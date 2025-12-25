Pekin ve Yeni Delhi hattında savaş çanları mı? Hindistan’dan askeri yığınak

En dikkat çekici projelerden biri, Himalayalar'ın kalbine oyulan Zojila Tüneli. Yaklaşık 750 milyon dolarlık bu dev proje, yılın yarısında kar nedeniyle ulaşıma kapanan Ladakh bölgesine kesintisiz askerî ikmal sağlamayı amaçlıyor. Tünel tamamlandığında, Hindistan ordusu ilk kez yıl boyunca sınır karakollarını doğrudan besleyebilecek.

PANGONG GÖLÜ'NDE SESSİZ SAVAŞ

Gerilimin merkezlerinden biri de Pangong Tso Gölü. Ladakh ile Çin'in Tibet Özerk Bölgesi arasında uzanan bu göl, son yıllarda defalarca askerî gerilime sahne oldu. Wall Street Journal'a göre Çin, göl çevresinde radar tesisleri kurdu, yeni üsler inşa etti ve kuzey ile güney kıyıları birbirine bağlayan bir köprü yaptı.

Yeni Delhi de buna karşılık olarak göl çevresindeki karakollarını güçlendirdi, yolları genişletti ve askerî varlığını artırdı. 2021'de taraflar geri çekilme konusunda anlaşmaya varmış olsa da sahadaki askerî hareketlilik hız kesmedi.