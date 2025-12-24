Viral
Galeri
Viral Liste
Sakın mutfağınızda tutmayın! Uzmanlar uyardı: Boş kavanoz saklayanları bekleyen tehlike...
Sakın mutfağınızda tutmayın! Uzmanlar uyardı: Boş kavanoz saklayanları bekleyen tehlike...
Mutfak dolaplarında sessizce biriken cam kavanozlar, sanıldığından daha büyük bir risk taşıyor olabilir. Uzmanların son uyarıları, yıllardır alışkanlık haline gelen bu saklama yöntemini yeniden sorgulatıyor. Gözden kaçan ayrıntılar ciddi sonuçlar doğurabilir.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 23:09