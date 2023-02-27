27 Şubat 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Engin Ardıç Masa da masaymış haa
ENGİN ARDIÇ
Masa da masaymış haa

Masa da masaymış haa

27.02.2023, Pazartesi
Masaya görünürde katılmayan ve uzak dururmuş numarası yapan HDP, aday olarak Ertuğrul Kürkçü'yü gösterecekmiş.
Çok güleriz.
Doğu Perinçek'e bile gülmüyoruz, alıştık, ama ona güleriz.
Keşke Garo Paylan'ı gösterselerdi!
Muharrem İnce ve Fatih Erbakan da asla kazanamayacaklarını bile bile yarışa girmek istiyorlar...
Eh, kahvede oturup prafa oynamaktan iyi galiba.
Keşke Dolunay Partisi'nin lideri de bu yarışa katılsaydı...
Madem işin suyu çıktı, yüz bin imza da ben mi toplasam acaba?

***

Elli yıldır "samanlık mucizesi" olarak tanınan adamın son numarası olur.
Kazanması hiçbir şekilde mümkün olmayan adamın aday gösterilmesi kime ne fayda sağlayacaktır?
Yüzde 10 oy toplarsa büyük başarıdır.
Keza... İP adayı, yani İmamoğlu veya Yavaş...
CHP'den ya istifa edecek ya da kovulacaklardır.
Peki yüzde kaç oy alacaklardır?
Yüzde 10 falan.
Eee? Ne kalıyor geriye?
Yüzde 25 gibi bir oyla Kemal Kılıçdaroğlu.
Bu durumda seçimi kim kazanıyor?
Elbette Tayyip Erdoğan.

***

Böyle olacağını başından beri biliyorduk.
Masa bir "siyasi zavallı" konumundaydı.
Yeni bir anayasa teklifinden başka da hiçbir program geliştiremedi.
O da en erken iki yıllık bir hayaldir.
Şu anda uygulanan anayasayı da halkın onaylamış olduğunu unutmuş görünüyordu...
Masanın bir "hükümet programı" yoktur.
Ülkede hiçkimse, ama hiçkimse "Bu masa iktidarda olsaydı depremle daha iyi başa çıkardı" demiyor, diyemiyor...
Tam tersine "yaparsa gene Tayyip yapar" görüşü hakim.

***

Kılıçdaroğlu ile Akşener'in asıl kavgası. ana muhalefet lideri olma kavgasıdır.
Biri ya da öteki olmuş, ne değişir?
Hayat devam eder gider.
Onlar da bunu biliyorlar.
Öyleyse? Niçin bu kavga gürültü?
Ansiklopedide çoktan yerlerini aldılar, daha ne istiyorlar?
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Adayın adayının adayı madayı 26.02.2023 Pazar
Gene ölürler 25.02.2023 Cumartesi
Dakika bir gol bir 24.02.2023 Cuma
Karanlık yetmemiş 23.02.2023 Perşembe
Hopursan da bopursan da 22.02.2023 Çarşamba
Aç kalktılar 20.02.2023 Pazartesi
Erken olmasına erken de... 19.02.2023 Pazar
Konuşşmaa! 18.02.2023 Cumartesi
Sol şişti 17.02.2023 Cuma
Madalyonun kirli yanı 16.02.2023 Perşembe
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA