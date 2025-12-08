Viral Galeri Viral Tıkla Milyoner'de olay yaratan "Türkiye" sorusu! Seyirci jokerini kullandı: Ettiği gaf ile gündem oldu

Milyoner'de olay yaratan "Türkiye" sorusu! Seyirci jokerini kullandı: Ettiği gaf ile gündem oldu

atv'nin yıllardır en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her perşembe ve pazar günleri olduğu gibi yine seyircisini ekrana kilitlemeyi başardı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmanın 7 Aralık akşamı yayınlanan bölümünde birbirinden ilginç sorularıyla renkli anlara sahne oldu. Milyoner'de yarışan Nesrin Ulus isimli yarışmacının karşısına çıkan 'Hangisi Türkiye'dedir?' sorusu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç yarışmacı doğru yanıtı bulmak için seyirci joker hakkını kullandı fakat ettiği gaf kısa sürede günün en çok konuşulan olayı oldu. İşte Milyoner'e damga vuran o soru ve yaşananlar...

Giriş Tarihi: 08.12.2025 01:22 Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 01:56
Milyoner’de olay yaratan Türkiye sorusu! Seyirci jokerini kullandı: Ettiği gaf ile gündem oldu

Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster 7 Aralık 2025 pazar akşamı yine çarpıcı soruları ile geceye damgasını vurdu. Sevilen yarışmada bu hafta Nesrin Ulus isimli yarışmacı gecede büyük ödül için kıyasıya yarışırken karşısına çıkan Türkiye sorusunda zor anlar yaşadı.

Milyoner’de olay yaratan Türkiye sorusu! Seyirci jokerini kullandı: Ettiği gaf ile gündem oldu

Milyoner'e İstanbul'dan katılan yarışmacı aslen Balıkesirli olduğunu ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde turizm alanında eğitim aldığını belirtti. 24 yaşında olan yarışmacı büyük ödülü kazanmak için son derece heyecanlı olduğunu ifade etti.

Milyoner’de olay yaratan Türkiye sorusu! Seyirci jokerini kullandı: Ettiği gaf ile gündem oldu

TÜRKİYE SORUSU GÜNDEM OLDU

Kim Milyoner Olmak İster'in 10 bin TL değerindeki 4'ncü sorusunda genç yarışmacı karşısına çıkan "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusunda oldukça zor anlar yaşadı. Nesrin Ulus seyirci joker hakkını kullanmak isterken yarışmada ilginç anlar yaşandı.

Milyoner’de olay yaratan Türkiye sorusu! Seyirci jokerini kullandı: Ettiği gaf ile gündem oldu

İŞTE O SORU


Milyoner'de 4. soru olarak "Hangisi Türkiye'dedir?" sorusu soruldu.

Şıklar arasında;

a- Tac Mahal
b- Pisa Kulesi
c- Valens Su Kemeri
d- Golden Gate Köprüsü

Milyoner’de olay yaratan Türkiye sorusu! Seyirci jokerini kullandı: Ettiği gaf ile gündem oldu

"SEYİRCİYE GÜVENMİYORUM"

Genç yarışmacı seyirci joker hakkını kullanmasının ardından verilen yanıtta "C şıkkı Valens Su Kemeri" yüzde 100 oranında doğru cevap olarak ekranlara yansıdı.

Ulus o anlarda soruda C şıkkını söylemesiyle seyirciyi yönlendirmiş olabileceğini düşündüğü ifade ederek "Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum" yanıtını verdi. Yarışmacının bu sözü kısa sürede gündem oldu.

SON DAKİKA