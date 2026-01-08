Haberler Liste Haberleri Havacılık alfabesi olarak bilinen "NATO Fonetik Alfabesi" hangisiyle başlar?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Havacılık alfabesi olarak bilinen "NATO Fonetik Alfabesi" hangisiyle başlar?” sorusunun yanıtı “Alfa, Bravo, Charlie, Delta”oldu.

Giriş Tarihi: 08.01.2026 21:08 Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 21:13
NATO FONETİK ALFABESİ HANGİSİYLE BAŞLAR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 8 Ocak tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Havacılık alfabesi olarak bilinen "NATO Fonetik Alfabesi" hangisiyle başlar?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Havacılk alfabesi olarak da bilinen, resmi adı "Uluslararası Telsiz Telefon Yazım Alfabesi" olan "NATO Fonetik Alfabesi" hangisiyle başlar?

A: Alpha, Beta, Gama, Tetra

B: Alo, Bella, Check, Dans

C: Alfa, Bravo, Charlie, Delta

D: Artos, Baltazar, Cenup, Durden

Cevap: C

