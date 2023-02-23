1973 müydü neydi... Rallide etap hakemiydim...Para yoktu ama Abant'ta lüks bir otel ve her şeyden önemlisi tereyağlı alabalık vardı... İşin keyfi de cabası...Gece dağ başında konakladık.Sabahın köründe yarışmacılar geçecekler de bayrak indirip kaldıracağız...Mudurnu tarafları...Karanlığın ne olduğunu o gece orada gördüm. Bir de 1999 depremi gecesi İstanbul'da. Hiç o kadar yıldızı bir arada görmemiştim.Uzaktan da bir ses yaklaşıyor...Yanımızda koruyucu bir jandarma eri vardı. Ona sorduk.dedi.Kurt demek istermiş.dedik.dedi,

***

da şimdi karanlıktan etkilenmiş.demiş.Vallahi öyledir.Mevsim yazdı ama biz de donmuştuk.Mutlak karanlık... Uzaktan en küçük bir ışık düşmüyor...diyor.Değildir.Ama tırsmak mümkündür.Biz tırsmıştık doğrusu.Neyse kiBey'e kurt inmemiş.

***

diyor...O an...Yok, boxer, trunk, hipster falan değil tabii. Mecazi konuşuyor.demiş...Sevindik.Bilmediklerini öğrenecek, yalan söylemeyecek, kötü bir şey yaptığı zaman utanacak.

***

Peki öyleyse niçin,diyor?Soğuk mu az geldi karanlık mı?