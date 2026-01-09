Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner'de milli bayram sorusu ekrana kilitledi! Cevap herkesi şaşkına çevirdi

ATV'nin her perşembe ve pazar günleri izlenme rekoru kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 8 Ocak 2026 akşamında yayınlanan yeni bölümüyle seyircisini ekran başına kilitlenmeyi başardı. Sevilen yarışmada bu bölüm Lara Naz Aydur isimli yarışmacı geceye damga vururken karşısına çıkan milli bayram sorusunda oldukça zor anlar yaşadı. Yarışmacı verdiği yanıtla Milyoner'de elenirken doğru yanıt ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...

ATV'nin yıllardır en çok izlenen ve para ödülü dağtımaya doymayan bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi 08 Ocak 2026 perşembe akşamında da yine unutulmaz anlara sahne oldu.

Oktay Kaynarca'nın başarılı sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta Lara Naz Aydur isimli yarışmacı katılırken büyük ödül için kıyasıya yarıştı. Baraj sorusunu kolaylıkla geçen yarışmacı 200 bin TL değerindeki sorunun kilidini açmaya hak kazandı.

MİLLİ BAYRAM SORUSU TER DÖKTÜRDÜ

Sempatik yarışmacı 9'uncu soruda karşısına çıkan milli bayram sorusunda oldukça zor anlar yaşadı .

MİLYONER'DE MİLLİ BAYRAM SORUSU! DOĞRU CEVAP ŞOKE ETTİ
İŞTE O SORU

"Türkiye'de hangi milli bayram bir atasözünde 'yarısı yaz, yarısı kıştır' denen ayda kutlanır?" sorusu çıktı.

