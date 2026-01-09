Hava sertleşiyor! Kar için tarih verildi: Kuvvetli yağış, don ve fırtınaya dikkat!

FIRTINA ETKİSİ DEVAM EDİYOR MU?

Meteoroloji uzmanı Adil Tek, yurt genelinde etkili olan fırtınanın seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Tek, sistemin batı bölgelerden doğuya doğru ilerlediğini ve hava koşullarında hızlı bir değişim yaşandığını belirtti. Açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Fırtına bugün tamamen etkisini kaybetti diyebiliriz. Dün özellikle yurdun batısında, yani Marmara, Ege, Akdeniz'in batısı ve Batı Karadeniz'de çok kuvvetliydi, şiddeti 80-90 kilometrelere kadar çıktı. Tabii beraberinde yağış da eşlik etti. Öncelikle lodosun etkisinden esen bir rüzgardı bu. Bu rüzgarın şiddeti fırtına değerlerine çıktı. Daha sonra ilerleyen saatlerde, yani akşam saatlerine doğru rüzgar güneyli rüzgar artık kuzeye dönmeye başladı ve o fırtına da etkisini kaybediyor, sıcaklıkları da hızlı bir şekilde düşürmeye başladı. Aslında bir sıcak cephe geçişi ve ardından da bir soğuk cephenin gelişiyle birlikte bir devam eden bir havaydı ve bu sistem artık yurdun doğusuna doğru gitti.