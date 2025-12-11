Viral Galeri Viral Liste Devlet Opera ve Balesi 2025 personel alımı: Terzi, marangoz, makinist şartları neler?

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, altı ilde sahne üstü ve sahne gerisinde görev alacak sözleşmeli personel alımı için kapsamlı bir duyuru yayımladı. Terziden ışık uzmanına, sahne makinistinden heykeltıraşa kadar birçok branşı kapsayan bu alım, kuruma yeni bir kadro dinamizmi kazandırmayı amaçlıyor. Başvuru şartları, değerlendirme süreci ve şehir bazlı kontenjanlar haberimizde...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 14:41
Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun müdürlüklerinde görev yapmak üzere sahne üstü ve sahne gerisinde çeşitli branşlarda sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Alımlar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında ve ilgili mevzuat çerçevesinde yapılacak.

KADROLAR VE ŞEHİR BAZINDA DAĞILIM

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Pozisyon Kontenjan
Kadın Terzi 1
Erkek Terzi 1
Erkek Gardıropçu 1
Işık Uzmanı 1
Toplam 4

İstanbul Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Pozisyon Kontenjan
Sahne Makinisti 3
Işık Uzmanı 1
Lutiye 1
Toplam 5
İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Pozisyon Kontenjan
Kadın Terzi 2
Erkek Terzi 1
Kadın Gardıropçu 1
Toplam 4


Mersin Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Pozisyon Kontenjan
Kadın Terzi 1
Sahne Makinisti 1
Sahne Marangozu 1
Heykeltıraş 1
Toplam 4
Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Pozisyon Kontenjan
Kadın Terzi 1
Işık Uzmanı 1
Sahne Demircisi 1
Sahne Marangozu 1
Toplam 4

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü

Pozisyon Kontenjan
Sahne Makinisti 4
Toplam 4
Başvuru Şartları ve Aranan Nitelikler

Adaylardan, 657 sayılı Kanun'un ilgili maddelerinde yer alan genel şartları karşılamaları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almaları isteniyor. Ayrıca sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak da başvuru koşulları arasında.

Her pozisyon için eğitim ve mesleki yeterlilik yönünden özel şartlar bulunuyor.

Heykeltıraştan ışık uzmanına, terziden sahne demircisine kadar tüm branşlarda uygulama veya değerlendirme sınavından başarı şartı öne çıkarken, çoğu pozisyon için yaş sınırı 35 olarak belirlendi.

Sahne makinisti ve sahne demircisi gibi fiziksel güç gerektiren mesleklerde ise adayların ağır yük kaldırmaya engel sağlık sorunlarının bulunmaması şart koşuluyor.

