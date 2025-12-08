Viral Galeri Viral Tıkla Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplanıyor: İşte masadaki 5 senaryo

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplanıyor: İşte masadaki 5 senaryo

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği görüşmede, yeni asgari ücrette yüzde 25–30 aralığında artış beklentisi öne çıkıyor.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrete zam süreci Aralık ayının gelmesiyle başladı.

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantıyı 12 Aralık'ta yapacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nu (TİSK), geçen hafta 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.

%25-30 ARTIŞ BEKLENİYOR

Sabah'ın haberine göre TÜRK-İŞ'in geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti. Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan Komisyonun yapısıyla ilgili çalışma başlatmış, hükümetin temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesini içeren formülü TÜRK-İŞ'e sunmuştu.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

