Gençliğin anahtarı keşfedildi! Bilim yaşlanmayı yavaşlatan en lezzetli yiyeceği açıkladı

Bilim insanları, bitter çikolatanın içindeki teobrominin biyolojik yaşlanmayla beklenmedik bir ilişki kurduğunu keşfetti. Sonuçlar dikkat çekici olsa da araştırmacılar bu gizemli etkiyi gerçekten neyin tetiklediğini anlamak için daha fazla çalışma gerektiğini söylüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 17:02
King's College London'da yürütülen yeni bir çalışma, bitter çikolatanın karanlık lezzetinin çok daha fazlasını barındırabileceğine işaret ediyor. Araştırma, kakaoda bulunan teobromin adlı bileşiğin biyolojik yaşlanmayı etkileyebileceğini gösteren bulgulara ulaştı.

BİTTER ÇİKOLATADAN BEKLENMEDİK SONUÇ

Araştırma, Avrupa'dan 1.669 kişinin kan örneklerini inceledi. Teobromin seviyesi yüksek olan kişilerde biyolojik yaşın daha düşük olduğu görüldü. Bu durum, teobrominin vücudun yaşlanma süreciyle ilişkili olabileceğini düşündürdü.

Bilim insanları, kakao ve kahvede bulunan diğer bileşikleri de test etti. Ancak benzer bir sonuç çıkmadı. Etkinin yalnızca teobromine bağlı olduğu belirlendi.

BİYOLOJİK YAŞ BÖYLE HESAPLANDI

Araştırmada iki yöntem kullanıldı. İlk yöntem, DNA'daki küçük değişikliklere bakarak yaşlanma hızını ölçtü. İkincisi ise telomer uzunluğunu değerlendirdi. Telomerler kısaldıkça yaşlanma hızlanıyor.

Prof. Jordana Bell, bulguların beslenme ve yaşlanma arasındaki ilişkiye ışık tuttuğunu söyledi. Ancak fazla çikolata yemenin zararlı olabileceğini de hatırlattı. Bu nedenle her ne olursa olsun miktara dikkat etmek gerekiyor.

