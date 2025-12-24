İstanbul’da yaşayanlar dikkat! 21 ilçede elektrik kesintisi: BEDAŞ-AYEDAŞ güncel liste

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ), İstanbul'da 25 Aralık Perşembe günü bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacağını duyurdu. Şirket, kesintilerin hangi ilçe ve mahalleleri kapsadığına ilişkin ayrıntılı bilgileri resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaştı. Kesintilerin bazı bölgelerde uzun süreli olabileceği belirtildi.