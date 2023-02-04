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ENGİN ARDIÇ
Sola soğan assınlar

Sola soğan assınlar

04.02.2023, Cumartesi
Solcular ciddi olarak homurdanıyorlar.
Tayyip nefreti, onların "masadan iş çıkmayacağını" görmelerini önlemişti... Kendilerini kandırdılar...
Şimdi şimdi akılları başlarına geliyor.
Ne yapsınlar? Kendileri birtakım ittifaklar kuruyorlar, ne oy görünüyor ufukta ne iktidar.
Gene ağlayacaklar, hep ağlayacaklar.
Altılı Masa'nın yayınladığı metinde "sol" yok.
Ne var? Batı'ya tam teslimiyet var.
O isimlerden zaten sol mol çıkamazdı ki...
Solcuların bunu anlamaları için aylar mı geçmesi gerekiyordu?
Muhalefet metninde "laiklik" kelimesi geçmiyor.
"Zorunlu din derslerine" dokunan yok.
Emek yok, emekçi yok.
Gene de oylarını verecekler.
Sonra ağlamaya koyulmak üzere...

***

Çok uyumlu, çok iyi niyetli görünmeye çalışan ittifakta da kıyametler kopuyor.
Saadet Partisi ve Demokrat Parti beşer milletvekilliği istiyorlarmış...
Ama Davutoğlu 20 istiyormuş!
Hayatta grup kuramayacak adam böylece grup kuracak.
Meral Hanım bakın neler istiyormuş...
Cumhurbaşkanı yardımcılığı...
Hükümet sözcülüğü... İçişleri Bakanlığı...
Kılıçdaroğlu seçilirse CHP'den istifa edecek, "sembolik" olacak, yürütme Meral Hanım'a bırakılacakmış!
Arslan solcular buna oy verecekler yani.
Hayırlı olsun.
Yol yapan, tünel yapan, köprü yapan, tüp geçit yapan, havaalanı yapan, metro yapan, uçak yapan adama oy vermek akıllarına gelmez.
Peki hiçbir zaman doğru dürüst oy toplayamayacak sol ittifakların plan ve projeleri nelerdir?
"Var mıdır?" diye sormak daha doğru.
Var tabii, devrim falan.

***

Muharrem İnce'nin "senato" projesi vardı, iktidara geldiğinde senato kuracaktı, o ne oldu yahu?
Saçma bile olsa projedir nihayetinde.

***


SEÇİMDEN SONRA AÇIKLA BARİ
"13 Şubat'ta adayı belirlesek bile o gün açıklamayız." Kemal Kılıçdaroğlu

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