İhanetin yeraltı şehri deşifre oldu: A Haber Halep’teki terör tünellerinde

TERÖRİSTLER KÖŞEYE SIKIŞTI: "TESLİM OLANLARIN SAYISI OLDUKÇA FAZLA"

Sıkıştırılan terör örgütü mensuplarının bir kısmının kaçtığı, bir kısmının ise teslim olduğu bildirildi. Bölgedeki son durumu özetleyerek, "SDG'li YPG'li teröristlerin bir kısmı burada etkisiz hale getirildi, bir kısmı Şeyh Maksut'a kaçtı, bir kısmı da teslim oldu. Teslim olanların sayısı da oldukça fazla. Şu anda bölgede iç güvenlik güçleri, arkada bırakılan EYP ve patlayıcılara karşı titiz bir tarama faaliyeti yürütmeye devam ediyor." sözleriyle harekatın başarısını aktardı.