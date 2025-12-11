Viral
Gençliğin anahtarı keşfedildi! Bilim yaşlanmayı yavaşlatan en lezzetli yiyeceği açıkladı
Bilim insanları, bitter çikolatanın içindeki teobrominin biyolojik yaşlanmayla beklenmedik bir ilişki kurduğunu keşfetti. Sonuçlar dikkat çekici olsa da araştırmacılar bu gizemli etkiyi gerçekten neyin tetiklediğini anlamak için daha fazla çalışma gerektiğini söylüyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 17:02