Yok, bunin bilmemkaç numaralı odasının anahtarının esrarı gibiesrar değil.Göbeklitepe bulgusu, insanlık tarihini en az beş bin yıl geriye attı, biliyorsunuz.(Göbeklitepe'yi keşfeden Profesör Schmidt'e teşekkür olarak adamın Urfa'daki yazlık evini soyduk.)Böylece, insanlığın milattan sekiz ila dokuz bin yıl önce debıraktığı görüldü. O dönem hiç de sanıldığı gibideğilmiş...Yazı yok. Ama nesli tükenmiş birtakım hayvanların kabartmaları bile var.Bunlar, büyük bir tufandan artakalmış insanların çırpınışları olabilir mi? Yıkılmış bir uygarlığın tekne kazıntısı...Bu monolitlerden yani tek parça taşlardan birinin üstünde bir defigürü var. Kazak gibi bir şey giymiş. Suratı da bir tuhaf zaten.Günümüzden on bir bin yıl önce V yaka!..Akıllara hemensorusugeldi tabii.Yoksa putperestlerin sözde tanrılarından birini mi tasvir ediyor?(Yoksa ikisi aynı şey midir?) Bu fikir, gene monolitlerde gözlenenda destekleniyor.Sözde tanrılar bunu hep ellerinde tutarlar. Mezopotamya'da çok yaygındır. Hatta Anadolu'da da.Saplı maplı, bildiğimiz kadın çantası gibi bir şey.Yere doğru tutarlar. Bir ellerinde hep olur.Bütün Babil, Asur, Hitit tanrı kabartmalarında görülür.Mısır'da biraz daha değişik şekline rastlanır: Bir ucu kıvrık bir haç... Bunadeniyor.Kudret simgesidir ama ya başka da bir şeyse...Yani tanrıların...Milattan önce üç-beş bin yıllarına özgü sanılıyordu, meğerse çok çok daha gerilere gidermiş...Bunun ne olabileceğine dair de çeşitli görüşler ortaya atıldı.da olabilirdi, bir tür telefon da, enerji depolayıcı bir tür kondansatör falan da...Hatta uzaya çıkan astronotlarımızın ellerinde taşıdıkları çantaya da benzeten oldu.Günümüzden on bir bin yıl, yazının icadından beş bin yıl önce saplı çanta ve V yakalı tünik...Hiç de öyle geçiştirilecek bir muamma değildir.

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Ama bu konular hep magazine sıkışıp kalıyor.

Ne zaman yazmaya kalksak "reyting" küt diye düşüyor.

"Şununoğlu şunu yaptı, bununoğlu bunu dedi" çok daha ilgi çekiyor.

Öyle bir hale geldik ki, uzaylının biri Konya Ovası'na inse, "Seçmen olsaydın oyunu kime verirdin?" diye soracağız.

Uzaylı "Bence Serenay Sarıkaya" derse de doğal karşılayacağız.

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ŞANI DA NE OLA Kİ?

"DEVA Partisi önümüzdeki seçimlere kendi adıyla, kendi şanıyla, kendi logosuyla girme kararı almıştır." Ali Babacan