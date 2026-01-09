Milyoner'de milli bayram sorusu ekrana kilitledi! Cevap herkesi şaşkına çevirdi
ATV'nin her perşembe ve pazar günleri izlenme rekoru kıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 8 Ocak 2026 akşamında yayınlanan yeni bölümüyle seyircisini ekran başına kilitlenmeyi başardı. Sevilen yarışmada bu bölüm Lara Naz Aydur isimli yarışmacı geceye damga vururken karşısına çıkan milli bayram sorusunda oldukça zor anlar yaşadı. Yarışmacı verdiği yanıtla Milyoner'de elenirken doğru yanıt ise herkesi şaşkına çevirdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...
Giriş Tarihi: 09.01.2026 05:27
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 05:39