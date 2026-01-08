Saatte 95 km hızla giden otomobil Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu ne kadar sürede tamamlar?

Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 8 Ocak tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Saatte 95 km hızla giden otomobil Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu ne kadar sürede tamamlar?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

SORU: Dünya ile Ay arasındaki mesafe uzunluğunda bir yolu, saatte 95 km hızla giden bir otomobil, hiç mola vermeden ne kadar sürede tamamlar?

A: 6 gün

B: 6 hafta

C: 6 ay

D: 6 yıl

Cevap: C