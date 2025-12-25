TikTok'ta namazla alay akımı! Sosyal medya gençleri nasıl zehirliyor?
İzlenme uğruna her türlü değerin çiğnendiği TikTok'ta son dönemde 'akım' adı altında yayınlanan videolara bir yenisi daha eklendi. Namaz taklidi yapılan ve namazla dalga geçilip dini hassasiyetin hiçe sayıldığı videolar tepki çekiyor. Peki, 'bu akımlar çocukları nasıl etkiliyor, aileler ne yapmalı?' Detayları A Haber muhabiri Aslı Bilger Kutludağ yayın konuğu ile aktardı.
Aslı Bilger Kutludağ
Giriş Tarihi: 25.12.2025 12:58
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:38