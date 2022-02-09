Pek üstünde durulmadı.gibi geçiştirildi.Oysa zavallılığın boyutları büyüktür. Ve de ibretliktir.bütün çiftçilere bedava elektrik verecekmiş ya... (Nurettin de sabah saatlerinde bazı belediye otobüslerine bilet kesmiyordu.)Yok, hepsine değil canım, Şanlıurfa'yı ele geçirirse, oraya...Lenin bunu denemiş. Petersburg tramvaylarını bedava yapmış, emekçi halkım binsin... Altı ay kadar sonra tramvay şirketinin müdürü elinde milyonlarca rublelik elektrik faturalarıyla çıkagelmiş:Bu vaatleribu sefer rakipler denemişler, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde (asıl adı Nif), Cumhur İttifakı'na mensup belediye meclis üyeleri, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı muz ortaya altı pas içinden bir kafa koymuşlar...demişler.Güzel bir kamış atmışlar yani!Fakat belediye meclisinin bir CHP'li üyesi de,diyor...İktidar mensupları efendilik ediyorlar,demiyorlar.Gülmekle yetiniyorlar.Bunun belediye kanununda da yeri yokmuş.Ne yani, koskoca Kılıçdaroğlu kanunsuz bir iş mi vaat ediyor?Hemi de öyle maşallah...Bu o kadar böyle ki, Kemalpaşa ilçesinin CHP'li belediye başkanı yargıya gidecekmiş. Hukuki süreç başlatacakmış.Çiftçisinin elektrik parasını ödememek için!Mahkemede ne diyecek?Böyle mi diyecek?mı diyecek yoksa?

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Peki nasıl oluyor da Tunceli'nin komünist belediye başkanı bedava otobüs çalıştırıyor?

Yukarıda Lenin örneğini verdim, kendisini tanır mı yoksa ufku İbrahim Kaypakkaya çizgisinde mi kalıyor?

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TİKTOKÇU MISTIK

"Tiktok demek, Türk halkının özü demektir, töresi demektir. Tiktok bizim özümüzdür. Tiktok bizim gerçek tabanımız."

Mustafa Sarıgül