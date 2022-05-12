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ENGİN ARDIÇ
Bir Şahmeran eksikti

Bir Şahmeran eksikti

12.05.2022, Perşembe
Bir zamanlar Kenan Evren adlı büyük sanatçımızın eşsiz tablolarına milyonlar verenler vardı...
Önce Sabancı Grubu 50 milyon saymıştı, sonra Koç Grubu 110 milyon...
Bir tablosu da sonra, o zamanın parasıyla 105 milyara gitti, 422 bin dolar.
Böylece Evren "yaşayan en büyük Türk ressamı" sayıldı.
O tarihe kadar Osman Hamdi Bey 850 bin dolara gitmişti. Ama Osman Hamdi Bey çoktan rahmetli olmuştu.
Kenan Paşa, Hande Ataizi'ne de özel bir ilgi duyuyor, bir sanatçı başka bir sanatçının "nü" yani çıplak resimlerini yapıyordu... Paşa, Hande tablosuna o zamanın parasıyla 10 milyar istiyordu...
Emel Sayın da paşanın ilgi duyduğu diğer bir sanatçıydı ama onu resmetmek kısmet olmadı.
Bugün satmaya çalışsınlar bakalım, o tablolara kaç lira veren çıkacak?

***

Neyse ki bu saçmalıklar yalnız bize özgü değildir.
Andy Warhol'un ünlü Marilyn Monroe tablosu geçen gün Christie's'de 195 milyon dolara gitmiş!
Bildiğiniz Marilyn fotoğrafı, zemini mavi, kadının yüzünü pembe yapmış.
Saçlar gene sarı tabii. Başka bir numarası da yok.
Bir "pop art" ürünü, hatta belki de ilk ürünü.
Bu akım soyut resme tepki olarak altmışlı yıllarda ortaya çıkmıştı, sonra bir de "hiperrealizm" çıktı, bunların hepsi Amerikan zırtapozluklarıdır.
Çünkü sekiz Andy Warhol'u toplasanız bir soyut Jackson Pollock etmez.
195 kuruş vermem.
Ama bizde de "Warhol tarzı takılmaya özenenler" görülmüştü...
Bir aklıevvel, bazı şair ve yazarlarımızın "çıplak fotoğraflarından" bir kitap oluşturdu.
En çok Hilmi Yavuz'un lüle lüle saçlarıyla erkek güzeli "büstüne" gülmüştüm, göğüs uçlarında yıldızları eksikti...
Entellik başa beladır.

***

İmamoğlu'nu yalnız Trabzon'da Nagehan'la çay içer sanmayınız, İstanbul'u heykellerle donatıyor. Bir de adam iş yapmıyor dersiniz.
İmamoğlu'nun Mecidiyeköy, Taksim ve Bağdat Caddesi'ne diktireceği heykellerin konusu Şahmeran.
İstanbul kültürüyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir İran efsanesi... Belden yukarısı insan, belden aşağısı yılan... Hiç yaşlanmayan bir kadınmış, yılanlar şahı...
Bunun tam 34 heykelini yapmış, 34 ayrı sanatçı.
Çocukları korkutmaktan başka bir işe yaramaz.
Ama belki İmamoğlu'nu "dışarıdan destekleyen" vatandaşlarımız severler.
Ne de olsa onların sayesinde kazandı ve onlara ihtiyacı var.
Ama bakalım o "balayı" bitmiş midir?
İster misiniz şimdi basının "Nagehan düşmanları" da heykelin adı "Şahmeran değil Nagehan olsun" desinler?
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