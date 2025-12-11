Viral Galeri Viral Liste En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 10 yıl vadeli 1 milyon TL için örnek ödeme planları

En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 10 yıl vadeli 1 milyon TL için örnek ödeme planları

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası konut kredisi kullanmak isteyenlerin odağı, bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planlarına çevrildi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu yeni oranları karşılaştırarak en avantajlı konut kredisi seçeneklerini araştırıyor. İşte güncel oranlar ve hesaplama tablosu...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 16:00 Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:06
En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 1 milyon TL için örnek ödeme planları

Konut kredilerinde aylık taksit tutarı ve toplam geri ödeme miktarı; tercih edilen banka, faiz oranı ve vade süresine göre değişiklik gösteriyor. 120 ay (10 yıl) vadeli kredilerde aylık taksitler daha düşük seviyelere yayılırken, kısa vadeli seçeneklerde aylık ödeme yükselse de toplam faiz yükü azalıyor. Peki mevcut oranlarla hesaplandığında 1 milyon TL konut kredisinin 120 ay vadeli aylık ödemesi ne kadar? İşte banka banka güncel konut kredisi faiz oranları ve taksit tutarları…

En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 1 milyon TL için örnek ödeme planları

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE ÖDEME PLANLARI

Akbank

Faiz Oranı: %2,65

Aylık Taksit: 27.700,65 TL

Toplam Ödeme: 3.354.838 TL

En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 1 milyon TL için örnek ödeme planları

Vakıf Katılım

Kâr Payı Oranı: %2,74

Aylık Taksit: 28.512,47 TL

Toplam Ödeme: 3.443.496 TL

En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 1 milyon TL için örnek ödeme planları

Albaraka Türk

3 Ay Ertelemeli Konut Finansmanı

Kâr Payı Oranı: %2,75

Aylık Taksit: 28.603,04 TL

Toplam Ödeme: 3.457.235 TL

En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 1 milyon TL için örnek ödeme planları

İş Bankası

Faiz Oranı: %2,79

Aylık Taksit: 28.966,07 TL

Toplam Ödeme: 3.507.628 TL

SON DAKİKA