ABD adlı azgın Türk ve Müslüman düşmanının yaptıkları karşısında, Trump'ı lanetliyorum... Türkiye'de solculuk ve devrimcilik asla işçiden, emekçiden, halktan yana değildir. Büyük Şeytan ABD'ye uşaklıktan yanadır. Türkiye'deki solcular, Firavun Trump'ın Maduro için söyledikleri, yaptıkları karşısında, ya ölüm sessizliği halinde idiler ya da Maduro'yu adeta şeytanlaştırarak ABD'yi haklı göstermek derdinde idiler...

BATI'ya adeta tapan akademisyenler, işadamları, medya mensupları, yazar, çizerler, sanat sepet tayfası, ABD'ye toz kondurmamak için çırpınıyorlar. Öyle ya!.. Venezuela, solcu, hatta sosyalist sistem içindeki bir devlet... Çav Bella marşını haykıranlar... Che hayranı, sözde kapitalizm düşmanları... 6. Filo için kendini parçalayanlar... Emperyalist yamyam ABD, resmen devlet başkanı kaçırıyor, darbe yapıyor ve hatta işgal ediyor. Ama solcuların ezici çoğunluğu, ABD'yi haklı çıkartacak söylem ve tavır sergiliyorlar.

Bu arada; başta FETÖ mensupları olmak üzere, kendilerine muhalifim diyenler arasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan için de aynı olayların olmasını açıkça isteyen iğrenç yaratıkların da varlıklarını gördük. Bu kepaze insanları da lanetliyorum, bunlarla hayatımızın sonuna kadar savaşacağız.

BÜYÜK ŞEYTAN YAĞMALAMAK İSTİYOR

Büyük Şeytan ABD'ye göre; Venezuela halkının ezici bir çoğunluğu tarafından seçilmiş Maduro, meşru değilmiş... Aynı ABD'ye göre; kendi vatandaşını hunharca katleden, cesedini parçalara ayıran ve bütün bu iğrençliği de kabul eden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, meşru... Mısır halkının seçtiği Mursi ve arkadaşlarını, hapishanelerde çürüten,darbecilerin kralı, Mısır diktatörü Sisi de meşru... Mesele meşruiyet değil yağmalamaktır. Venezuela; altın, petrol, doğal kaynaklar ve diğer zenginliklerini Batı'ya vermiyor, yağmalatmıyor diye saldırıya uğruyor. Savaş, işgal, iç savaş, suikastler, darbeler... Daha evvel defalarca gördüğümüz filmler. Ya bunlar ile teslim alıyorlar. Ya da o milletlere mensup gibi görünen, Batı uşağı, kukla yönetimler oluşturuyorlar. Şimdi de bizzat devletini yağmalatmayan adamı kaçırdılar... Rusya suskun. Çin kendi coğrafyası hariç hiç bir yerde ABD'ye karşılık vermiyor. ABD, İsrail ve bütün o emperyalist yamyamlar, Venezuela'yı hep birlikte talan edecekler...

İŞBİRLİKÇİ MUHALİF PAKET OLDU

Ülkesini işgal etmesi için ABD'yi davet etti, Nobel barış ödülünü Trump'a ithaf etti, İsrail'e hayranlığını her fırsatta dile getirdi, Büyükelçiliği Kudüse taşıyacağını açıkladı...Bunları yapan María Corina Machado için Trump şunu dedi: "Bence liderlik yapamaz. Ülke içinde ne desteği ne de saygısı var."

ARTIK HER ŞEY MÜMKÜN

Trump, Air Force One'da başka devletler için de seri tehditler savurdu... Küba: "Düşmeye yakın görünüyor." Venezuela: "Sorumluluk bizde, uslu durmazlarsa ikinci darbe." Kolombiya: "Hasta bir adam tarafından yönetiliyor. Askeri operasyon kulağıma iyi geliyor." Meksika: "Her konuşmada asker göndermeyi teklif ediyorum." İran: "Protestocuları öldürürse sert biçimde vurulacak." Danimarka: "Grönland'a ihtiyacımız var." Dünyanın geri kalanı Venezuela'da yaşananlar karşısında böyle sessiz ve tepkisiz kalınca, ABD ve İsrail artık her yerde her şeyi yapamaz mı?