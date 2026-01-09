Viral Galeri Viral Liste Hava sertleşiyor! Kar için tarih verildi: Kuvvetli yağış, don ve fırtınaya dikkat!

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Yağmur, kar ve fırtına aynı anda etkili olacak. Sıcaklıklar hızla düşerken bazı bölgelerde buzlanma ve çığ tehlikesi kapıda. Meteoroloji uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayında hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pazartesi ve salı günü Marmara bölgesinde yoğun kar bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2026 09:29
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye genelinde hava koşulları belirgin şekilde sertleşiyor. Çok sayıda bölgede aralıklı yağışlar beklenirken, bazı illerde kuvvetli sağanak, kar yağışı ve kısa süreli fırtınalar etkili olacak. Özellikle sabah ve gece saatlerinde buzlanma riski dikkat çekiyor. Meteoroloji uzmanı Adil Tek A Haber'e konuştu, fırtınaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

FIRTINA ETKİSİ DEVAM EDİYOR MU?

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yurt genelinde etkili olan fırtınanın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tek, sistemin batı bölgelerden doğuya doğru ilerlediğini ve hava koşullarında hızlı bir değişim yaşandığını belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

METEOROLOJİ'DEN 29 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

"Fırtına bugün tamamen etkisini kaybetti diyebiliriz. Dün özellikle yurdun batısında, yani Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı ve Batı Karadeniz'de çok kuvvetliydi, şiddeti 80-90 kilometrelere kadar çıktı. Tabii beraberinde yağış da eşlik etti. Öncelikle lodosun etkisinden esen bir rüzgardı bu. Bu rüzgarın şiddeti fırtına değerlerine çıktı. Daha sonra ilerleyen saatlerde, yani akşam saatlerine doğru rüzgar güneyli rüzgar artık kuzeye dönmeye başladı ve o fırtına da etkisini kaybediyor, sıcaklıkları da hızlı bir şekilde düşürmeye başladı. Aslında bir sıcak cephe geçişi ve ardından da bir soğuk cephenin gelişiyle birlikte bir devam eden bir havaydı ve bu sistem artık yurdun doğusuna doğru gitti.

Tabii ki rüzgar şiddeti etkisini kaybetti ama yurdun doğusunda, özellikle Doğu Anadolu'da ve İç Anadolu'nun doğusunda yağışlar kar şeklinde dönmeye başladı, yoğun bir şekilde kar yağışı var. Yine Batı Karadeniz'de şu dakikalar, şu saatler itibarıyla kar yağışı var. Yine Marmara'nın doğusunda da aralıklarla hafif devam eden bir kar yağışı, havada da olsa özellikle kendini gösteriyor.

İstanbul'da kar yağışı yok, çünkü aslında İstanbul'da hava soğudu. Şu anda İstanbul'da sıcaklık 0 ile 4 derece arasında değişiyor ama yağış olmadığı için kar yağışı gözükmüyor. Bu sistem hızlı bir şekilde doğuya doğru ilerliyor ve bugün İstanbul'da kar yağışı yok aslında. Sıcaklıklar da gece ilerleyen saatlerle birlikte tekrar artmaya başlayacak, çünkü gece saatlerinden sonra tekrar lodostan esen rüzgar başlıyor."

PAZAR YAĞMUR, PAZARTESİ VE SALI YOĞUN KAR

Tek, hafta sonu ve yeni haftanın ilk günlerine ilişkin değerlendirmelerini paylaştı. Cumartesi ve pazar günlerinde yağmurun etkisinin devam edeceğini belirtti. "İstanbul'la birlikte Marmara'nın batısında ve Batı Karadeniz'de bu yağış devam ediyor olacak. Pazar gece saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde kar yağışına dönmeye başlayacak. Özellikle Pazartesi günü sabah saatlerinde ve öğleye doğru aslında biraz da diyebiliriz, İstanbul'da kar yağışını görüyor olacağız." dedi.

