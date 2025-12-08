Viral
Galeri
Viral Tıkla
Milyoner'de olay yaratan "Türkiye" sorusu! Seyirci jokerini kullandı: Ettiği gaf ile gündem oldu
Milyoner'de olay yaratan "Türkiye" sorusu! Seyirci jokerini kullandı: Ettiği gaf ile gündem oldu
atv'nin yıllardır en çok izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster her perşembe ve pazar günleri olduğu gibi yine seyircisini ekrana kilitlemeyi başardı. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışmanın 7 Aralık akşamı yayınlanan bölümünde birbirinden ilginç sorularıyla renkli anlara sahne oldu. Milyoner'de yarışan Nesrin Ulus isimli yarışmacının karşısına çıkan 'Hangisi Türkiye'dedir?' sorusu sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Genç yarışmacı doğru yanıtı bulmak için seyirci joker hakkını kullandı fakat ettiği gaf kısa sürede günün en çok konuşulan olayı oldu. İşte Milyoner'e damga vuran o soru ve yaşananlar...
Giriş Tarihi: 08.12.2025 01:22
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 01:56