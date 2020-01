Petrol hilali

GENERAL Hafter'in Moskova'daki BARIŞ MASASI'na CIA uçağıyla gittiğini, CIA ile de masadan kalkıp POLONYA'daki CIA'nın güvenli evine geçtiğini yazdım.

İşin içinde çok iş var. Detayları okudunuz zaten. Birkaç gündür de yazıyorum. İsterseniz gelin bugün LİBYA'ya NEŞTER vuralım.

Asıl meseleye el atalım. Kavgayı anlayalım ki işin nereye kadar uzanacağını tahmin edelim...

Paylaşım savaşı tavan yaptı.

Ve çok kan akacak! Artık tarafların gözü bir şey görmez oldu. İlk büyük sancıyı da LİBYA'da göreceğiz. Libya'yı iyi takip edin! 2020'nin MANŞETİ olacak. Herkes, her kurum, her ülke, her gazeteci LİBYA'dan söz edecek. Büyük düğümlerden biri orada çözülecek.

Libya'da resmi rakamlara göre 48 milyar varil kanıtlanmış petrol rezervi, 60 trilyon metreküpe yakın doğalgaz rezervi var.

Zenginliğin ortalama ölçüsü 6.5 trilyon dolar... Muazzam bir servet yani... Böyle zenginliğe sahip bir ülkenin karışmaması da mümkün değil zaten. Çok önemli şirketlerin araştırmalarına göre Libya topraklarındaki enerjinin değeri 8 trilyon dolara yakın.

Lockheed Martin, Northrop Grumman, Rockwell Collins ve her ne kadar saldırı altında olsa da Boeing, Libya'yı işgal kararı aldı. Pentagon da Hafter üzerinden birkaç yıl önce planladığı savaşı başlattı. İŞİN ÖZÜ KABACA BU!

Hafter 2018'de ortaya çıktığında Libya'da rejim dışında birçok örgüt vardı.

Tebu ve Tuareg kabileleri, DEAŞ gibi 20'ye yakın örgüt Libya'yı parçalamıştı.

Libya'da DEAŞ'a en büyük darbeyi vuran Misrata Tugayları, yarısının Hafter'le hareket ettiği ortaya çıkan Zintan Güçleri de zamanla büyüyordu... Misrata Tugayları ile Zintan güçleri de kendi aralarında savaşıyordu! Bir anda ortaya çıkan HAFTER ve güçlerinin tek bir amacı vardı: PETROL HİLALİ'ni İŞGAL ETMEK! Öyle de oldu.

Bingazi ile Sirte arasındaki pek çok kenti barındıran 'Petrol Hilali', Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanlarına da sahip. 'Petrol Hilali' ülkenin toplam petrol rezervinin yüzde 70'ine yani neredeyse 4-6 trilyon dolarlık bir petrol yatağına ev sahipliği yapıyor.

Hafter, Müslüman bir ülkenin değerlerini hedef alıyor, KADDAFİ'nin ülkesine el atıyor ancak ordusunun durumu çok ilginç bir tablo oluşturuyordu! General HAFTER'in ordusuna bakıldığında askerlerinin YÜZDE 71'inin MÜSLÜMAN olmadığı görülüyordu! Durum böyle olmasına rağmen HAFTER LİBYA'nın kalbini yani en değerli bölgelerini işgal ediyor, kontrolü sağlıyordu!

Lockheed Martin, Northrop Grumman, Rockwell Collins ve Boeing amacına adım adım ulaşmakta... Moskova'da masadan kaçan Hafter'in ordusunun kullandığı silahlar Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'dan gitti. Bir bölümü de ABD'nin DEAŞ ile savaşması için YPG'ye verdiği silahlardı... TIR'larla gelenlerin önemli bir bölümü Libya'ya yollanıyordu... YPG'lilerle birlikte...

Amerikan şirketleri silah satarak para kazanırken, Hafter'in ordusunun işgal ettiği bölgedeki petrolün de sahibi oluyordu. BURAYA KADAR HER ŞEY

ANLAŞILIYORDU! Ancak derken TÜRKİYE devreye girdi! 800 kişilik öncü kuvvet 2 bin kişiyi buldu. Bu yetenekli, gözünü budaktan esirgemeyen güçler 'Petrol Hilali'ni bozdu.

Yıktı, attı, geçti... Bingazi ile Sirte'de Hafter'in ordusu birçok bölgeyi kaybetti. Aynı şekilde Sidra, Ra's Lanuf ve Brega petrol limanlarında da tek patron artık Hafter değil. 2019'un ilk günlerinde, 4 Amerikan silah şirketinin paylaştığı 'Petrol Hilali' bozuldu.

2019'dan itibaren Türkiye'den gönderilen askerler Sidra, Ra's Lanuf ve Brega'da ciddi üstünlük sağladı. Moskova'daki ateşkes görüşmelerinde Hafter'in masayı terk etmesinin ana nedeni elbette 'Petrol Hilali'ni alamayacağını anlamasıydı.

Akla ilk gelen en mantıklı soru şu! Neden ABD ile TÜRKİYE böylesine kıran kırana bir karşılaşma içine girdi? ABD'nin kurduğu büyük plan çökmüştü, içerideki yapılarla birlikte aslında ABD tasfiye ediliyordu... Şimdi isimlere girip kimseyi kırmak istemem ama TAHLİYE EDİLEN VE TEKRAR

ALINAN İSİMLERE de böyle bakmakta fayda var... ABD ve kurduğu sistem tasfiye edilince Washington için TÜRKİYE öncelikli olarak ÖTEKİ oldu.

Düşmanlık ve kin araya girdi...

Aslında kimse bu krizin uzun süreceğini de düşünmüyordu.

Herkesin yanıldığı nokta da burasıydı!

Evet, Washington içinde bir güç Türkiye ile ABD'nin anlaşmasını istemiyordu.

Bu net! Ancak yaşananlar gösterdi ki, Ankara'nın önemli noktalarında bulunan isimler de Türkiye ile ABD'nin müttefikliğine karşı çıkıyordu.

ORTAKLIĞA sığmayan bunca operasyondan sonra ANKARA haklı olarak dik duruyordu... Türkiye ile ABD'nin gerilim yaşaması Rusya başta olmak üzere Çin, İngiltere ve tüm Avrupa ülkeleri için büyük bir şanstı.

Herkesin iştahı kabarıyordu.

Türkiye ile ortaklık yapmak, birlikte yürümek kazandırırdı!

Bunu bilmeyen yoktu...

Türkiye ile ABD'nin tekrar ORTAKLIK kurması, birlikte yürümesi bütün planları bozar atardı! Çok net olarak ABD'de bir ekip bunu asla ve kat'a istememekte. Washington'un aklındakini okuyan ANKARA da buna karşı çıkmakta...

MÜTTEFİKLİK artık çok ama çok zor! Belki imkansız değil ama zor.

Bu iklimde tekrar Libya'ya dönersek, Türkiye ABD'nin en önemli planına da darbe vurdu.

Türkiye'nin Libya ile imzaladığı deniz sınırları yetki anlaşması ve 'Petrol Hilali'ni bozması, ipleri daha da gerecek. Türkiye ile ABD'nin yeni savaşının merkezi Libya olacak. Libya'ya gitmesek ne olur? Popüler soru bu! Ancak bu sorunun cevabını çok kişi bulamıyor...

Anlamadığım bu. Türkiye savunmasını LİBYA'dan başlattı. NET! Çünkü HAFTER'e ruh verenler orada durmayacaktı. ANKARA bunu çok iyi biliyordu! Oyunu gidip orada bozuyordu...

Bu nedenle oraya ÇELİK ÇEKİRDEK yollandı.

Hafter'in ne petrolü kaldı ne kuyusu... TÜRK GÜCÜNÜN PETROL hattına darbe vurduğunu gören Lockheed Martin Başkanı Marillyn A. Hewson telefona sarıldı, Hafter'i masadan kaldırdı!

Masadan kaldıran DERİN ABD gibi dursa da asıl neden TÜRK'ün kendi hilalini meydana getirmesiydi... Eskiler bilir... Türkler bunun benzerini BAR LEV HATTINDA da yapmıştı. İsrail ordusunu perişan etmişti... Bu coğrafya TÜRKLER'i iyi tanır. Unutanlar şimdi yine hatırlıyor...

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın