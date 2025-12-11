Viral
Galeri
Viral Liste
En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 10 yıl vadeli 1 milyon TL için örnek ödeme planları
En düşük konut kredisi faizi hangi bankada? 10 yıl vadeli 1 milyon TL için örnek ödeme planları
Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası konut kredisi kullanmak isteyenlerin odağı, bankaların güncel faiz oranları ve ödeme planlarına çevrildi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu yeni oranları karşılaştırarak en avantajlı konut kredisi seçeneklerini araştırıyor. İşte güncel oranlar ve hesaplama tablosu...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 16:00
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 16:06