Devlet Opera ve Balesi 2025 personel alımı: Terzi, marangoz, makinist şartları neler?

Başvuru Şartları ve Aranan Nitelikler

Adaylardan, 657 sayılı Kanun'un ilgili maddelerinde yer alan genel şartları karşılamaları, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almaları isteniyor. Ayrıca sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik veya malullük aylığı almıyor olmak da başvuru koşulları arasında.

Her pozisyon için eğitim ve mesleki yeterlilik yönünden özel şartlar bulunuyor.

Heykeltıraştan ışık uzmanına, terziden sahne demircisine kadar tüm branşlarda uygulama veya değerlendirme sınavından başarı şartı öne çıkarken, çoğu pozisyon için yaş sınırı 35 olarak belirlendi.

Sahne makinisti ve sahne demircisi gibi fiziksel güç gerektiren mesleklerde ise adayların ağır yük kaldırmaya engel sağlık sorunlarının bulunmaması şart koşuluyor.

