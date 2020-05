Cadde savaşı

BÜYÜK savaşı anlamak için gelin bugün de Amerika'nın içinden ilerleyelim. Oradaki kavga her başkente var. Değişik oyuncular tarafından aynı kamplar için verilen mücadele tam gaz gitmekte. Moskova'da, Londra'da, Paris'te, Roma'da, Berlin'de, Pekin'de ya da Ankara'da... Fark etmez. Oradaki BİTİRİCİ savaş her yerde...

2 yıl önceye gidelim. Çok hatırlamadığımız bir olaya...

Başkan Donald Trump, Obama dönemi CIA Başkanı John Brennan'ın gizli belgelere erişim yetkisini kaldırdı. Sık yaşanan bir olay değildi bu.

Ama oldu. Gerekçe olarak da Brennan'ın bu gücü TEMELSİZ ve CÜRETKAR suçlama yapmak için kullandığı ileri sürüldü. Mesela Brennan, Trump'ın Putin'le Finlandiya'daki görüşmesinin ardından yaptığı yorumda "Hainlikten farksız" ifadelerini kullanmıştı. Aynı parantez içine eski FBI Başkanı James Comey, eski Ulusal İstihbarat Başkanı James Clapper, eski CIA Başkanı Michael Hayden, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Susan Rice gibi isimler de alınıyordu...

Neden? Çünkü hepsi DEMOKRAT OBAMA ile çalışıyordu... Açalım biraz daha...

Geçmişten gelerek anlatalım...

Geçtiğimiz haftaki THE ECONOMIST'in kapağından ilerleyelim... Main Street ve Wall Street... Mücadele yeni değildi.

Şimdi sadece CORONA'yı anlamak için bir kez daha tazeliyoruz... Büyük savaşın KOD'larını çözebilmek için...

Baba ve oğul Bush, Main Street'i savunurken ABD'nin güçlü olması için bu caddenin önemini gizlemezdi. Bill Clinton ile Barack Obama ise Wall Street ne kadar güçlü olursa Washington'ın Süper Güç konumunu sürdüreceğine inanıyordu. Cumhuriyetçiler ile Demokratlar'ın ana farkı buydu!

Cumhuriyetçiler ile Demokratlar'ın ideolojisini de buradan rahatlıkla anlamak mümkündü. 2000 yılında Main Street ile Wall Street ÇATIŞMAYA başladı.

Sonrasında muazzam bir operasyon olan İKİZ KULE saldırılarını gördük. Dünya resmen sarsılıyordu. Kimse ne olduğunu bilmiyor, anlamıyordu.

Oysa ABD içinde DÜNYA SAVAŞI başlamıştı. Oraya sığamayacağı için de Irak'a, Afganistan'a kadar uzanmıştı.

Bizi de etkileyerek... Hatırlayın...

2008'de yine iki caddenin çatışma hali ortaya çıktı.

Tansiyon yine tırmandı.

Sonucun gelmesi gecikmedi.

2009 Mortgage sarsıntısı dünyayı ekonomik krize itti. Kriz ABD içinde olmasına rağmen zarar görenlerin önemli kısmı dışarıdaydı! Birçok banka battı.

150 yıllık dev Lehman Brothers iflas ettiğini açıkladı. Wall Street en büyük darbesini aldı.

Bunlar hep görünmeyen büyük kavganın sonuçlarıydı. Kimse anlamıyordu. ABD'deki krizi ABD'nin krizi gibi görüyorlardı.

Şaka gibiydi...

Haftalardır yazmaya çalıştığım gibi şimdi sanırım BÜYÜK FİNAL'in tam ortasındayız... EN başından bu yana CORONAVİRÜS'ün bir SAĞLIK SORUNU ve TEHDİDİ olduğuna inanmadım.

Elbette insanlar ölüyor, hastaneler dolup taşıyordu.

Acılar çok büyüktü. Ancak bu Main STREET'in "İsterseniz savaşalım. Yüz milyonlarca insan ölsün" tehdidinden sonraki şıktı. Ve bu hayata geçmişti... İşte bilinen en büyük ÜÇÜNCÜ karşılaşmayı biz CORONAVİRÜS olarak yaşıyoruz. 2001'de İKİZ KULE saldırısı, 2009'da ekonomik kriz, 2020'de Coronavirüs ve ekonomik buhran.

Elbette, Wall Street ve Main Street birlikte çalıştığında da işler yanlış gidiyordu. Zaten bu YANLIŞLIK savaşı getiriyordu...

Wall Street, ışıkları açık tutan sermaye ve üretimleri bireysel yatırımcılara bağlı. Yani Küreselcilerin evi... Main Street, tasarruf hesabı veya belediye tahvili teklifinden daha iyi bir getiri elde etmek için milyonlarca kişinin bir arada olduğu, arkalarında da bilmeseler de Derin Amerika'nın bulunduğu ev.

Wall Street, Main Street'e ya da tam tersi Main Street, Wall Street'e ihtiyaç duyardı. Artık savaş başladı. Biri kazanacak.

Yüz binlerce kişi öldü, 1 milyon kişinin öleceği öngörülüyordu. Bu ihtimal azalsa da var. Para ile gücün yine tek tarafta toplanması için bir savaş başladı. Kimi zaman KÜRESEL SERMAYE kazandı. Bu şık hep var. Ancak bu kez onlar için RİSK fazla. Şu yanılgıya düşmemek de şart. Küresel sermaye gidecek, işadamlarının olmadığı farklı bir sistem gelecek.

Böyle bir şey sözkonusu değil.

Apple yine olacak. Microsoft yine büyük para kazanacak.

Amazon yine her eve dağıtım yapacak. Yeni sistem, büyük iş adamlarının değişmesine yol açacak. Forbes'te 554. olan bir işadamı bir anda Amazon'un patronu olacak. Tim Cook emekli olacak, Apple'ın yeni sahibi adını hiç duymadığımız bir işadamı olacak.

Bu ihtimal için "ZOR" diyenler bir virüsün dünyayı STOP ettireceğine de inanmıyorlardı.

Ama oldu.

Yeni bir plan hazırlandı.

Bugüne kadar hiç denenmemişti.

İspanyol gribi, laboratuvarda hazırlanmamıştı. Ama bu başka! Ekonominin çok ama çok bilinmeyen bir krize doğru ilerleyeceği biliniyordu. Büyük bir çöküş planlanıyordu. Öyle de oldu. Tabii ki yenilenmenin nasıl olacağı da önemliydi. Özellikle Main Street ile Wall Street'e gelecek kredinin merkezi...

FED, Wall Street'e büyük destek verdi. Birkaç gün önce de FED, Main Street'e de kredi desteğini arttırdığını açıkladı.

Ancak FED, Wall Street'e verdiği kredide esneklik uygularken, Main Street'e verilecek kredinin karşılığında neredeyse şirketlere ortak olmak istiyordu.

Derin Amerika da Mike Pence üzerinden bu planı bozdu.

Anında hem de... FED'in bu adımını engelledi. Yani Küresel sermayenin, FED üzerinden yaptığı Main Street saldırısı püskürtüldü. Derin Amerika'nın elinde FED olmadığına göre, ya silahla ya da FBI ile Wall Street'e saldırı planlanıyor.

Silahlar suikastta, FBI ise Küresel sermaye tutuklamalarında kullanılacak gibi...

Hangisinin tercih edileceğini çok yakında göreceğiz. Fazla beklemeyeceğiz.

Bazı suikastlar gerçekleşti.

FBI ile CIA arasındaki yetki karmaşasının artması da ikinci ihtimalin güçlendiğini gösteriyor.

Çünkü CIA içinde hala Küreselciler güçlü. Her ne kadar Gina Haspel Derin Amerika olsa da ajanların önemli bir bölümü ve operasyonel birimler Küreselciler'le birlikte.

Tam da bu noktada başa dönelim. Başkan Trump'ın, Brennan'ı ENGELLEDİĞİ GÜN SAVAŞIN ilk adımı atılmıştı.

Şimdi ne olacağını yine eski CIA Direktörü BRENNAN üzerinden göreceğiz... İki STREET'ten biri gidecek... Tek STREET, tek kutuplu dünya demek.

İçinde bizim de olduğumuz her yer buna göre şekillenecek...

Kimin kim olduğunu anlamak için RUSYA üzerinden yapılan TARTIŞMALARA bakın...

Buradan ilerlerseniz hem ABD'nin içini hem de dünyayı çözersiniz.

Bütün partileri bütün siyasileri daha net anlarsınız...

Şifre RUSYA...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

