Bu belayı başımızaadlı sanatçı sardı...vegibi kaba çizgili güldürüleri iyi gişe yapınca, bizde dediyenler çıktı.Recep İvedik bu yaklaşımın yerli ürünüdür.Bir...Varoş serüvenleri...Ortalığı yerli malıkaplayınca daötekileri yıktı geçti.Basit, kaba, sakil, paçoz ve münasebetsiz... Cahil ve saldırgan...Seyirci Recep'te kendini buldu ve onu çok sevdi.Türkiye'nin vardığı aşamayı özetliyor.Tıpkı magazincilerin unutamadıklarıfilmleri gibi. O, arabeskin gelişme dönemiydi. Bu,olgunluk dönemidir.Şimdia sorsanız,diyecektir.Fark etmez. Bu seyirci, rahmetliin arabesk kültürüyle dalga geçtiğifilmini de ciddiye almış,seyretmiş ve bağrına basmıştır.Unutmayalım,ı gerçekten kötü adam sanıp taşla kovalamış bir seyircidir bu.

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Sonuncu Recep'i elbette seyrettik, Disney stüdyolarına parayı bastırıp.En kötüsü.Gülemedik.Çok ilkel bir senaryo.izlenimi bırakan kötü oyuncular... Dolgu maddesi gibi!Sinemamız nereden nereye geldi, bunlar hâlâ Yeşilçam düzeyindeler...Üstelik Recep buradade yapıyor kendince.ın yaptığı gibi inceden ve gizliden değil, açıkça yapıyor.Elektrik faturası çok yüksek geliyormuş... Bir daha ampul kullanmayacakmış...Ama Tesla'yı falan da biliyor ha!Kazmaların gazetesinin düzeyinde.kadar kaba ve ahmakça.Ama bu sefer küfür yok.ın iyice küfre abanmasından ve bundan medet ummasından farklı yani...

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Ufak ufak tükeniyorlar mı bu arkadaşlar?Oysa birbirgene naif ama hoş filmlerdi.Bu kadar para getirmemiş olabilirler tabii.deni merakla bekliyoruz. Elbettegibi o da tutmayacak.dan databii...Aldırmayın çocuklar, burası Türkiye, köşeyi dönmeye bakın. Madalya vermeyecekler, sonuçta paranız kadar konuşacaksınız.