokrasi çığırtkanlığı yapanlar polisi, yargıyı ve bağımsız medya kuruluşlarını tehdit ettiler. Ekrem İmamoğlu'na tutuklama talebi gelince, CHP'liler adliyeyi bastı, provakasyona başladı.



CHP'li milletvekilleri Çağlayan Adliyesi içerisindeki bariyerleri yıkıp polislere saldırdı. İnsanları sokaklara çağırdılar, sokaklarda kamu mallarına zarar verildi. Devletimizin güvenlik güçlerine saldırıldı.



Söylemleri ile iddiaların hukuk tarafından araştırılmasını isteyen ezici halk kesimleri ile kutuplaşmayı derinleştirdiler. İddiaların üstünü kapatmak için gençlerin üzerinden hala sorunlu ve çarpık zihniyetlerini sokaklara taşımakta ısrar ediyorlar… Milletimizin ezici çoğunluğu devletimizin, yargımızın ve güvenlik kuvvetlerimizin safındadır, bu çarpık CHP zihniyetinin değil…!