Gerçi yapabilecekleri namussuzluklar arasındaihtimalini de göz önünde bulundurmuyor değildik ama...e suikast yapabilecekleri aklımıza gelmemişti!Bunu en son 1926'da İttihatçılar denemişlerdi hani... Çok adam asılmış, kurunun yanındagibida yanmışlardı... Bu bahaneyle, Atatürk'e bir şekildeedebilecek bütün İttihatçılar öldürülmek suretiyle tasfiye edildiler.Şimdi birçok Kemalist'in beklentisi doğrultusunda Atatürk kalkıp henüz Samsun'a gitmediğine göre, suikastçılar kalkıp oraya gittiler ve heykeline saldırdılar.Gündüz gözüyle bir araç geliyor, içinden çıkan iki karanlık kişi Atatürk heykeline, daha doğrusu erişebildikleri atın ayağına halat bağlıyor...Pes.Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine de (ya ne olacaktı?) halatı bırakıp kaçıyorlar.Bu kadar kör kör parmağım gözüne olmaz ki...Bunlar meczup falan değiller.Eskiden necip matbuat hemen öyle derdi...Bunlar bir yerlerin ajanı.Herifler enselenmişler. Bakalım hangi partiylehalindedirler?Ben size söyleyeyim mi?... Gerek yok.Amaç da bu iltisaktır, bunu malzeme yapmaktır.Hani Danıştay'a saldırıp hâkim öldüren serserinindemesi gibi...Bunu bir tek Ecevit yutmuştu!O kadar üzülmüştü ki, beyin kanaması geçirmiş, bu da hayatına mal olmuştu.Bu sefer de muhalefet yutacaktır.Hanibalonuna birçok sazanın atlamasıgibi...Nitekim memur gazeteleri, tam da bekleneceği şekilde yaygaraya koyuldular bile.Bundan iyi malzeme mi bulacaklardı?

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AK Parti, MHP, İP ve BBP tepki gösterdiler.Muhalif basın niçin HDP, SP gibi partilere de sormuyor?Onları zor durumda bırakmamak için mi?hemen çamurunu atmış:Pes.Bir dakika düşündük: Acabaya dabilebilirler mi?Ben olsam bir dee sorarım.

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Şaşmaz kuraldır: Benzer etkiler benzer tepkileri doğurur.Her seferinde istedikleri sonucu elde ediyorlar. Hiç şaşmıyor.Bu iş Selanik'teki eve bomba atmakla başlar,zırvasıyla sürer...Ama gelişme de var: Eskiden heykellere çekiçle saldırırlardı, şimdi halat bağlıyorlar.