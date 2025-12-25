25 Aralık 2025, Perşembe

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri Pekin ve Yeni Delhi hattında savaş çanları mı? Hindistan'dan askeri yığınak

Pekin ve Yeni Delhi hattında savaş çanları mı? Hindistan'dan askeri yığınak

Wall Street Journal'ın özel haberine göre Hindistan, Çin'le olası bir çatışmaya hazırlanıyor. Yeni Delhi yönetimi, Himalayalar boyunca yollar, tüneller ve hava üsleri inşa ederek sınır hattını adeta askerî bir cepheye dönüştürüyor. 2020'de kan dökülen sınır yeniden ısınıyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.12.2025 12:09
Pekin ve Yeni Delhi hattında savaş çanları mı? Hindistan’dan askeri yığınak

Hindistan ile Çin arasında yıllardır süren sınır gerilimi yeniden tehlikeli bir eşiğe mi sürükleniyor?

Wall Street Journal'ın özel haberine göre Yeni Delhi, Himalayalar boyunca dev bir askerî altyapı hamlesi başlattı. Yüz milyonlarca dolarlık yatırımlarla yollar, tüneller, helikopter pistleri ve hava üsleri inşa eden Hindistan, Çin sınırına asker ve mühimmat sevkiyatını hızlandırmaya hazırlanıyor.

Pekin ve Yeni Delhi hattında savaş çanları mı? Hindistan’dan askeri yığınak

2020'DE KAN AKTI, DENGELER DEĞİŞTİ

İki ülke arasında 2020 yılında Ladakh bölgesinde yaşanan ve her iki taraftan askerlerin hayatını kaybettiği kanlı çatışma, Hindistan için bir kırılma noktası oldu. Deniz seviyesinden 4 bin metreyi aşan yüksekliklerde, sopalar ve dikenli tellerle yaşanan göğüs göğüse çatışmalar, Hindistan ordusunun sınır hattındaki zafiyetini gün yüzüne çıkardı.

Pekin ve Yeni Delhi hattında savaş çanları mı? Hindistan’dan askeri yığınak

Wall Street Journal'a konuşan askeri uzmanlara göre Çin, saatler içinde bölgeye takviye gönderebilecek altyapıya sahipken, Hindistan bozuk ya da hiç olmayan yollar nedeniyle birliklerini ancak günler sonra bölgeye ulaştırabiliyordu.

Pekin ve Yeni Delhi hattında savaş çanları mı? Hindistan’dan askeri yığınak

HİMALAYALAR'DA BETON VE ÇELİK SEFERBERLİĞİ

Bu tablo sonrası Yeni Delhi düğmeye bastı. Savunma Bakanlığı'na bağlı Sınır Yolları Teşkilatı'nın bütçesi 2020'den bu yana neredeyse üç katına çıkarıldı. Binlerce kilometrelik yeni yol, onlarca helikopter pisti ve askeri hava şeridi inşa edildi.

Pekin ve Yeni Delhi hattında savaş çanları mı? Hindistan’dan askeri yığınak

En dikkat çekici projelerden biri, Himalayalar'ın kalbine oyulan Zojila Tüneli. Yaklaşık 750 milyon dolarlık bu dev proje, yılın yarısında kar nedeniyle ulaşıma kapanan Ladakh bölgesine kesintisiz askerî ikmal sağlamayı amaçlıyor. Tünel tamamlandığında, Hindistan ordusu ilk kez yıl boyunca sınır karakollarını doğrudan besleyebilecek.

PANGONG GÖLÜ'NDE SESSİZ SAVAŞ

Gerilimin merkezlerinden biri de Pangong Tso Gölü. Ladakh ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasında uzanan bu göl, son yıllarda defalarca askerî gerilime sahne oldu. Wall Street Journal'a göre Çin, göl çevresinde radar tesisleri kurdu, yeni üsler inşa etti ve kuzey ile güney kıyıları birbirine bağlayan bir köprü yaptı.

Yeni Delhi de buna karşılık olarak göl çevresindeki karakollarını güçlendirdi, yolları genişletti ve askerî varlığını artırdı. 2021'de taraflar geri çekilme konusunda anlaşmaya varmış olsa da sahadaki askerî hareketlilik hız kesmedi.

Pekin ve Yeni Delhi hattında savaş çanları mı? Hindistan’dan askeri yığınak

"ARTIK 7/24 GÖZETİM VAR"

Uzmanlara göre Hindistan, 2020 öncesindeki "seyrek devriye" anlayışını tamamen terk etti. Wall Street Journal'a konuşan güvenlik analistleri, Hindistan ordusunun artık Çin birliklerini 24 saat esasına göre izlediğini ve sınır hattında sürekli alarm halinde olduğunu belirtiyor.

Pekin ve Yeni Delhi hattında savaş çanları mı? Hindistan’dan askeri yığınak

Bu değişim, iki ordunun daha önce girmediği bölgelere ilerlemesine yol açıyor. Uzmanlar, bunun istem dışı çatışma riskini artırdığı uyarısında bulunuyor.

Pekin ve Yeni Delhi hattında savaş çanları mı? Hindistan’dan askeri yığınak

YENİ HAVA ÜSLERİ, YENİ CEPHELER

Hindistan'ın sınır hattına en yakın yeni hava üssü olan Mudh-Nyoma, Çin sınırına yalnızca 30 kilometre mesafede bulunuyor. Üs, ağır askeri nakliye uçaklarını ağırlayabiliyor ve kriz anında asker ve mühimmat sevkiyatında kilit rol oynayacak.

Pekin ve Yeni Delhi hattında savaş çanları mı? Hindistan’dan askeri yığınak

Wall Street Journal'a göre bu adımlar, Hindistan'ın savunma stratejisinde köklü bir dönüşüme işaret ediyor. Uzun yıllar "dağlar Çin'i durdurur" anlayışıyla hareket eden Yeni Delhi, artık caydırıcılığı beton ve asfaltla sağlamaya çalışıyor.

Pekin ve Yeni Delhi hattında savaş çanları mı? Hindistan’dan askeri yığınak

YENİ BİR ÇATIŞMA KAPIDA MI?

Analistlere göre Hindistan'ın amacı Çin'le yarışmak değil; Pekin'in sınır ihlallerini daha maliyetli hale getirmek. Ancak her iki tarafın da sınır boyunca askerî varlığını artırması, yanlış bir hamlenin büyük bir krizi tetikleyebileceği endişesini beraberinde getiriyor.

Pekin ve Yeni Delhi hattında savaş çanları mı? Hindistan’dan askeri yığınak

Wall Street Journal'ın değerlendirmesine göre Himalayalar'da yükselen bu askerî altyapı, yalnızca savunma hazırlığı değil; aynı zamanda Asya'nın iki nükleer gücü arasındaki gerilimin kalıcı hale geldiğinin de bir göstergesi.