TikTok'ta namazla alay akımı! Sosyal medya gençleri nasıl zehirliyor?

İzlenme uğruna her türlü değerin çiğnendiği TikTok'ta son dönemde 'akım' adı altında yayınlanan videolara bir yenisi daha eklendi. Namaz taklidi yapılan ve namazla dalga geçilip dini hassasiyetin hiçe sayıldığı videolar tepki çekiyor. Peki, 'bu akımlar çocukları nasıl etkiliyor, aileler ne yapmalı?' Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ yayın konuğu ile aktardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 25.12.2025 12:58 Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:38
Sosyal medya platformlarında her geçen gün yeni bir rezillik daha gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Eşcinselliğin özendirildiği, aile mahremiyetinin yok edildiği, para için soyunmanın ve dans etmenin normalleştiği dini değerlerin ayaklar altına alındığı lağım çukuru TikTok'ta gençler arasında yapılan akım büyük tepki çekti.

İzlenme uğruna her türlü değerin çiğnendiği TikTok'ta son dönemde 'akım' adı altında yayınlanan videolara bir yenisi daha eklendi.

TİKTOK'TA BÜYÜK TEPKİ ÇEKEN AKIM

Namaz taklidi yapılan ve namazla dalga geçilip dini hassasiyetin hiçe sayıldığı videolar tepki çekiyor. Peki, "bu akımlar çocukları nasıl etkiliyor, aileler ne yapmalı?" Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ yayın konuğu Sosyolog İsmail Öz ile aktardı.

Öz'ün açıklamaları şöyle: "Bir kere şunu söyleyelim en hafif tarafıyla çok ciddi bir şuursuzluk, bir idrak sorunu meselesi. Ben hep bu ifadeyi söylerim, bu biraz bizim inancımızın içerisinde de çok olan ve Kur'an açısından da son derece kıymetli bulduğum bir şeydi. 'İnsan dünyaya üç tane boş tasla geliyor: Beyin tası, yürek tası, bir de mide tası. Geri kalanı Mevlana'nın dediği gibi et ve kemik.'

Yani biz aslında buraya geldiğimizde bu tasları doldurup geriye gitmek üzere buradayız. Bu tasları kim nasıl dolduruyor? Bu taslar nasıl doluyor ki bu taslardan "ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına" durumuna mesele dönüşmüş oluyor? Çok üzülerek tabii bunları ifade ediyorum.

"NESİLDEN NESİLE BU İLİM GELENEK BÖYLE DEVAM EDİP GELDİ"

İnançlarımız düşünün İslam alimleri, fukahalar, müfessirler 1400 yıllık bir serüvende bu ibadet biçimlerini milimetrik sapmalar bile ortaya çıkmasın diye ömürlerini verdiler. Ve nesilden nesile bu ilim, örf, bu gelenek böyle devam edip geldi.

