Dünyanın en iyi 50 havayolu açıklandı: 2025’in liderleri arasında THY de var
Havacılık dünyasının en saygın değerlendirmeleri arasında gösterilen Skytrax 2025 ödülleri açıklandı ve sonuçlar sektörde geniş yankı uyandırdı. Milyonlarca yolcunun oylarıyla şekillenen listede küresel ölçekte rekabet bu yıl da zirveye taşınırken, Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları geniş uçuş ağı, yükselen hizmet standardı ve uluslararası marka etkisiyle sıralamada yerini alarak öne çıktı. Dünyanın en iyi 50 havayolu şirketine dair güncel tablo merak konusu oldu.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:54