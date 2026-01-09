Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak’ta başlıyor! İşte MEB AGS kontenjan dağılımları

YERLEŞTİRMELERDE PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS ALINACAK

Hazırlık eğitimine başvurabilmek için adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Yerleştirmelerde puan üstünlüğü esas alınacak. Her branş için kontenjan kadar asil aday ve asil aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda bilgisayar kurası uygulanacak.