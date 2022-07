ÇOK değişik bir zaman diliminden geçiyoruz.

Daha dün "ÇOK SÜRPRİZ OLAYLAR YAŞAYACAĞIZ" diye not düştüm.

KÜRESEL KAVGANIN geldiği yeri görenler için bu bir ÖNGÖRÜ de değildi. İnanılmaz bir savaş sürüyordu.

Belki füzeleri, uçakları, bombaları, top seslerini her başkentte duymuyorduk ancak mücadele çok keskindi.

Rus lider PUTİN aylardır süren işgali görmezden gelip "Daha UKRAYNA'da savaş başlamadı" derken Japonya'da eski BAŞBAKAN ŞİNZO ABE suikastla öldürülüyordu.

ABE çok değişik bir isimdi... Dünyayı okuma biçimi de farklıydı...

Biraz geriye gidelim...

Donald Trump seçim kampanyası döneminde bazen çok değişik çıkışlar yapıyordu. Tansiyonu artırıyordu. Arkasındaki ekip bunu yazsa da söyleyen oydu.

Trump daha seçilmeden önce JAPONYA'yı diline doladı.

Bir konuşmasında "Japonya acil olarak nükleer silaha sahip olmalı. Daha fazla ödeme yapmazsa da ABD askerleri geri çekilmeli" dedi... Bu ileri bir adımdı. Trump seçime girdi. Kazandı. ABD'ye ilk giden Japon Başbakan ABE oluyordu. Daha BEYAZ SARAY'a geçmeden ABE soluğu Manhattan'daki Trump Tower'da aldı. 90 dakika süren bir görüşme gerçekleşti.

ABE sadece bir tercümanla görüşmeye katılırken Ivanka Trump- Jared Kushner ve Ulusal Güvenlik Danışmanı olan Korgeneral Michael Flynn toplantıda hazır bulunuyordu.

Toplantı sonrasında ABE "Trump'a güvenebileceğimi gördüm" diye konuşuyordu.

Aradan geçen koca bir zaman diliminden sonra aldığı istifa kararıyla dünyayı şoke eden ABE ilk iş olarak yine TRUMP'ı arıyor ve durumu açıklıyordu.

Neyse...

Rusya'nın Ukrayna işgali her şeyi değiştiriyordu. Rus askerleri ilerlerken PUTİN çıkıyor ve "Rusya'yı engelleyen herkes tarihinde karşılaşmadığı sonuçlarla karşılaşacak" diyordu. Bu açıklamayı herkes anlıyordu. Putin söylemese de NÜKLEER SİLAHLARI ima ediyordu. İşte o andan itibaren JAPONYA'da da bir NÜKLEER TARTIŞMA başlıyordu.... Öndeki isim eski BAŞBAKAN ŞİNZO ABE'ydi...

Dünyada bu silahların kullanıldığı ilk ve tek ülke olan Japonya ikiye bölünüyordu.

Suikasta uğrayan Japonya'nın bir önceki BAŞBAKANI Şinzo Abe, katıldığı bir televizyon programında Rusya'nın nükleer tehdidi karşısında Japonya'nın, müttefiki ABD ile NATO'nun üyeleri arasındakine benzer bir şekilde nükleer silah paylaşımına açık olması gerektiğini savundu. Yani ABE NÜKLEER silah istiyordu. Japonya'nın daha aktif olması ve kendisini savunması gerektiğini düşünen Abe, "Dünyada güvenliğin nasıl sağlandığını iyi anlamamız gerek. Yüz yüze kaldığımız gerçekleri tartışmaya açmayı tabu saymamalıyız" diyordu.

Ancak BAŞBAKAN Fumio Kişida, selefiyle ters düşmek pahasına bu öneriye şiddetle karşı çıkarak "Ülkemiz nükleer karşıtı üç ilkeyi koruyacaktır.

Böyle bir şey kabul edilemez" sözleriyle aradaki uçurumu deşifre etti. Şinzo Abe savaş sonrası ABD tarafından dikte ettirilen anayasayı değiştirmek için çaba harcasa da yerine gelen Hiroşima milletvekili KİŞİDA ise nükleer silahsızlanmayı hayatının amacı olarak görüyordu.

KİŞİDA'nın savunduğu "Nükleer silahlara sahip olmayacağız, üretmeyeceğiz ve izin vermeyeceğiz" şeklindeki üç ilke JAPON ANAYASA'sında bulunuyordu...

Abe, TAYVAN konusunda da şahin görünümünü koruyordu. Mesela bir keresinde Washington-Pekin geriliminin üzerine konuşan Şinzo Abe, ABD BAŞKANI gibi davranıyordu... Bunun üzerine Japonya'nın Pekin Büyükelçisi Çin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

"Japonya'nın militarist geçmişine geri dönmemesi" uyarısı yapan Pekin, "Kırmızı çizgimize meydan okuyanların kafası kanlı şekilde ezilecek" dedi. Abe "Çin Tayvan'a girerse ne ABD ne de biz sessiz kalırız..." diyerek Çin'e meydan okuyordu.

Abe, açık ve net olarak ABD NÜKLEER ŞEMSİYESİNİN ülkesinde olmasını istiyordu. ABD donanmasının nükleer gücünü taşıyan gemilerin, denizaltıların limanlarında bulunmasını, PENTAGON'un nükleer şifrelerinin TOKYO'da olmasını talep ediyordu.

Hatta soylu bir aileden gelen Abe'nin büyükbabası Nobusuke Kishi'den beri JAPON ANAYASASI'nın "NÜKLEERE HAYIR" demediği dillendiriliyordu.

Halkı bu tartışmalarla NÜKLEERE alıştırmak önce barındırmanın sonra da üretmenin yolunu açmak için çaba harcıyorlardı.

Belki Japonya nükleer silah bulundurmuyordu ancak herkesten daha çok üretecek alt yapıya ve ihtiyaç duyulan maddeye sahipti! Yani Japonya için NÜKLEER eşiği atlamak çocuk oyuncağıydı...

Abe ayrıca TAYVAN konusunda bazen ABD'yi bile solluyordu! "Çin'in TAYVAN'a karşı bir hamle yapması durumunda ABD'nin "stratejik belirsizlik" politikasını terk etmesi gerekmektedir" diyordu.

Rusya'nın başlattığı savaştan sonra NÜKLEER dünyada manşet oluyor ve Japonya'nın eski BAŞBAKANI denizci bir asker tarafından öldürülüyordu. DENİZDEN İTİRAZ GELİYORDU!

Putin'in attığı adımlardan UKRAYNA üzerinden AVRUPA sıkışıyordu. Şimdi bu suikastla belli ki UZAK DOĞU da SICAK BÖLGE tanımı içine çekilecekti...

"Trump'ın seçimlerine RUSLAR HİLE karıştırdı" iddiasından UKRAYNA'da başrole soyunan MOSKOVA gördük. Şinzo ABE'nin öldürülmesinden sonra bakalım ne göreceğiz...

NÜKLEER tartışmayı ilk başlatanın da TRUMP olduğunu ıskalamadan bakınca çarşı karışacak gibi durmakta...

Şimdi yaşananların tohumları o dönemde atıldı çünkü...

67 yaşındaki eski BAŞBAKAN Şinzo Abe'yi Kyoto yakınlarındaki Nara'da 41 yaşındaki Tetsuya Yamagami el yapımı bir silahla öldürse de gerçek bunun çok dışındaydı... Bu, JAPONYA'nın derinlerine kadar sızmış KÜRESEL KAVGANIN sahne almasından başka bir şey değildi. EMİR VERENİ hiç bilemesek de DEĞİŞEN DENGELERDEN kim olduğunu yakında anlayacaktık.. Ancak bu yaşanılan son sürpriz olmayacaktı...

Herkese hayırlı bayramlar...