Milli Eğitim Akademisi hazırlık eğitimi başvuruları 20 Ocak’ta başlıyor! İşte MEB AGS kontenjan dağılımları
Milli Eğitim Akademisinde verilecek hazırlık eğitimi için başvuru süreci açıklandı. 2025 MEB-AGS puanına göre yapılacak başvurular 20-27 Ocak 2026 tarihleri arasında elektronik ortamdan alınacak, asıl ve yedek adaylar 30 Ocak'ta ilan edilecek.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:17
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 11:19