Viral
Galeri
Viral Liste
Meteoroloji son dakika | 22 il için sarı alarm: Sağanak, kar, don, fırtına... Soğuklar başlıyor
Meteoroloji son dakika | 22 il için sarı alarm: Sağanak, kar, don, fırtına... Soğuklar başlıyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna girilirken yurdun büyük bölümünü kapsayan kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı yaptı. Çok sayıda il için sarı kod verilirken, özellikle pazar günü kuvvetli sağanak, yer yer fırtına ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.12.2025 09:39