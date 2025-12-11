ALES sonuçları açıklandı mı, ne zaman? ÖSYM 2025 ALES/3 sonuç sorgulama ekranı

Lisansüstü eğitime başvurmak isteyen adayların yanı sıra araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman ve uzman çevirici gibi akademik pozisyonlara yerleşmeyi hedefleyenlerin girdiği ALES, ÖSYM tarafından her yıl üç kez uygulanıyor. Yılın son ALES oturumu kısa süre önce tamamlandı. Sınava katılan binlerce aday ise "ALES/3 sonuçları açıklandı mı, sonuçlar hangi tarihte duyurulacak?" sorularına yanıt arıyor.
ALES/3 SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2025 sınav takvimine göre, 23 Kasım'da gerçekleştirilen 2025-ALES/3 oturumunun sonuçları 12 Aralık 2025 Cuma günü erişime açılacak.
ALES/3 SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi adresi sonuc.osym.gov.tr üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebilecek. Ayrıca, ÖSYM'nin mobil uygulaması üzerinden de öğrenilebilecek. ALES sonuçları yalnızca dijital ortamda yayımlanacak olup, adaylara basılı sonuç belgesi gönderilmeyecek.