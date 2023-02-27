Masaya görünürde katılmayan ve uzak dururmuş numarası yapan HDP, aday olarak Ertuğrul Kürkçü'yü gösterecekmiş.Çok güleriz.Doğu Perinçek'e bile gülmüyoruz, alıştık, ama ona güleriz.Keşke Garo Paylan'ı gösterselerdi!Muharrem İnce ve Fatih Erbakan da asla kazanamayacaklarını bile bile yarışa girmek istiyorlar...Eh, kahvede oturup prafa oynamaktan iyi galiba.Keşke Dolunay Partisi'nin lideri de bu yarışa katılsaydı...Madem işin suyu çıktı, yüz bin imza da ben mi toplasam acaba?

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Elli yıldırolarak tanınanadamın son numarası olur.Kazanması hiçbir şekilde mümkün olmayan adamın aday gösterilmesi kime ne fayda sağlayacaktır?Yüzde 10 oy toplarsa büyük başarıdır.Keza... İP adayı, yani İmamoğlu veya Yavaş...Peki yüzde kaç oy alacaklardır?Yüzde 10 falan.Eee? Ne kalıyor geriye?Yüzde 25 gibi bir oyla Kemal Kılıçdaroğlu.Bu durumda seçimi kim kazanıyor?Elbette Tayyip Erdoğan.

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Böyle olacağını başından beri biliyorduk.Masa birkonumundaydı.Yeni bir anayasa teklifinden başka da hiçbir program geliştiremedi.O da en erken iki yıllık bir hayaldir.Şu anda uygulanan anayasayı da halkın onaylamış olduğunu unutmuş görünüyordu...Masanın biryoktur.Ülkede hiçkimse, ama hiçkimsedemiyor, diyemiyor...Tam tersinegörüşühakim.

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Kılıçdaroğlu ile Akşener'in asıl kavgası. ana muhalefet lideri olma kavgasıdır.Biri ya da öteki olmuş, ne değişir?Hayat devam eder gider.Onlar da bunu biliyorlar.Öyleyse? Niçin bu kavga gürültü?Ansiklopedide çoktan yerlerini aldılar, daha ne istiyorlar?