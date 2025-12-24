Viral Galeri Viral Liste İstanbul’da yaşayanlar dikkat! 21 ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste

İstanbul’da yaşayanlar dikkat! 21 ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) ve AYEDAŞ İstanbul genelinde 25 Aralık Perşembe günü planlı bakım çalışmaları yapılacağını açıkladı. Bu kapsamda bazı ilçe ve mahallelerde gün boyu sürebilecek elektrik kesintileri yaşanacak. Detaylar resmi kaynaklarda paylaşıldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 21:57
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da 25 Aralık Perşembe günü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Şirket, kesintilerin hangi ilçe ve mahalleleri kapsadığına ilişkin ayrıntılı bilgileri resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Kesintilerin bazı bölgelerde uzun süreli olabileceği belirtildi.

25 ARALIK KESİNTİ OLACAK İLÇE VE MAHALLELER

Arnavutköy

25.12.2025 – 25.12.2025 09.00-16.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Hadımköy Mah., Ayasofya, Elvan Sk. / Hastane Mah., Balaban, Bera, Hadımköy-İstanbul, Şehmuz Sk. ve civarı.

Avcılar

25.12.2025 – 25.12.2025 02.00-03.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Cihangir Mah., Hamza Yerlikaya Sk. ve civarı.

Bağcılar

25.12.2025 – 25.12.2025 00.00-06.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Bağlar Mah., 59., 60., Şehit Hasan Uzun, 63., Yalçın Koreş Sk. ve civarı.

Bahçelievler

25.12.2025 – 25.12.2025 09.00-13.00

Kesinti Nedeni: Bakım Programı Çalışması

Etkilenen Cadde/Sokak: Siyavuspaşa Mah., Gümüş 1, Okul 3 Sk. ve civarı.

