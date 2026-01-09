Viral Galeri Viral Liste Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak’ta başlıyor! İşte MEB AGS kontenjan dağılımları

Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak’ta başlıyor! İşte MEB AGS kontenjan dağılımları

Milli Eğitim Akademisinde verilecek hazırlık eğitimi için başvuru süreci açıklandı. 2025 MEB-AGS puanına göre yapılacak başvurular 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamdan alınacak, asıl ve yedek adaylar 30 Ocak'ta ilan edilecek.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:17 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:19
Milli Eğitim Akademisine alınacak öğretmen adaylarına yönelik hazırlık eğitiminin başvuru esasları ve kontenjanları duyuruldu. Başvurular, 2025 MEB-AGS sonuçlarına göre değerlendirilecek ve tüm süreç elektronik ortamda yürütülecek.

BAŞVURULAR 20 OCAK'TA BAŞLAYACAK

MEB tarafından yayımlanan duyuruya göre, Milli Eğitim Akademisinde uygulanacak hazırlık eğitimi için öğretmen adaylarının başvuru süreci netleşti. Branş bazında kontenjanlar belirlenirken, başvurular yalnızca ilan edilen alanlarla sınırlı olacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Başvurular, 20 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 27 Ocak 2026 Salı günü saat 16.00'da sona erecek. Adaylar, "akademibasvuru.meb.gov.tr" adresi üzerinden e-Devlet bilgileriyle elektronik ortamda başvuru yapacak. Süresi içinde tamamlanmayan başvurular geçerli sayılmayacak.

YERLEŞTİRMELERDE PUAN ÜSTÜNLÜĞÜ ESAS ALINACAK

Hazırlık eğitimine başvurabilmek için adayların, başvuracakları alan için 2025 MEB-AGS'den en az 50 puan almış olmaları gerekiyor. Yerleştirmelerde puan üstünlüğü esas alınacak. Her branş için kontenjan kadar asil aday ve asil aday sayısının en fazla yüzde 10'u kadar yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda bilgisayar kurası uygulanacak.

TOPLAM 10 BİN KONTENJAN AYRILDI

Toplam 10 bin öğretmen adayı için kontenjan ayrıldı. En fazla kontenjan ayrılan ilk beş branş şu şekilde;

  • Sınıf Öğretmenliği: 2.816
  • Özel Eğitim Öğretmenliği: 1.798
  • İngilizce Öğretmenliği: 801
  • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği: 762
  • Okul Öncesi Öğretmenliği: 653
