III. Dünya Savaşı

SONUÇLARI üzerinden bakıldığında İKİ BÜYÜK savaş, oluşturulan yeni dengeyi anlatmakta.

AVRUPA merkezli BİRİNCİ ve İKİNCİ Dünya Savaşları bambaşka bir dengeler sistemi ortaya çıkarmıştır. Geri çekilip bakmayı bildiğimiz an ABD'nin her iki savaştan da kazançlı çıktığı görülecektir.

Özellikle İKİNCİ büyük savaştan sonra Washington büyük oyununu sahneye koymuştur. İNGİLTERE savaşan ordusuna SALATALIK bile bulamadığı için BORÇ alacak kapı aramış, ABD de buna Londra'yı mecbur etmiştir.

Geçmişte BEYAZ SARAY'ı yakan İNGİLİZLER savaşların sonunda ABD'ye borçlanmıştır.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra alınan borçların ödemesi yakın zamanda sona ermiştir... 1945'te kesilen para 1950'de yeni anlaşma ile hız kazanmıştır. Bu BORCUN da 50 yılda geri ödenmesi gerekiyordu. Ancak 1956, 1957, 1964, 1965, 1968 ve 1976'da İngiltere'nin yaşadığı EKONOMİK kriz bunu imkansız hale getirmiştir.

Bu nedenle BORCUN SON TAKSİDİ 2006'da ödenebilmiştir... Savaşlar bitiyor PARA ile kurduğu oyun ile ABD son imparator oluyordu... Çok kişinin zannettiği gibi ABD, İngiltere tarafından yönetilmiyordu.

Bilakis iki büyük güç arasında inanılmaz kapışma vardı!

Bunu bilenler İKİ DÜNYA SAVAŞI'nın ABD'nin SÜPER GÜÇ olması için tezgahlandığını savunur!

İngilizler I. ve II. Dünya Savaşı'nda kaybetmediklerini hatta kazandıklarını iddia etse de gerçek tamamen Washington'ın planlarının başarıyla tamamlanmasıydı.

I. Dünya Savaşı'nda İngiltere kazandı! Ancak servetinin yüzde 40'ını da kaybetti. II. Dünya Savaşı ise trajikti.

İngiliz ordusu yiyecek içecek bulamıyordu. Bütün fabrikalar bombalanmıştı. ALACAKLI oldukları ALMANLAR saldırıyor, bırakın alacaklarını tahsil etmeyi, eldekinden de oluyorlardı. Londra silahları bile ABD parasıyla alabiliyordu!

II. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan şirketleri, Avrupa'nın inşası için kolları sıvadı. Özenle seçilen 40 AMERİKAN şirketi Avrupa'yı baştan meydana getirirken, bütün hamleler Washington'un isteği yönde yapılıyordu.

ABD kazanıyordu! Avrupa başkentlerinin kararları hep Washington'da alınırken, 50 yıldızlı Amerikan bayrağı da süper güç oluyordu. Şimdi III. Dünya Savaşı gerekiyor.

Çünkü ABD'nin süper güç olarak kalması ve etkinliğini sürdürmesi için III. Dünya Savaşı şart...

Savaşlarda da en önemli SİLAH şüphesiz enerji olduğu için ABD, şu anda dünyanın her köşesindeki petrolün 'güvenliğini' sağlamak için adım atıyor.

Venezuela'daki kapıdan dönen DARBE'den KAMIŞLI'ya, Deyrizor'a kadar. Ve tabii ki ARAMCO'ya kadar...

Herkesin bildiği gibi Washington bir şeyin 'güvenliğini' sağlıyorsa aslında EL KOYUYORDUR!

Peki ÜÇÜNCÜ BÜYÜK SAVAŞ seçeneğine nasıl geldik... Cevabı bulunması gereken soru bu! İlk şık GLADYO!

Eğer NATO'nun Gladyo operasyonları başarılı olsaydı, bugün III. Dünya Savaşı'na gerek kalmayacaktı. Aslında Gladyo operasyonları çok başarılı ilerliyordu. İtalya başta olmak üzere Türkiye ve Fransa'da çok etkindi.

İtalyan Gladyosu'nu çözen kişi Savcı Felice Casson, "Gladyo, en güçlü olarak Türkiye'de hissedildi" demişti.

İtalya ve Fransa'da da Gladyo hep etkindi. Ama Türkiye GLADYO ile yıllarca resmen sallanıyordu!

ABD de Gladyo üzerinden İtalya, Türkiye ve Fransa'yı yönetiyordu. Önce İtalya, ardından Türkiye Gladyo'yu bitirdi. En azından onların tamamen yeraltına inmesini sağladı. Tabii bu da tehlikeli bir durum. Ancak yer üstünde olduklarından daha az etkili oldukları da gerçek. ABD'nin hedefinde yine İtalya, Fransa ve Türkiye olacak. Bu üç ülke daima Avrupa'nın yönlendirilmesinde en etken ülkelerdir. Yani o nedenle Washington'da çok önemli buluşmalarda İtalya, Türkiye ve Fransa hedef alınıyor.

Bir dönem Beyaz Saray'ın en önemli stratejisti olan Steve Bannon'ın bu üç ülke üzerinde yüzlerce çalışma yaptığı da gizli gibi görünen açık bir sır. Türkiye'de özellikle Ege Denizi'nde çok önemli toplantılar yaptı. Hem de Türk karasularında... Çok da önemli adımlar attı. Ancak sonuç alamadılar... Bannon, Gladyo'nun tekrar güçlenmesi için çalıştı. BAŞARISIZ olsa da kendi frekansında bazı güç odaklarını uyandırdığı da bir gerçek... Sadece alan bulup kendilerini gösteremiyorlar.

Türk devleti buna izin vermiyor...

Türk Devleti olası büyük bir savaş için de hazırlıklarını tamamlıyor.

Bütün görünmeyen AMBARGOLARA rağmen kendi silahımızı yapmamız, petrol bölgelerine yakın noktalarda asker tutmamız, AKDENİZ'de yani enerji denizinin üzerinde DONANMA dolaştırmamız boşuna değil... Gücün, orduların, milletlerin söz söyleyeceği dönemin içindeyiz.

Trump'ın etrafının sarılması ve saldırıların kesilmemesinin nedeni bu! Beyaz Saray'dan kaç kişi gitti! Hatırlayın!

Kitaplara sığmayacak olaylar yaşandı! Hepsinin nedeni SON KARAR! Bakalım nasıl bir karar alınacak!

