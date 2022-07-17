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ENGİN ARDIÇ
Faşizm ayağa düştü

Faşizm ayağa düştü

17.07.2022, Pazar
Çerkeslere de bulaşmışlar...
Yuh artık.
Faşizm nereye gidiyor?
Cehennemin dibine gitsin de, bunca kışkırtılan cahil ve beyinsiz lumpen veletleri "tehlike arz etmeye" başlıyorlar...
Lumpenproletarya sınıfı çok yaygın ve çok güçlü.
Şimdi de bunlardan mı medet umuyorlar?
Öyle ya, Türk-Kürt çatışmasını çıkaramıyorlar, Alevi-Sünni çatışmasını da yetmişli yıllarda olduğu gibi tutturmaları mümkün değil.
Birkaç evin kapısına boyayla işaret mişaret koymayı denediler, kimse yutmadı.
"Sağ-sol" çatışması tarihte kaldı.
Hele o eski usul "Komünistler camiye bomba koydular" gibi öküzlükleri artık en öküz faşist bile yapmıyor.
Öyleyse?
Umutları(!) çoluk çocukta mıdır?
Sosyal medya adı verilen kenef çukurundan etkilenecek çoluk çocuk...
(Herhalde biz değiliz ya!) Bakınız Bağcılar'da bir okulun bahçesindeki Atatürk büstüne "metal çöp kovası" atmışlar, bir de küfretmişler...
Dört çocuk.
Eskiden "meczup" denilir geçilirdi.
Ama onlar saçlı sakallı heriflerdi.
Bu çocukları kim eğitiyor, kim büyütüyor?
Olay niçin Bağcılar'da geçiyor da Nişantaşı'nda geçmiyor?

***

Hasköy'deki Yahudi mezarlığında mezar taşlarını kırmışlar.
Tam 81 mezar taşı!
Boru değil, tam 81...
Bu kadarını, Prag'ı işgal eden Alman ordusu bile, SS'ler bile yapmamışlardı ünlü Prag Yahudi Mezarlığı'nda.
Efendim mahallenin çocukları top oynuyorlarmış da, top kaçmış da, mezar taşlarını da "oyun amaçlı" kırmışlar...
Peki ama üç değil beş değil seksen bir.
Beş çocuk gözaltına alındı, yaşları 11 ve 12.
Bunların kimden, nereden etkilendikleri mutlaka iyice araştırılmalıdır.
İnternette bunları kışkırtan alçaklar mı var, ortaya çıkarılmalıdır.
Bunlara para mı veriyorlar, dondurma mı alıyorlar?
Hafif ve basit bir konu değildir bu.
Geçiştirmeye kalkanın ileride başı çok ağrır.
Bakalım Suriyeli ve Afgan "pogromunu" ne zaman başlatacaklar?
Faşistler can atıyorlar Suriyeli dövmek için.
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