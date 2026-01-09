O ülkelerde güzelliğin bedeli ağır: İşte tarihe geçen sıra dışı uygulamalar
Güzellik anlayışı, tarih boyunca toplumların kültürel yapısına göre şekillenmiş ve kimi dönemlerde şaşırtıcı, hatta zorlayıcı uygulamalarla ortaya çıkmıştır. Dünyanın farklı bölgelerinde görülen bu standartlar, insanların estetik algı uğruna neleri göze alabildiğini açık ve somut biçimde göstermektedir. Uzun boyunlar, çarpık dişler, dudak plakaları... İşte tarihe geçen sıra dışı uygulamalar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 09.01.2026 15:02