ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı

Lisansüstü eğitime başvurmak isteyen adayların yanı sıra araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman çevirici gibi akademik pozisyonlara yerleşmeyi hedefleyenlerin girdiği ALES, ÖSYM tarafından her yıl üç kez uygulanıyor. Yılın son ALES oturumu kısa süre önce tamamlandı. Sınava katılan binlerce aday ise "ALES/3 sonuçları açıklandı mı, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?" sorularına yanıt arıyor.