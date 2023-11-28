PENÇE-KİLİT Operasyonu bölgesinde şehadete ulaşan kahraman askerlerimiz; Necdet Çalış, Fevzi Kızıltaş ve Emrah Gündüz'e yüce ALLAH'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Aziz Türk milletinin başı sağ olsun. Bu vesile ile terör örgütleri aracılığı ile kimler Türkiye'ye saldırıyor bir kez daha anlatalım.

SİYONİST Yahudilerin terörist devleti İsrail, PKK/ PYD/YPG/KCK adlı, Kürt görünümlü Kürt katillerinin, asıl sahibidir. Kudüs'ü, İsrail'in başkenti yapmak isteyenler kimler...?

Siyonist Yahudiler... Bunu neden istiyorlar...? Tahrif ettikleri ve eğip büktükleri, dini inançlarından dolayı... Başka nerelerin kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar...? Bugünkü doğu ve güney doğu Anadolu'nun neredeyse tamamını... Yani, Türkiye Cumhuriyeti'nin tam olarak yarısının, Yahudilere ait olması gerektiğini iddia ediyorlar. Buna iman etmişler ve resmen hayalini kuruyorlar.

Siyonist Yahudilerin devlet isimli terör örgütü İsrail; azgındır, teröristtir, katildir, işgalcidir, zalimdir. ABD ve terörist İsrail, Kürt görünümlü Kürt katillerine, Suriye'de korsan devlet kurmak istiyorlar. Eğer bu teröristler Suriye'nin kuzeyine hakim olurlar ise ve Kudüs, İsrail'in başkenti olur ise... Katil ve terörist İsrail, aynı gerekçe ile, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor ve edecektir.



CUMHUR İTTİFAKI EN ÖNEMLİ KALE

PKK/YPG/PYD/KCK ve bunların siyasi parti maskeli arkadaşları, korkunç yüzleri ile açığa çıktılar. Gerçek bütün çıplaklığı ile meydanda duruyor.

Beyni ve kalbi İsrail'in, gövdesi Avrupa ve ABD'nin, elleri İran'ın, ayakları Rusya'nın, Kürt görünümlü Kürt katilleri... Haçlı Hristiyan ve Siyonist Yahudi ittifakı ve küreselci şeytanlar; Türkiye'yi, batımızdan Yunanistan ile, güneydoğumuzdan PKK/ PYD/YPG ile kuşatmaya gayret ediyorlar. Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki bağımsız, güçlenen, Müslüman hassasiyetler ile davranan Türkiye, inşallah bu şeytani kuşatmayı yarmayı başaracaktır.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli ve diğer destekleyenler ile Cumhur İttifakı; bu kuşatmanın yarılmasındaki en önemli kaledir. Bir ve beraber olan aziz milletimiz, en büyük gücümüzdür. Bu arada bizden gibi görünen ama bizden olmayan içimizdeki düşmanlara da odaklanmalıyız.



HEPSİNİN MERKEZİNDEYİZ

Konu asla sadece Gazze, Filistin ve İsrail değil. Bütün dünya çok büyük olaylara hazırlanıyor.

Kıyamet Savaşlarına hazırlanıyorlar. Hatta bu süreç başladı diyenler bile var. Ermeniler, hep Türkiyeden toprak istiyorlar.

Siyonist Yahudi sapkınların, "Vaat Edilmiş Topraklar" nedeniyle gözleri Türkiye'de...

Hristiyanlara gelince...

Ortodoksların gözü İstanbul'da... Katolikler İzmir, Efes, Selçuk, Hatay için hayaller kuruyorlar.

Evanjelist Hristiyanlar ise "Tanrıyı kıyamete zorlayıp" Hz.

İsa'nın Mesih olarak yeniden gelmesi için bölgede büyük bir savaş peşinde... Hepsinin merkezindeyiz!



X VE ELON MUSK

İsrail ve ABD hem sahada hem de sosyal medyada kaybettiler. Şimdi Elon Musk'ı yanlarında olmaya ikna etmeye çabalıyorlar. Çünkü zaten diğer tüm sosyal medya platformları İsrail'in emrinde idi. Sadece Elon Musk'un X'i buna dahil değildi. Soykırımcı İsrail, bu kadar barbarlığın, caniliğin, yalancılığın, sahtekarlığın, bu kadar dezenformasyonun altından kalkamayacaktır. İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in, Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu. Bu arada adeta Tel Aviv ağızıyla konuşan Elon Musk, bu noktaya nasıl geldi...?

Netanyahu ile Elon Musk, X'te sohbet odası açtı. Mark Zuckerberg de katıldı. İşgalci ve terörist İsrail destekçisi çok sayıda şirketin, X'ten reklamlarını çekmesi, Musk'ı bu ziyarete ve İsrail'i desteklemeye mecbur mu etti...?

Şunu mutlaka ekleyelim ve hakkını teslim edelim; aslında X ve Elon Musk, şu ana kadar katil İsrail'in ve ABD'nin Gazze'deki soykırımını bütün dünyaya duyurma görevini yeterince yerine getirmedi mi...?



TABİİ Kİ DİN SAVAŞI YAPIYORLAR

Hristiyanların bir bölümü ve Siyonist Yahudiler, Müslümanlara korkunç bir soykırım yapıyorlar.

Aralarına doğal gaz ve petrol çeteleri ile dolar baronları, emperyalist yamyamlar da katılmışlardır, fakat asıl motivasyon dindir. Batılı televizyonlar ve medya ise bu katillere hizmet ediyor, soykırımı haklı ve meşru göstermek için yayın yapıyorlar. Sapkın Hristiyan ve Siyonist Yahudilerin bu din savaşında Türkiyeden toprak kopartmak da var... Katil, terörist ve işgalci Siyonist Yahudiler ile ABD öncülüğündeki Batı, din savaşı yaptıklarını ve soykırımı açıkça kabul ve ilan ettiler. Katiller sürüsünün başı Netanyahu, tahrif ettikleri Tevrat'tan örnekler verdi. ABD Temsilciler Meclisinin Evanjelist Hristiyan Başkanı Mike Johnson da İsrail'e neden "sonuna kadar" destek verdiğini İncil ile açıkladı. Bu söylediklerini sadistçe bir zevkle de yapıyorlar.

CHP sözcüsü ise Recep Tayyip Erdoğan'ın bu işi Haç ve Hilal savaşına çevirmeyin uyarısına eleştiri getiriyor. İnanın hiç şaşırmıyorum. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Amerikanın ve katil İsrailin sesi...