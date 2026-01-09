İstanbul’da fırtına kabusu: Hasarları sigorta karşılayacak mı?

KONUT SİGORTASI PAKET OLARAK SUNULUYOR

Vatandaşların fırtına hasarı için ek bir sigorta yaptırıp yaptırmaması gerektiği sorusuna ise Berrin Dinç, "Konut sigortaları zaten paket poliçeler halinde satılıyor. Bazı ek teminatlar söz konusu olabilir ama genel paket olduğu için fırtına, sel, yangın ve tüm afetler zaten bu poliçenin içerisinde kapsam dahilindedir." cevabını verdi.