Ama bugün işler kesat.Fazla ekmek yok.Birkaç ölüm, birkaç yaralama...Hepsi o kadar.Satırla saldıran yok, alt tarafı tabanca bıçak.gibi daha alafranga yöntemlere henüz geçmediler.Bilseler arsenik, striknin, siyanür gibi maddelere başvuracaklar ama roman okumuyorlar ki!

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i dokuz kurşunla öldüren alçak aranıyormuş.Eski erkek arkadaşıymış.Buna karşılıkeylemi de hız kesmeden sürüyor.Bıçakla öldürmüş...Çünkü onunla ilgilenmiyormuş, sürekli video çekip Tiktok'ta paylaşıyormuş...(Unutuyordum,uğruna bir dangalak daha gitti ama o artıksayılıyor. Gene de bunagibi boyutlar katanlar da var.) Kavga çıkmış, sonu cinayet.Herif kadını ormana atmış, bir de gitmişbulunmuş!Bir detartışması yapan tıfıllar var.İki oğlan kripto para alıp satarlarmış.Kılıksız çocuklar bunlar, ceplerinde kaç para var ki?Tartışma çıkmış. Biri ötekine kurşun yağdırmış.Katil balkona çıkmış ve yardım istemiş!Bu arada kendi kendini de vurmuş.Eh, bu cinayet değil canım, şu anda ikisi de ağır yaralı.Şuna adıyla sanıyladeselerdi.Belli ki kafalar iyi...Acaba, denizin ortasında define bulan takacılar gibi,mi dediler?Bir arkadaş da anasına boşanma davası açan babasını tüfekle vurmuş.Böylece boşanma meselesi de kendiliğinden hallolmuş.

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Bundan sonrası iyice olağan...Sahte içki üç can daha almış...On bir kişi henüz komada.Öyle lokantaya gitmiş de içmiş değiller, birbirlerine ikram etmişler.Veren de komada, içen de komada şimdi.

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Sayılmayız parmak ile, tükenmeyiz kırmak ile.Rezillik bitmez, lumpenproletarya bölünmez.