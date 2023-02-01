İki yüz kırk sayfaymış...Dokuz alt başlık, yetmiş üç daha da alt başlık, iki bin üç yüz madde!İktidara gelirlerse uygulayacakları program.Bunademiyorlar mı...Yerseniz, içinde bir sürü vaat.Enflasyon iki yıl içindeinecekmiş. Hem debiçimde.Büyüme hızı ortalama yüzde 5'in üstünde!Ama Kur Korumalı Mevduat hesabı kalkıyor.Uçakları da satıp orman yangını söndürme uçakları alıyorlar.Kuvvet komutanlıkları yeniden Genelkurmay'a bağlanıyor...Suriyeliler ülkelerine dönüyorlar...YÖK kalkıyor.FETÖ ile mücadele devam ediyor ama FETÖ'den içeri giren herkes serbest bırakılıyor!Yerseniz.Atatürk Havalimanı yeniden uçuşa hazır hale getiriliyor...Yenisi ne oluyor?Cumhurbaşkanı yedi yıllığına seçiliyor, partisiyle ilişkisi kalmıyor ama görevi bitince...Anayasa'ya ne kadar uygun olduğunu Anayasa Mahkemesi'ne anlatırlar.Köşk de Çankaya'ya dönüyor tabii.Saray, köşk ve yalılar...İyi. Gider Beştepe'de üç beş gece kalırım.

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Seçim barajı yüzde 3'e düşürülüyor.Bu durumda bilevenun Meclis'egirebilecekleri şüpheli. (Bir devardı, onun soyadı neydi yahu?)Seçimde yüzde 1 oy alan parti bilehazine yardımına kavuşuyor.Altılı Masa'da niçin yer tuttuklarını şimdi anladınız mı?

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İstanbul Sözleşmesi'ne geri dönecekler mi, belli değil. Anadil kullanımı belli değil. LGBTİ hakları belli değil.

Bütün bunlar için yeni bir Anayasa ve yeni bir referandum şart.

Aldırmayın, önce iktidara gelmeleri gerekiyor.

Yani, hikâye.

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ÇIKMIŞ

Kadınların eğitim düzeyini tamamlama oranı yüzde 70'lerden yüzde 88'e çıkmış.

Kadınların işgücüne katılımları yüzde 27'den yüzde 36'ya çıkmış.

İstihdam edilen kadın sayısı 6 milyondan 10.5 milyona çıkmış.

Bütün bunlar "gerici iktidar" döneminde olmuş...

Bu rakamlar cumhuriyet tarihinin rekoruymuş.

Kemalistler üzüldüler mi?