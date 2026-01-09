09 Ocak 2026, Cuma
İhanetin yeraltı şehri deşifre oldu: A Haber Halep'teki terör tünellerinde
Terör örgütü YPG'nin Halep'ten çekilme sürecinde sivil yerleşimlerin altına kazdığı tünel ağı ve cephaneliğe çevirdiği binalar bir bir ortaya çıkarılıyor. A Haber ekibi, teröristlerin hastane binasını sözde karargâh ve mühimmat deposu olarak kullandığı ihanet tünellerine girerek yeraltındaki gizli şebekeyi görüntüledi. Mehmetçik ve yerel güçlerin yürüttüğü temizlik operasyonlarında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği, teslim olanların ise giderek arttığı bildirildi.
Giriş Tarihi: 09.01.2026 12:53 Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 13:34