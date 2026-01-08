Ünlü sunucu Oktay Kaynarca'nın ekranlarda sunduğu Kim Milyoner Olmak İster, izleyicilere keyifli anlar yaşatmaya devam ediyor. Programın 8 Ocak tarihli bölümünde, yarışmacıya yöneltilen 50 bin ila 300 bin TL değerindeki "Hacivat "İki gözüm merhaba" selamı verdiğinde genellikle Karagöz hangisini söyler?" sorusu, izleyiciler ve uzmanlar arasında geniş çaplı bir araştırmaya yol açtı.

Milyoner

SORU: Karagöz oyunu karakterlerinden Hacivat, Karagöz'ü "İki gözüm merhaba" şeklinde selamladığında Karagöz genellikle hangisini söyler ve ardından Hacivat'a vurur?

A: Naber közde kavrulmuş mısır koçanı!

B: Selam tez haşlanmış ayva hoşafı!

C: Nasılsın taze demlenmiş çay yaprağı!

D: Hoş geldin suda pişmiş bal kabağı!

Cevap: D