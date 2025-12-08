Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Komisyon toplanıyor: İşte masadaki 5 senaryo
Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026'da uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacak. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin bir araya geleceği görüşmede, yeni asgari ücrette yüzde 25–30 aralığında artış beklentisi öne çıkıyor.
