O ülkelerde güzelliğin bedeli ağır: İşte tarihe geçen sıra dışı uygulamalar

Güzellik anlayışı, tarih boyunca toplumların kültürel yapısına göre şekillenmiş ve kimi dönemlerde şaşırtıcı, hatta zorlayıcı uygulamalarla ortaya çıkmıştır. Dünyanın farklı bölgelerinde görülen bu standartlar, insanların estetik algı uğruna neleri göze alabildiğini açık ve somut biçimde göstermektedir. Uzun boyunlar, çarpık dişler, dudak plakaları... İşte tarihe geçen sıra dışı uygulamalar...

Güzellik genellikle evrensel bir kavram olarak görülse de, günlük yaşamda bu algı toplumdan topluma değişir. Bir kültürde çekici sayılan özellikler, başka bir kültürde şaşkınlıkla karşılanabilir. Bu farklılıklar, toplumların tarihsel geçmişi, sosyal yapısı ve yaşam koşullarıyla yakından ilişkilidir. İşte dünyanın farklı bölgelerinden, dikkat çeken ve alışılmışın dışında kalan güzellik anlayışları…

UZUN BOYUNLU KADINLAR

Myanmar sınırları içinde yaşayan Kayan topluluğunda kadınlar, boyunlarına taktıkları metal halkalarla tanınır. Halkalar estetik bir anlam taşımanın yanı sıra kadının yaşı ve toplumsal konumunu da simgeler. Kız çocukları genellikle 5-6 yaşlarında bu geleneğe başlar. Qalampir makalesine göre, başlangıçta kadınları düşman kabileler tarafından kaçırılmaya karşı korumak amacıyla ortaya çıkan uygulama, zamanla kültürel bir miras haline gelmiştir.

Halka sayısı arttıkça ağırlık yükselir ve toplam yük bazı durumlarda 20 kilograma kadar çıkabilir. Bu durum günlük yaşamı, özellikle tarım işlerini zorlaştırır ve ağrıya neden olur. Uzun yıllar kullanımdan sonra halkaların çıkarılması ise daha büyük bir tehlike oluşturur. Boyun kasları ve omurga başı taşımakta yetersiz kalabilir; ölümcül yaralanmalara yol açabilir.

WODAABE KÜLTÜRÜNDE YAKIŞIKLI ERKEKLER

Afrika'nın beş ülkesine yayılan Wodaabe kabilesinde, eş seçimi erkeklerin katıldığı geleneksel bir ritüelle yapılır.

Her yıl düzenlenen festivalde erkekler, dans ederek ve yüzlerini dikkat çekici renklerle boyayarak kadınların ilgisini çekmeye çalışır. Yaklaşık bir hafta süren etkinliklerin sonunda kadınlar, kendileri için en uygun gördükleri erkeği eş adayı olarak belirler.

