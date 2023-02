İSKENDERUN'DA 6 mahalle "riskli bölge" ilan ediliyor. Dava ile riskli bölge kararını mahkemede iptal ettiriyorlar. Cumhurbaşkanlığı makamı, mahkeme kararına uyuyor. Sonra hiç yüzleri kızarmadan, utanmadan mahkeme kararına uyan Cumhurbaşkanını zan altında bırakmaya çalıştılar. Gerçekleri yamultmaya çalıştılar fakat başaramadılar, başaramazlar, başaramayacaklar… CHP, HDP/PKK tayfası, solcu maskeli tuhaf örgütlerin hepsi, İskenderun'a, Hatay'a üşüştüler.

"Kentsel dönüşüm olmasın, binalar yenilenmesin" diye ortalığı velveleye verdiler. Sosyal medya ile, kendilerine ait yayın organı görünümlü yalan makineleri ile gerçekleri yamulttular. Hadiseyi çarpıtmak için; rant, yağma, malımıza çökecekler yalan ve iftiralarını yaydılar.

Şimdi de CHP'li Belediyeler ve fondaş medya, "Kentsel Dönüşüme Direniyoruz" haberlerini sosyal medyadaki arşivlerinden silmeye çalışıyorlar…



KENTSEL DÖNÜŞÜME SAVAŞ AÇTILAR

Her yerde ve her zaman aynılarını yapıyorlar. Solcu maskeli bu millet düşmanları, kentsel dönüşüm projelerine adeta savaş açtılar, hep karşı çıktılar, engellemeye kalktılar, tüm olumlu girişimleri engellediler, vatandaşın devletle anlaşmasını fitnelerle bozmaya gayret ettiler. En son aşamada ise yargıdaki kafadarlarını kullandılar. Yalan mı…? Dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP zihniyetindekilerin kentsel dönüşüm konusundaki iki yüzlülükleri hakkında öyle bilgilere ve acı hatıralara sahip ki, dinleseniz nefesiniz kesilir.

Bu arada; CHP'li belediyelerin neredeyse hiçbirinin, kentsel dönüşüm hizmetine asla girişmediklerini, elle tutulur çaba ve icraatlerinin bulunmadığını hatırlatalım.

Kentsel dönüşüm hizmeti, sadece AK Parti'li ve MHP'li belediyeler tarafından dert edilmektedir. Çarpık kentleşme, kaçak yapı yoğunluğu sorunlarında kıllarını bile kıpırdatmıyorlar. Vicdanı ideolojiye köle olmamış herkes, bunları görmektedir.



TUHAF, ÇİRKİN, İNCİTİCİ

Türk milleti olarak ağır acılar yaşıyorken ve yüreğimizin dağlandığı üzüntüler içerisindeyken muhalefet sürekli seçim ne olacak diye soruyor…!

Asrın felaketi yaşandı. Bu ifadeyi, ömrünü deprem çalışmalarına adamış, dünyaca ünlü yer bilimciler bizzat kendileri kullanıyorlar. Her geçen gün vefat edenlerin sayısı artıyor, enkaz altından hala cenazesinin çıkmasını umut edenler var. Enkaz kaldırma çalışmaları sürdüğü için vefat edenlerin sayısı hala belli değil. Hayatta kalanlar, tedavileri için afet bölgesi dışındaki hastanelere sevk edildiler. Geri kalan vatandaşlarımız, ülkemizin başka vilayetlerindeki eş, dost, akraba ve tanıdıklarının evlerine taşındılar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan bütün zamanını, gücünü, dikkatini can kurtarmaya, yaraları sarmaya, milletin imdatına yetişmeye veriyor.

Öyle büyük bir afet yaşıyoruz ki… Böyle bir hal ve durumda seçimin konuşulması bile tuhaf, çirkin ve de çok incitici… CEMAL KOLYONCU VE



KALYON HOLDİNG'E TEBRİKLER

Gaziantep'in ilçesi İslahiye'de, yapımına 12 gün önce başlamışlardı.

52 bin metrekarelik alanda, 3 bin kişilik KALYON Konteyner Kent'i rekor bir sürede tamamladılar.

AFAD'ın koordinasyonu ile depremzede vatandaşlar konteynerlere yerleşmeye başladılar. KALYON Konteyner Kent, güneş panellerinin de kurulmasıyla, kendi kendine yetebilen ekolojik bir yerleşime dönüşecek. 52 bin metrekarelik KALYON Konteyner Kent'te; anaokulu, ilkokul, ortaokul, kreş, 450 metrekare çocuk parkı, market, çamaşırhane, yemekhane, 1000 adet ekmek üretme kapasiteli fırın, mescit ve idari ofisler bulunuyor. Birlik, beraberlik, dayanışma ve fedakarlık duyguları ile aziz milletimize hizmet eden Cemal Kalyoncu bizzat deprem bölgesindeydi, çalışmalara nezaret etti, kardeşliğin gereğini yaptı, yardıma koştu, yaraları sardı. Cemal Kalyoncu ve KALYON Holding'e içtenlikle teşekkür ediyoruz…