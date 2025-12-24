Sakın mutfağınızda tutmayın! Uzmanlar uyardı: Boş kavanoz saklayanları bekleyen tehlike...

Masum Görünüyor Ama Değil

Cam kavanozlar, plastik kaplara kıyasla daha sağlıklı kabul ediliyor. Bu nedenle pek çok kişi onları atmak yerine saklamayı tercih ediyor. Ancak özellikle uzun süredir kullanılmayan ve uygun koşullarda temizlenmeyen kavanozlar, sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabiliyor.