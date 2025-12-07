Meteoroloji son dakika | 22 il için sarı alarm: Sağanak, kar, don, fırtına... Soğuklar başlıyor

Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Antalya'nın doğu kıyıları ve Erzurum'un güneyinde yağışların kuvvetli olacağı duyuruldu. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yağışın yer yer çok kuvvetli seviyeye ulaşabileceği uyarısı yapıldı.