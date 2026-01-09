Hava sertleşiyor! Kar için tarih verildi: Kuvvetli yağış, don ve fırtınaya dikkat!
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi. Yağmur, kar ve fırtına aynı anda etkili olacak. Sıcaklıklar hızla düşerken bazı bölgelerde buzlanma ve çığ tehlikesi kapıda. Meteoroloji uzmanı Adil Tek A Haber canlı yayında hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pazartesi ve salı günü Marmara bölgesinde yoğun kar bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2026 09:29