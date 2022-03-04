Siz bunların rejimi değiştireceklerine gerçekten inanıyor musunuz?Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacaklar...Çantada keklik ya...Yetmedi, Meclis seçimini de kazanacaklar...O da torbada tavşan...Ya 360 ya da 400 koltuk sayısına ulaşacaklar... Biri referandumlu, öteki referandumsuz Anayasa değişikliği için...Nasıl olacak bu iş?Tut ki oldu... Amiyane tabiriylenereden bellidir?demeyecekleri ne malumdur?edebiyatı hazırdır.Önce başkanlık sistemininyararlanırlar.Kanun hükmünde kararname çıkarabilmenin dayanılmaz cazibesinden...Zaten PKK ve FETÖ'ye af çıkarabilmeleri için bu gereklidir.Sonra AK Parti'ye yakın sermayeyi batırmak, İstanbul sermayesini kalkındırmak için girişimler...Bugünkü sisteme göre seçilmişbaşkan, nasıl tarafsız gibi davranır?2028'e kadar bir beş yıl böyle geçer.Peki 2028'i kazanacaklarının garantisi nedir?Meral Hanım başbakanı olmayan sistemde başbakan olacakmış şimdilik...Ciddiye alıp yorumlar döktürüyorlar.Peki 2028'de seçimi AK Parti kazanırsa başbakan kim olacaktır?Recep Tayyip Erdoğan.O zaman ne yapacaklar?

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Yutturmacanın boyutları müthiştir.Seçim barajı yüzde 3'e düşürülecek, böylece şimdi olmasa bile 2028'de Temel Reis'in Meclis'e girebilmesi sağlanacak. Peki.Siyasi Partiler Kanunu ne olacak?12 Eylül Rejimi eleştiriliyor da buniçin yerinde bırakılıyor?Niçin parti içigetirilmiyor?aynen sürmesi için mi?kalıyor ama adı değişiyor.O zaman bunun ne anlamı var?Muharrem, ağzını aç da iki laf da sen söyle.

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NASIL OLUYOR DA OLUYOR?

Basında 1924 Anayasası'na övgüler düzenler, bunun çok partili sisteme cevaz verdiğini, çok demokratik olduğunu söyleyenler var.

Bunlar solcu geçinenler.

Öyleyse 1925, 1930 ve 1946'da CHP dışındaki partilerin niçin kapatıldığını ya da kendi kendini feshe zorlandığını açıklamak zorundadırlar.

Elbette bu konuya girmeyeceklerdir.

Nasıl olsa okurları cahil, ne versen gidiyor.

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PES

"Neden Akdeniz'de doğalgaz aramıyoruz?"

Meral Akşener