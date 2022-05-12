Bir zamanlaradlı büyük sanatçımızın eşsiz tablolarına milyonlar verenler vardı...Önce Sabancı Grubu 50 milyon saymıştı, sonra Koç Grubu 110 milyon...Bir tablosu da sonra, o zamanın parasıyla 105 milyara gitti, 422 bin dolar.Böylece Evrensayıldı.O tarihe kadar850 bin dolara gitmişti. Ama OsmanHamdi Bey çoktan rahmetli olmuştu.Kenan Paşa,ne de özel bir ilgi duyuyor, bir sanatçı başka bir sanatçınınyani çıplak resimlerini yapıyordu... Paşa, Hande tablosuna o zamanın parasıyla 10 milyar istiyordu...da paşanın ilgi duyduğu diğer bir sanatçıydı ama onu resmetmek kısmet olmadı.Bugün satmaya çalışsınlar bakalım, o tablolara kaç lira veren çıkacak?

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Neyse ki bu saçmalıklar yalnız bize özgü değildir.un ünlütablosu geçen gün Christie's'de195 milyon dolara gitmiş!Bildiğiniz Marilyn fotoğrafı, zemini mavi, kadının yüzünü pembe yapmış.Saçlar gene sarı tabii. Başka bir numarası da yok.Birürünü, hatta belki de ilk ürünü.Bu akım soyut resme tepki olarak altmışlı yıllarda ortaya çıkmıştı, sonra bir deçıktı, bunların hepsi Amerikan zırtapozluklarıdır.Çünkü sekizu toplasanız bir soyutetmez.195 kuruş vermem.Ama bizde degörülmüştü...Bir aklıevvel, bazı şair ve yazarlarımızınbir kitap oluşturdu.En çok Hilmi Yavuz'un lüle lüle saçlarıyla erkek güzeligülmüştüm, göğüs uçlarında yıldızları eksikti...Entellik başa beladır.

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nu yalnız Trabzon'dala çay içer sanmayınız, İstanbul'u heykellerle donatıyor. Bir de adam iş yapmıyor dersiniz.İmamoğlu'nun Mecidiyeköy, Taksim ve Bağdat Caddesi'ne diktireceği heykellerin konusu Şahmeran.İstanbul kültürüyle uzaktan yakından ilgisi olmayan bir İran efsanesi... Belden yukarısı insan, belden aşağısı yılan... Hiç yaşlanmayan bir kadınmış, yılanlar şahı...Bunun tam 34 heykelini yapmış, 34 ayrı sanatçı.Çocukları korkutmaktan başka bir işe yaramaz.Ama belki İmamoğlu'nuvatandaşlarımız severler.Ne de olsa onların sayesinde kazandı ve onlara ihtiyacı var.Ama bakalım obitmiş midir?İster misiniz şimdi basınında heykelin adıdesinler?