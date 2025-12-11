Haberler Liste Haberleri ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı

ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2025’in son ALES oturumu, 23 Kasım 2025 tarihinde 81 ilde bulunan 92 sınav merkezinde başarıyla tamamlandı. Yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen binlerce kişinin ter döktüğü sınav, sayısal ve sözel alanlardan oluşan toplam 150 dakikalık bir oturumla yapıldı. Sınav sürecinin sona ermesiyle beraber adayların odağı, sonuç duyurusuna çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:37
ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı

Lisansüstü eğitime başvurmak isteyen adayların yanı sıra araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman çevirici gibi akademik pozisyonlara yerleşmeyi hedefleyenlerin girdiği ALES, ÖSYM tarafından her yıl üç kez uygulanıyor. Yılın son ALES oturumu kısa süre önce tamamlandı. Sınava katılan binlerce aday ise "ALES/3 sonuçları açıklandı mı, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?" sorularına yanıt arıyor.

ALES/3 sonuçları açıklandı mı? (AA)ALES/3 sonuçları açıklandı mı? (AA)

ALES/3 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, 23 Kasım'da gerçekleştirilen 2025-ALES/3 oturumunun sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açılacak.

ALES/3 sonuçları açıklandı mı? (AA)ALES/3 sonuçları açıklandı mı? (AA)

ALES/3 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi adresi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek. Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de öğrenilebilecek. ALES sonuçları yalnızca dijital ortamda yayımlanacak olup, adaylara basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ALES/3 SONUÇ SORGULAMA EKRANI

ALES/3 sonuçları açıklandı mı? (AA)ALES/3 sonuçları açıklandı mı? (AA)

Adayların sonuç belgelerinde doğru-yanlış sayıları, ALES puan türlerine göre hesaplanan puanları ve başarı sıraları ayrıntılı biçimde yer alacak. Belgelerin doğruluğu ise ÖSYM'nin "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" tarafından oluşturulan kontrol kodu ile doğrulanabilecek.

SON DAKİKA