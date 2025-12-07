Viral Galeri Viral Liste Meteoroloji son dakika | 22 il için sarı alarm: Sağanak, kar, don, fırtına... Soğuklar başlıyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonuna girilirken yurdun büyük bölümünü kapsayan kuvvetli yağış ve rüzgâr uyarısı yaptı. Çok sayıda il için sarı kod verilirken, özellikle pazar günü kuvvetli sağanak, yer yer fırtına ve yüksek kesimlerde kar bekleniyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 07.12.2025 09:39
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye, hafta sonu itibarıyla yeni bir yağışlı ve soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. Ülke genelinde çok bulutlu hava hakim olurken, Güney Ege ile Çanakkale, İzmir, Zonguldak, Bolu ve Karabük çevreleri dışında kalan tüm bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağışların; kıyı kesimlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Özellikle Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, İstanbul, Bursa, Balıkesir, Yalova, Antalya'nın doğu kıyıları ve Erzurum'un güneyinde yağışların kuvvetli olacağı duyuruldu. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde ise yağışın yer yer çok kuvvetli seviyeye ulaşabileceği uyarısı yapıldı.

SARI KOD UYARISI

Meteoroloji, yayımladığı uyarı sisteminde çok sayıda il için sarı kod verdi. Uyarı listesinde Adıyaman, Balıkesir, Bursa, İstanbul, Diyarbakır, Van, Erzurum, Elazığ, Batman, Şırnak ve Yalova'nın da aralarında bulunduğu 22 il yer aldı. Bu kapsamda vatandaşların ani sağanak, su baskınları, ulaşımda aksama, çatı uçması ve görüş mesafesinde düşme gibi olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları istendi.

RÜZGAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara'nın kuzey kesimlerinde ise kuzey ve kuzeybatıdan zaman zaman saatte 40–60 kilometre hızla eseceği tahmin ediliyor. Özellikle yağış anlarında rüzgarın etkisinin artacağı ve yer yer fırtına düzeyine yaklaşabileceği aktarıldı.

İSTANBUL İÇİN PEŞ PEŞE UYARILAR

İstanbul'da hafta sonu itibarıyla hava hızla değişiyor. İstanbul Valiliği ve AKOM'un yaptığı açıklamalara göre kentte pazar sabahından itibaren kuvvetli sağanak ve zaman zaman fırtına bekleniyor. AKOM verileri, Cumartesi gecesinden itibaren etkisini gösterecek yağışların Pazartesi sabahına kadar devam edeceğini gösteriyor.

