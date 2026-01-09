09 Ocak 2026, Cuma

Haberler Gündem Galerileri İhanetin yeraltı şehri deşifre oldu: A Haber Halep'teki terör tünellerinde

İhanetin yeraltı şehri deşifre oldu: A Haber Halep'teki terör tünellerinde

Terör örgütü YPG'nin Halep'ten çekilme sürecinde sivil yerleşimlerin altına kazdığı tünel ağı ve cephaneliğe çevirdiği binalar bir bir ortaya çıkarılıyor. A Haber ekibi, teröristlerin hastane binasını sözde karargâh ve mühimmat deposu olarak kullandığı ihanet tünellerine girerek yeraltındaki gizli şebekeyi görüntüledi. Mehmetçik ve yerel güçlerin yürüttüğü temizlik operasyonlarında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği, teslim olanların ise giderek arttığı bildirildi.

Büşra Arga Büşra Arga
Giriş Tarihi: 09.01.2026 12:53 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:34
Terör örgütü YPG'nin Halep'ten çekilme süreci devam ederken, örgütün sivil yerleşim yerlerinin altına kazdığı devasa tüneller ve cephaneliğe dönüştürdüğü binalar bir bir gün yüzüne çıkıyor.

HALEP'TE YERALTI LABİRENTLERİ: TERÖRÜN KİRLİ YÜZÜ İLK KEZ A HABER'DE!

A Haber ekibinden Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ, teröristlerin sözde karargah olarak kullandığı ve altına tünel şebekesi kurduğu hastane binasına girerek yeraltındaki ihanet labirentlerini görüntüledi. Mehmetçik ve yerel güçlerin temizlik operasyonu sürerken, terörün kirli yüzü bir kez daha deşifre edildi.

MEHMETÇİK İHANET TÜNELLERİNDE: "BİNALARI TÜNELE DÖNÜŞTÜRDÜLER"

Halep'te terörden temizlenen bölgelerde her adımda yeni bir tuzak ve gizli geçit ortaya çıkıyor. Teröristlerin binaları birbirine bağlayan yeraltı sistemini yerinde inceleyen A Haber muhabiri, "Teröristlerin kullandıkları tüneller buralar. Binaların alt katını kazarak bu şekilde tünellere dönüştürdüler. Buradan hareket ediyordu teröristler." dedi.

Geçgel, "Metrelerce derinlikte tünel bulunuyor aşağıda ve teröristler bu tünellerle binadan bir başka binaya, Halep'in diğer noktalarına ulaşıyor." sözleriyle sahadaki durumu aktardı.

ŞİFA MERKEZİYDİ TERÖR YUVASI OLDU: "HASTANEYİ KARGAH YAPTILAR"

Terör örgütünün sivil binaları ve kamu kurumlarını nasıl birer terör yuvasına dönüştürdüğü, ele geçirilen sözde karargahta tüm çıplaklığıyla görüldü.

Bir hastane binasının altına kazılan devasa tünelleri ve binadaki mühimmat yığınlarını gösteren A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Buranın bir hastane olduğunu söylediler ama hastanenin de terör yuvasına dönüştürüldüğüne şu anda şahitlik ediyorsunuz. Birçok katta teröristlerin arkalarında bıraktıkları mermiler, siperler bulunuyor. Burası teröristlerin sözde karargahı ve mühimmat deposu haline getirilmiş." ifadelerini kullandı.

SİVİLLERİ HEDEF ALAN KESKİN NİŞANCI MEVZİLERİ

Ele geçirilen binanın sadece bir mühimmat deposu değil, aynı zamanda stratejik bir saldırı noktası olduğu anlaşıldı.

Binanın çatısındaki keskin nişancı mevzilerini deşifre eden Geçgel, "Roket başlıkları burada. Ağır silahlar, bunlarla saldırı gerçekleştiriyordu teröristler. Yığınlar haline getirilmiş mühimmatlar Suriye hükümetine yönelik kullanılıyordu. Keskin nişancılar burayı kullanarak karşıdaki binalara, anayoldan geçen sivillere ateş açarak hedef alıyordu." diyerek örgütün alçak planlarını gözler önüne serdi.

TERÖRİSTLER KÖŞEYE SIKIŞTI: "TESLİM OLANLARIN SAYISI OLDUKÇA FAZLA"

Sıkıştırılan terör örgütü mensuplarının bir kısmının kaçtığı, bir kısmının ise teslim olduğu bildirildi. Bölgedeki son durumu özetleyerek, "SDG'li YPG'li teröristlerin bir kısmı burada etkisiz hale getirildi, bir kısmı Şeyh Maksut'a kaçtı, bir kısmı da teslim oldu. Teslim olanların sayısı da oldukça fazla. Şu anda bölgede iç güvenlik güçleri, arkada bırakılan EYP ve patlayıcılara karşı titiz bir tarama faaliyeti yürütmeye devam ediyor." sözleriyle harekatın başarısını aktardı.

