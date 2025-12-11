Dünyanın en iyi 50 havayolu açıklandı: 2025’in liderleri arasında THY de var

2025 LİSTESİ AÇIKLANDI

Uluslararası havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax, her yıl olduğu gibi bu yıl da yolcu deneyimi, kabin konforu, ikram kalitesi, zamanında kalkış oranı ve hizmet standartları gibi kriterler üzerinden yaptığı değerlendirmelerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 2025 "Dünyanın En İyi 50 Havayolu" listesinde yer almayı başaran Türk Hava Yolları, Türkiye adına gurur verici bir başarıya daha imza attı.