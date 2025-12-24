Viral Galeri Viral Liste Sakın mutfağınızda tutmayın! Uzmanlar uyardı: Boş kavanoz saklayanları bekleyen tehlike...

Sakın mutfağınızda tutmayın! Uzmanlar uyardı: Boş kavanoz saklayanları bekleyen tehlike...

Mutfak dolaplarında sessizce biriken cam kavanozlar, sanıldığından daha büyük bir risk taşıyor olabilir. Uzmanların son uyarıları, yıllardır alışkanlık haline gelen bu saklama yöntemini yeniden sorgulatıyor. Gözden kaçan ayrıntılar ciddi sonuçlar doğurabilir.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 24.12.2025 23:09
Sakın mutfağınızda tutmayın! Uzmanlar uyardı: Boş kavanoz saklayanları bekleyen tehlike...

Birçok evde tekrar tekrar kullanılan cam kavanozlar, pratikliği nedeniyle vazgeçilmez görülüyor. Ancak uzmanların dikkat çektiği bazı detaylar, bu alışkanlığın sandığımız kadar güvenli olmayabileceğini gösteriyor. Asıl risk ise çoğu zaman fark edilmiyor.

Sakın mutfağınızda tutmayın! Uzmanlar uyardı: Boş kavanoz saklayanları bekleyen tehlike...

Masum Görünüyor Ama Değil

Cam kavanozlar, plastik kaplara kıyasla daha sağlıklı kabul ediliyor. Bu nedenle pek çok kişi onları atmak yerine saklamayı tercih ediyor. Ancak özellikle uzun süredir kullanılmayan ve uygun koşullarda temizlenmeyen kavanozlar, sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabiliyor.

Sakın mutfağınızda tutmayın! Uzmanlar uyardı: Boş kavanoz saklayanları bekleyen tehlike...

Asıl Tehlike Kapaklarda

Uzmanlara göre camdan çok, metal kapaklar risk oluşturuyor. Paslanmış, gevşemiş ya da hava sızdıran kapaklar bakteri ve küf oluşumunu hızlandırıyor. Bu durum, içindeki gıdanın fark edilmeden bozulmasına neden olabiliyor.

Sakın mutfağınızda tutmayın! Uzmanlar uyardı: Boş kavanoz saklayanları bekleyen tehlike...

ABD'li gıda güvenliği uzmanı Dr. Laura Simmons, uzun süre saklanan bakliyat, reçel ve sosların bu kavanozlarda tehlikeli hale gelebileceğini belirtiyor. Şüphe uyandıran her kavanozun tereddütsüz atılması gerektiğini vurguluyor.

Sakın mutfağınızda tutmayın! Uzmanlar uyardı: Boş kavanoz saklayanları bekleyen tehlike...

Sağlam görünen kavanozlar bile yüksek sıcaklıkta kaynatılmadan kullanılmamalı. Aksi halde gözle görülmeyen mikroorganizmalar hızla çoğalabiliyor. Bu durum gıda zehirlenmesine kadar uzanan sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

SON DAKİKA