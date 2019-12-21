Kılavuz taş

ÖNCEDEN dünya üzerindeki kavgayı, mücadeleyi, savaşı anlamak için bakılacak birden fazla nokta vardı. Şimdi ise bu alan daraldı. İKİ BÜYÜK GÜÇ, İKİ BÜYÜK TAŞIYICI, İKİ BÜYÜK AKLA bakmak, fokuslanmak yeterli. İkisi ve ikisinin temsil ettiği akım arasındaki kavga abartısız bütün başkentleri sarsmakta, sallamakta... Bu güç savaşı politikaları, bilimi, sporu, edebiyatı, bankacılık sistemini, savunma sanayiini ve geleceği etkilemekte.

Zaten aralarında BARIŞ ve ANLAŞMA olmazsa etkilenmemek uzak durmak mümkün değil...

Tüm dünyayı böyle anlayabileceğimiz gibi içerideki siyasi hareketlenmeyi, rekabeti de buradan okuyabiliriz...

Gelin birlikte açarak ilerleyelim...

Bir yeteneğimiz olsa ve yetişemeyeceğimiz o rakımdaki bilgiye ulaşabilsek şunu görürüz!

Rockefeller ailesiyle Rothschild ailesi aslında benzer bir dünya istiyor. İki büyük oyuncunun en büyük ortak noktası bu!

Dünyayı büyük bir köy olarak yönetmek isteyen iki aile aynı pencereden baksa da BÜYÜK BİR KOPUŞ YAŞADI...

NEDEN? Daha önce ayrıntılara girmiştim. Yine kaldığımız yerden devam edelim.

Rothschild ailesinin 21 kişilik gruplara ayrılmış 11 ekibi vardır. Bunlar farklı konularda araştırmalar yapar ve Rothschild ailesinin planlarına yön verir.

Ailenin ekonomi ve toplumsal birimindeki araştırmalar fakirlerin, hatta açlık sınırı altında yaşayanların artmasını ön gördü. Açlık ve yoksulluğun artacağı önceden tahmin edildi yani... Ne zaman? 2007 yılında.

İşte o andan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan ve 3 yıl yani 2010'a kadar sürecek Mortgage krizi başladı.

Özellikle 2008 dünyanın en zor yılı olarak kabul edildi.

Bu büyük kriz Rothschild ve Rockefeller ailelerinin ortak kararıydı. Krizden iki aile büyüyerek çıktı. 10 trilyon dolara yakın para basıldı. Bu iki ailenin istediği şekilde kullanıldı.

Ancak anlaşmazlık iki ailenin de dünyayı tek başına yönetme planında başladı.

Birçok alanda karşı karşıya gelseler de bir konuda hala ortaklık yapıyorlar. FİKİR BAZINDA BURADA AYNI YERDELER... O da dünyada üst sınıfın daha da zenginleşmesini, orta sınıfın geçmişteki alt sınıf olmasını, alt sınıfın ise modern kölelik ile yaşamasını istiyorlar.

Amerika Birleşik Devletleri...

Süper güç. Ancak ülkede 50 milyonu aşan açlık sınırı altında yaşayan var? Bu nasıl bir süper güç. Parası olan zenginlerin daha da güçlendiği ABD'de sınıflar arası makas sürekli açılıyor. Her geçen gün bu artıyor... Dünyanın en zengin 26 milyarderinin, dünya nüfusunun en yoksul yüzde 50'sini oluşturan 3.8 milyar insanın toplam varlığını geçtiğini biliyoruz. Daha önce bununla ilgili bir ZENGİN-YOKSUL PİRAMİDİ paylaşmıştım.

Hatırlayanlar bilir...

Mesela ROTHSHILD ailesinin yönettiği para, zenginlik milyarlarca insanınkinden fazla... Dikkatlice bakıldığında rakamlar bunu onaylamakta... Benzer bir rakam Rockefeller ailesi için de geçerli. İngiltere'de açlık sınırının altında yaşayan nüfus 15 milyonu aştı. Almanya'da bu rakam 16 milyonu geçti. Fransa ise 10 milyonun altında yani 9.6 milyon civarında açlık sınırı altında yaşayan var. 512 milyon olan Avrupa Birliği nüfusunun yüzde 20'si yani 100 milyondan fazla kişi açlık sınırının altında yaşıyor. Yani iki ailenin büyük planı başarılı şekilde devam ediyor. Kavga etseler de ortak noktada ayrılık yok!

Dünyada açlık sınırı altında yaşayan nüfus 2 milyar 200 milyonu aştı. 2030 yılında bu rakam 3 milyarı aşacak. O nedenle Rothschild ailesi ve Rockefeller ailesi bir konuda daha ortaklık yapıyor. O da büyük savaşlar... Dünya nüfusunun yüzde 15'inin azalması gerekiyor.

Hangi bölgeler hedef seçilecek?

Elbette Ortadoğu, Afrika, Asya ve Latin Amerika ülkeleri.

Bu bölgelerdeki enerji kaynaklarının çok önemli olması, onları daha da güçlü bir hedef haline getiriyor. İki ailenin çok önemli bir anıtı vardır. ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Elberty County kentinde dünyanın geleceğiyle ilgili bir anıt yapıldı.

1979 yılında inşa edilen anıtta yeni dünya düzeniyle ilgili çok önemli maddeler vardır. Ancak 10 maddenin en önemlisi yani ilki, "İnsan nüfusu daima doğa ile uyumlu olmalı... Nüfus 500 milyonun altında kalmalı..." yazar. 6. madde de ilginçtir:

"Tüm anlaşmazlıkları ülkeler üstü bir mahkemeye bağla..." Georgia Guidestones anıtının kim tarafından yapıldığı bilinmese de Rockefeller ile Rothschild'in 1979 anlaşmasının dünyaya ilanıydı. Şimdi bu anıt üzerinde birinci madde hala iki ailenin asla bozmayacağı ortaklık.

Bu ortaklık dünya var olduğu sürece değişmeyecek. Ne kadar süre geçerse geçsin NÜFUS konusunda ortaklık hayatta.

Ve bu kontrol edilecek. Ve bazı akıllı isimler bu ortaklık üzerinden yürüyerek "BÜYÜK ORTAKLIK BÜYÜK SAVAŞ GETİRECEK" demekte... O nedenle açlık daha da artacak.

Afrika ülkelerinin yeraltı zenginlikleri o kadar fazla ki, belki de en mutlu coğrafya Afrika olabilir. Ancak... İki aile de buna izin vermeyecek.

Bu konuda devletlerin alacağı kararların da önemi yok.

İki ailenin dünyayı tek başına yönetme fikri son yüzyılda çok öne çıkmıyordu. Ancak ailelerin genç kuşağını temsil eden 40'lı yaşlardaki varisleri, bu çatışmayı hızlandırdı. David Rockefeller'in 102 yaşında öldüğü 2017 yılında iki ailenin artık büyük ortaklığı sürdürme ihtimali tamamen bitti. İŞTE BU "YÖNETME" isteği ülkeleri, devletleri, milletleri iki ayrı noktaya sürükleyecek. Bu arada iki büyük oyuncu birbirlerinin kullandığı isimleri tasfiye edecek. PARA da SİLAH da ENERJİ de hedef! Bu amaç için kilit ülkeler de menzilde olacak. TÜRKİYE gibi...

AKDENİZ bu nedenle son derece önemli hale geldi. İKİ AİLENİN de hem parayı hem siyaseti kontrol eden isimleri var ve olacak. Bunu yakında burada tansiyon yükselirken daha net göreceğiz... Bizler uzun yılardır bütün olayları kapımızın önünden değerlendirdiğimiz için bu konuya uzağız. AMA MESELE BU! Çok şey yaşanacak... Ne yaşanacağını bir avuç insan dışında bilen yok... Bakalım...

NOT: Georgia Guidestones 6 granit taştan oluşur.

Yüzeylerinde, 8 modern dil ve 4 antik dilde yazılmış 10 ilke bulunur. 4 granit taş birbirinden ayrı yönlere bakarken ortalarındaki ince bir granit sütun tepeye yerleştirilmiş kapağı tutar. 5.47 metre yüksekliğindeki yapının toplam ağırlığı yaklaşık 108 tondur (107.840 kg). 10 ilke, yapının dört büyük parçasının yüzeylerine İngilizce, Rusça, Arapça, İspanyolca, Çince, Hintçe, İbranice ve Swahi dilinde kazınmıştır.

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