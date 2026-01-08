Haberler Liste Haberleri Saatte 95 km hızla giden otomobil Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu ne kadar sürede tamamlar?

Bu akşam Kim Milyoner Olmak İster programında, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki soru büyük ilgi gördü. “Saatte 95 km hızla giden otomobil Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu ne kadar sürede tamamlar?” sorusunun yanıtı “6 ay”oldu.

SAATTE 95 KM HIZLA GİDEN OTOMOBİL DÜNYA İLE AY ARASINDAKİ MESAFE UZUNLUĞUNDA BİR YOLU HİÇ MOLA VERMEDEN NE KADAR SÜREDE TAMAMLAR?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 8 Ocak tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Saatte 95 km hızla giden otomobil Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu ne kadar sürede tamamlar?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu, saatte 95 km hızla giden bir otomobil, hiç mola vermeden ne kadar sürede tamamlar?

A: 6 gün

B: 6 hafta

C: 6 ay

D: 6 yıl

Cevap: C

