Viral Galeri Viral Liste Dünyanın en iyi 50 havayolu açıklandı: 2025’in liderleri arasında THY de var

Dünyanın en iyi 50 havayolu açıklandı: 2025’in liderleri arasında THY de var

Havacılık dünyasının en saygın değerlendirmeleri arasında gösterilen Skytrax 2025 ödülleri açıklandı ve sonuçlar sektörde geniş yankı uyandırdı. Milyonlarca yolcunun oylarıyla şekillenen listede küresel ölçekte rekabet bu yıl da zirveye taşınırken, Türkiye'nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları geniş uçuş ağı, yükselen hizmet standardı ve uluslararası marka etkisiyle sıralamada yerini alarak öne çıktı. Dünyanın en iyi 50 havayolu şirketine dair güncel tablo merak konusu oldu.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 11.12.2025 13:54
Dünyanın en iyi 50 havayolu açıklandı: 2025’in liderleri arasında THY de var

Dünyanın En İyi 50 Havayolu Şirketi listesi 2025 sonuçlarıyla havacılık sektörünün gündemini yeniden şekillendirdi. Uluslararası ölçekte büyük prestij taşıyan değerlendirmede yer alan Türk Hava Yolları, hizmet kalitesi ve genişleyen küresel uçuş ağıyla dikkat çekerek dünya sahnesindeki güçlü konumunu pekiştirdi. Yolcu deneyimine yönelik yenilikçi adımlarıyla öne çıkan THY, global ölçekte en çok tercih edilen havayolları arasındaki yükselişini bu yıl da sürdürdü.

Dünyanın en iyi 50 havayolu açıklandı: 2025’in liderleri arasında THY de var

2025 LİSTESİ AÇIKLANDI

Uluslararası havacılık derecelendirme kuruluşu Skytrax, her yıl olduğu gibi bu yıl da yolcu deneyimi, kabin konforu, ikram kalitesi, zamanında kalkış oranı ve hizmet standartları gibi kriterler üzerinden yaptığı değerlendirmelerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 2025 "Dünyanın En İyi 50 Havayolu" listesinde yer almayı başaran Türk Hava Yolları, Türkiye adına gurur verici bir başarıya daha imza attı.

Dünyanın en iyi 50 havayolu açıklandı: 2025’in liderleri arasında THY de var

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ HAVAYOLU LİSTESİ

Sıra Havayolu Şirketi
30 Scoot
29 Thai Airways
28 AirAsia
27 Malaysia Airlines
26 Etihad Airways
24 Air New Zealand
23 Austrian Airlines
22 Delta Air Lines
21 KLM Royal Dutch Airlines
Dünyanın en iyi 50 havayolu açıklandı: 2025’in liderleri arasında THY de var
Sıra Havayolu Şirketi
20 Iberia
19 Air Canada
18 Starlux Airlines
17 Saudia
16 Virgin Atlantic
15 Lufthansa
14 Qantas Airways
13 British Airways
12 EVA Air
11 Swiss International Air Lines
Dünyanın en iyi 50 havayolu açıklandı: 2025’in liderleri arasında THY de var
Sıra Havayolu Şirketi
10 Hainan Airlines
9 Japan Airlines
8 Air France
7 Korean Air
6 Turkish Airlines
5 ANA All Nippon Airways
3 Cathay Pacific Airways
2 Singapore Airlines
1 Qatar Airways
SON DAKİKA