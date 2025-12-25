TikTok'ta namazla alay akımı! Sosyal medya gençleri nasıl zehirliyor?

Öz'ün açıklamaları şöyle: "Bir kere şunu söyleyelim en hafif tarafıyla çok ciddi bir şuursuzluk, bir idrak sorunu meselesi. Ben hep bu ifadeyi söylerim, bu biraz bizim inancımızın içerisinde de çok olan ve Kur'an açısından da son derece kıymetli bulduğum bir şeydi. 'İnsan dünyaya üç tane boş tasla geliyor: Beyin tası, yürek tası, bir de mide tası. Geri kalanı Mevlana'nın dediği gibi et ve kemik.'

Yani biz aslında buraya geldiğimizde bu tasları doldurup geriye gitmek üzere buradayız. Bu tasları kim nasıl dolduruyor? Bu taslar nasıl doluyor ki bu taslardan "ne doğrarsan aşına o gelir kaşığına" durumuna mesele dönüşmüş oluyor? Çok üzülerek tabii bunları ifade ediyorum.