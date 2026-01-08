Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 8 Ocak tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Havacılık alfabesi olarak bilinen "NATO Fonetik Alfabesi" hangisiyle başlar?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Milyoner

SORU: Havacılk alfabesi olarak da bilinen, resmi adı "Uluslararası Telsiz Telefon Yazım Alfabesi" olan "NATO Fonetik Alfabesi" hangisiyle başlar?

A: Alpha, Beta, Gama, Tetra

B: Alo, Bella, Check, Dans

C: Alfa, Bravo, Charlie, Delta

D: Artos, Baltazar, Cenup, Durden

Cevap: C