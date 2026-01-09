İstanbul'da fırtına kabusu: Hasarları sigorta karşılayacak mı?
Marmara Bölgesi'nde etkili olan son yılların en şiddetli fırtınası İstanbul'da hayatı durma noktasına getirirken, geride ağır maddi hasar bıraktı. Meteoroloji, hafta sonu için yeni fırtına, Pazartesi günü için ise İstanbul dahil birçok ilde yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. A Haber muhabiri Erşan Karaca, fırtınada zarar gören konut ve araçlarda sigortanın devreye girip girmeyeceğini İstanbul Sigorta Acenteleri Birliği Başkanı Berrin Dinç ile değerlendirdi.
ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga
Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:23