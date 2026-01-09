Viral Galeri Viral Tıkla İstanbul'da fırtına kabusu: Hasarları sigorta karşılayacak mı?

Marmara Bölgesi'nde etkili olan son yılların en şiddetli fırtınası İstanbul'da hayatı durma noktasına getirirken, geride ağır maddi hasar bıraktı. Meteoroloji, hafta sonu için yeni fırtına, Pazartesi günü için ise İstanbul dahil birçok ilde yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. A Haber muhabiri Erşan Karaca, fırtınada zarar gören konut ve araçlarda sigortanın devreye girip girmeyeceğini İstanbul Sigorta Acenteleri Birliği Başkanı Berrin Dinç ile değerlendirdi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Büşra Arga Büşra Arga
Giriş Tarihi: 09.01.2026 11:23
İSTANBUL'DA HAYAT DURDU: ÇATILAR UÇTU, AĞAÇLAR DEVRİLDİ

Dün İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına, sadece birkaç saat içerisinde megakenti adeta esir aldı. Deniz ulaşımı dev dalgalar nedeniyle yapılamazken, şehrin birçok noktasında çatılar uçtu, ağaçlar köklerinden sökülerek yollara devrildi. Günün en hareketli saatlerinde yaşanan bu doğa olayında büyük bir facianın eşiğinden dönülmesi ise teselli kaynağı oldu. Ancak fırtınanın geride bıraktığı maddi hasar oldukça ağır.

METEOROLOJİDEN 27 KENTE "SARI KODLU" UYARI

Fırtınanın yaraları sarılmaya çalışılırken Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kritik bir uyarı daha geldi. Hafta sonu için fırtına beklentisi devam ederken, yeni haftanın başında İstanbul dahil pek çok ilde yoğun kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede düşeceği belirtilirken; kar, çığ, fırtına ve kuvvetli sağanak yağış ihtimaline karşı 27 kent "sarı kodla" uyarıldı. Pazartesi gününden itibaren megakentin beyaz örtüyle kaplanması öngörülüyor.

FIRTINA HASARI SİGORTA KAPSAMINDA MI?

Yaşanan bu doğa olaylarının ardından vatandaşların en çok merak ettiği soru, "Zararımızı kim karşılayacak?" oldu.

FIRTINA HASARINI SİGORTA KARŞILAR MI?

A Haber muhabiri Erşan Karaca, konuyu İstanbul Sigorta Acenteleri Birliği Başkanı Berrin Dinç ile değerlendirdi.

İstanbul Sigorta Acenteleri Birliği Başkanı Berrin Dinç, "Öncelikle çok üzgünüz, böyle durumlar söz konusu olduğunda sigortanın önemini keşke zarar gelmeden evvel önlem alarak fark etsek diyoruz. Gelen bilgiler doğrultusunda büyük bir hasar var. Konut sigortası yaptırmış olanlar için sigorta şirketinden bu zararı karşılama imkanı söz konusu olacaktır. Bu da bir nebze olsun koruma sağlar." ifadeleri ile sigortanın önemine dikkat çekti.

KONUT SİGORTASI PAKET OLARAK SUNULUYOR

Vatandaşların fırtına hasarı için ek bir sigorta yaptırıp yaptırmaması gerektiği sorusuna ise Berrin Dinç, "Konut sigortaları zaten paket poliçeler halinde satılıyor. Bazı ek teminatlar söz konusu olabilir ama genel paket olduğu için fırtına, sel, yangın ve tüm afetler zaten bu poliçenin içerisinde kapsam dahilindedir." cevabını verdi.

