Öğrendiğim zaman hiç şaşırmamıştım: Çok sevdiğim Yunanlı şarkıcı Zacharias Karounis meğersealmışmış konservatuvarda ...Öyle ya,şarkısını yanık yanık herkesten iyi söyler, keza bir İzmir türküsü olanşafak mânisi...Daha bir sürüeser... Çok güzel...Eloğlu hiçbir sakınca görmüyor kendi dininin sanatını incelemekte ve öğrenmekte.Sonra gider isterse çiftetelli söyler (onu da söylüyor, merak etmeyin.)Bizde ayıptır.Gericiliktir!Osmanlı müziğiyleilgilenirler, öyle ya...Ya sağcılar ya da gazino kızları.Bir zamanlar, filmlerde ve kitaplardagördüğüm zaman şaşardım ve gıpta ederdim.Bizde niçin yoktu?Niçin Irak'ta, Suriye'de, Mısır'da hem arkeolog hem de gizli servis üyesi din adamlarımız cirit atmamıştı?Çünkü arkeoloji gibibilim dallarıyla imam uğraşmazdı. Bununlauğraşırlardı, örneğin Miss Gertrude Bell.Bunun gibi, üniversitenin Osmanlı kültürüne ilişkin bölümleri de sağcılara teslim edilmişti...Divan edebiyatındanne anlardı? Hem zaten cumhuriyet yoktan var olmamış, gökten zembille inmemiş miydi?

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Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde birkuruluyor...Vay sağcılar vay... Memleketi gene geri götürecekler.Sıkı durun, bu akademideeğitimi de verilecekmiş.Belki o zaman alafranga hanımlarımızın kulakları tırmalanmaz ve ezandan rahatsız olmazlar (dediysem de inanmayın.)diye soran serseriler de belki akıllarını başlarına toplarlar.Solfeji keşkeda öğretselerdi...İlkokulda da ortaokulda da müzik okuduk ama laf ola. Dandik öğretimin sonucu, ne müzik okuyan müzik biliyordu, ne resim okuyan resim...Az buçuk çakan zaten kendini içkili gazinoya atıyordu, gül yaprakları ve çatal bıçak şıkırtıları arasına....Nota bilmeyen primadonnalar, sesi olmayan assolistler bize özgüydü. İçkili kafa nasıl olsa anlamazdı. Kafa yerinde olsa dayoktu.İnsan müzik öğrenince anlıyor birçok ünlü sanatçımızın ne kadarolduğunu.. İsim vermeyelim.

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Diyanet İşleri Eğitim Hizmetleri Genel Müdürü Kadir Dinç demiş ki:İngilizce bilen var mı peki? Rusçabilen var mı?Bilgiyiayırırsan böyle olur.Solcu geçinenler de Arapça öğrenmeye koyulsunlar, belki bir yere varırız...